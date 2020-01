Niespodzianka dla podróżujących A4. Tańszy przejazd dla niektórych kierowców

Noworoczna niespodzianka dla kierowców podróżujących płatną autostradą A4 Katowice-Kraków. Od dziś obowiązuje tam nowy cennik przejazdów. Część kierowców może zapłacić mniej. Cena za przejazd samochodem osobowym została obniżona o 30 procent.

Mniej zapłacą ci, którzy korzystają z automatycznych metod płatności. Umożliwia to telefoniczna, bezpłatna aplikacja, dzięki której przy dojeździe do bramek numer rejestracyjny samochodu od razu łączony jest z kartą płatniczą. Druga możliwość to wykorzystywanie specjalnego, zamontowanego na przedniej szybie auta urządzenia. Kaucja za nie wynosi 50 złotych i jeśli kierowca je zwraca, odzyskuje pieniądze.

W obu tych przypadkach przy dojeździe do bramki szlaban podnoszony jest automatycznie.

Zarządca autostrady tłumaczy, że chodzi o usprawnienie przejazdu przez autostradowe bramki, a tym samym zmniejszenie korków. Dlatego od dziś niższe ceny maja zachęcić kierowców do korzystania z owych automatycznych metod płatności.

Nowe stawki maja obowiązywać co najmniej do końca marca. Pierwszy test nowej oferty już niebawem,kiedy zaczną się powroty kierowców ze świąteczno-noworocznych wyjazdów.