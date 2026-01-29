W skrócie Aumovio ogłosiło redukcję do 4 tys. miejsc pracy w ramach restrukturyzacji działów badawczo-rozwojowych do końca 2026 roku.

Program dobrowolnych odejść dla pracowników w Niemczech ma ruszyć na początku marca, a rozmowy z przedstawicielami pracowników już trwają.

Automatyzacja procesów w działach rozwoju oraz dążenie do obniżenia wydatków na badania i rozwój wpłynęły na zmniejszenie liczby stanowisk.

Niemieccy dostawcy branży motoryzacyjnej mierzą się obecnie z poważnymi wyzwaniami. Firmy muszą nadążać za szybkim rozwojem aut elektrycznych, rosnącym znaczeniem funkcji opartych na oprogramowaniu oraz stawić czoła silnej konkurencji ze strony chińskich producentów. Tylko w ubiegłym roku restrukturyzacje spowodowały likwidację 54 tys. miejsc pracy, a prognozy na 2026 r. wskazują na kolejnych kilkadziesiąt tysięcy utraconych stanowisk.

Masowe zwolnienia w 2026 roku. Wśród firm - Aumovio

Jak informuje serwis Automotive News - pierwsze ciecia tego roku zostały już ogłoszone. Wśród firm przygotowujących się do masowych zwolnień znajduje się m.in. Aumovio - przedsiębiorstwo powstałe w zeszłym roku w wyniku wyodrębnienia z koncernu Continental podczas jego szeroko zakrojonej reorganizacji.

Niemiecki producent części samochodowych ogłosił redukcję zatrudnienia na całym świecie, obejmującą nawet 4 tys. stanowisk. Zwolnienia dotkną m.in. oddziały w Indiach, Singapurze, Rumunii, Serbii, Niemczech i Meksyku.

W Niemczech, gdzie redukcja zatrudnienia ma obejmować setki stanowisk, rozpoczęto już rozmowy z przedstawicielami pracowników. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność, jednocześnie ograniczając liczbę zatrudnionych. Dodatkowo dla pracowników w Niemczech przygotowany zostanie program dobrowolnych odejść, planowany do uruchomienia od początku marca.

Firma szuka oszczędności. Rozwiązaniem automatyzacja

Według firmy Aumovio automatyzacja procesów w działach rozwoju spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na niektóre stanowiska. "Skupiamy się na technologiach przynoszących realną wartość, inwestujemy w obszary strategiczne i korzystamy zarówno z nowych, jak i sprawdzonych partnerstw" - oświadczył dyrektor generalny Philipp von Hirschheydt.

Jednocześnie firma potwierdziła swoje wcześniejsze zobowiązanie, aby do 2027 roku obniżyć wskaźnik wydatków na badania i rozwój poniżej 10 procent. W trzecim kwartale 2025 roku wskaźnik ten wyniósł 11,9 procent.

