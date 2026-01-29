Niemiecka motoryzacja w rozsypce. Gigant tnie 4 tys. miejsc pracy

Krzysztof Mocek

Niemiecki dostawca części samochodowych - firma Aumovio - zapowiedział globalną redukcję zatrudnienia, obejmującą do 4 tys. stanowisk. Wszystko w ramach restrukturyzacji działów badawczo-rozwojowych. Zmiany mają wejść w życie do końca bieżącego roku.

Nowoczesny budynek biurowy z przeszkloną fasadą, przed którym znajdują się flagi z logo firmy AUMOVIO oraz starannie przystrzyżone, kuliste krzewy. Przestronny plac wyłożony kostką, wejście główne z elementami pomarańczowymi.
Aumovio zwalnia pracowników. Gigant tnie 4 tys. miejsc pracymateriały prasowe

W skrócie

  • Aumovio ogłosiło redukcję do 4 tys. miejsc pracy w ramach restrukturyzacji działów badawczo-rozwojowych do końca 2026 roku.
  • Program dobrowolnych odejść dla pracowników w Niemczech ma ruszyć na początku marca, a rozmowy z przedstawicielami pracowników już trwają.
  • Automatyzacja procesów w działach rozwoju oraz dążenie do obniżenia wydatków na badania i rozwój wpłynęły na zmniejszenie liczby stanowisk.
Niemieccy dostawcy branży motoryzacyjnej mierzą się obecnie z poważnymi wyzwaniami. Firmy muszą nadążać za szybkim rozwojem aut elektrycznych, rosnącym znaczeniem funkcji opartych na oprogramowaniu oraz stawić czoła silnej konkurencji ze strony chińskich producentów. Tylko w ubiegłym roku restrukturyzacje spowodowały likwidację 54 tys. miejsc pracy, a prognozy na 2026 r. wskazują na kolejnych kilkadziesiąt tysięcy utraconych stanowisk.

Masowe zwolnienia w 2026 roku. Wśród firm - Aumovio

Jak informuje serwis Automotive News - pierwsze ciecia tego roku zostały już ogłoszone. Wśród firm przygotowujących się do masowych zwolnień znajduje się m.in. Aumovio - przedsiębiorstwo powstałe w zeszłym roku w wyniku wyodrębnienia z koncernu Continental podczas jego szeroko zakrojonej reorganizacji.

Niemiecki producent części samochodowych ogłosił redukcję zatrudnienia na całym świecie, obejmującą nawet 4 tys. stanowisk. Zwolnienia dotkną m.in. oddziały w Indiach, Singapurze, Rumunii, Serbii, Niemczech i Meksyku.

W Niemczech, gdzie redukcja zatrudnienia ma obejmować setki stanowisk, rozpoczęto już rozmowy z przedstawicielami pracowników. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność, jednocześnie ograniczając liczbę zatrudnionych. Dodatkowo dla pracowników w Niemczech przygotowany zostanie program dobrowolnych odejść, planowany do uruchomienia od początku marca.

    Firma szuka oszczędności. Rozwiązaniem automatyzacja

    Według firmy Aumovio automatyzacja procesów w działach rozwoju spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre stanowiska. "Skupiamy się na technologiach przynoszących realną wartość, inwestujemy w obszary strategiczne i korzystamy zarówno z nowych, jak i sprawdzonych partnerstw" - oświadczył dyrektor generalny Philipp von Hirschheydt.

    Jednocześnie firma potwierdziła swoje wcześniejsze zobowiązanie, aby do 2027 roku obniżyć wskaźnik wydatków na badania i rozwój poniżej 10 procent. W trzecim kwartale 2025 roku wskaźnik ten wyniósł 11,9 procent.

