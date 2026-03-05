!criticalCSS &&

Nie tylko samochody. Promy w Europie emitują tyle CO2 co miliony aut

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Debata o emisjach CO2 w Europie najczęściej skupia się na samochodach i transporcie drogowym. Tymczasem najnowsze analizy pokazują, że ogromna część zanieczyszczeń powstaje w zupełnie innym miejscu. Z raportu organizacji Transport & Environment (T&E) wynika, że promy działające w europejskich portach generują emisję dwutlenku węgla porównywalną z emisją aż 6,6 mln aut w ciągu roku.

Promy w Europie emitują rocznie tyle CO2, co 6,6 mln samochodów osobowych.
Promy emitują tyle CO2 co 6,6 mln samochodów.John Liakos/ANADOLUAFP

W skrócie

  • Promy w Europie emitują rocznie 13,4 mln ton CO2, co odpowiada emisji generowanej przez 6,6 mln samochodów.
  • Średni wiek promów wynosi 26 lat, a elektryfikacja floty mogłaby ograniczyć emisje CO2 nawet o 42 proc.
  • Największą barierą w rozwoju promów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury ładowania w portach.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Na różne sposoby podejmowane są próby ograniczenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy spalinowe, jednakże obostrzenia te w zdecydowanej większości odnoszą się do samochodów. Najnowsze badanie T&E wskazuje, że potężny problem z nadmierną emisją CO2 występuje również na morzu. Chociaż promy odgrywają kluczową rolę w transporcie i każdego roku obsługują miliony pasażerów oraz przewożą potężną liczbę aut, ciężarówek, autobusów czy kontenerów, to jednocześnie w zdecydowanej większości są to stare jednostki napędzane paliwami kopalnymi, które generują znaczące ilości zanieczyszczeń.

Promy emitują 13,4 mln ton CO2 rocznie. To tyle co 6,6 mln samochodów

Raport T&E przeanalizował 1043 promy działające w Europie. W samym 2023 r. jednostki te wyemitowały około 13,4 mln ton CO2, co odpowiada rocznej emisji generowanej przez 6,6 mln samochodów.

Barcelona jest portem w Europie odpowiedzialnym za największe emisje CO2 z promów. Co więcej, w miastach portowych takich jak Dublin czy Neapol promy odpowiadają za większe emisje toksycznych tlenków siarki (SOx) niż wszystkie samochody poruszające się po tych miastach. W stolicy Katalonii wskaźnik ten jest aż 1,8 razy wyższy niż emisje generowane przez wszystkie auta w mieście.

Z kolei obecnie najbardziej zanieczyszczonym portem promowym w Europie jest Dublin. Kolejne miejsca zajmują Las Palmas oraz Holyhead. Sytuacja może się jednak zmienić w najbliższych latach, ponieważ od 2027 r. w północno-wschodnim Atlantyku zaczną obowiązywać nowe strefy kontroli emisji.

Najbardziej emisyjne trasy promowe w Europie. Promy mają średnio 26 lat

Niektóre połączenia promowe mogą poszczycić się niechlubnym tytułem rekordzisty pod względem emisji. Na pierwszym miejscu znalazła się trasa Travemünde (Niemcy) - Helsinki (Finlandia). Drugie miejsce zajmuje jedno z najbardziej znanych połączeń w Europie, czyli Dover (Wielka Brytania) - Calais (Francja).

Choć promy stanowią ważny element europejskiego transportu, ich flota jest stosunkowo stara. Średni wiek promu w Europie wynosi 26 lat, co oznacza, że wiele jednostek zostało zaprojektowanych w czasach, gdy kwestie emisji i jakości powietrza nie były jeszcze tak istotne jak dziś.

Prom DFDS na wodach koło Dover (południowa Anglia)
Prom DFDS na wodach koło Dover (południowa Anglia)AFP

Elektryczne promy mogą ograniczyć emisje nawet o 42 proc. Takie statki są tańsze w eksploatacji

Zdaniem autorów raportu rozwiązaniem może być stopniowa elektryfikacja floty promowej. W przeciwieństwie do wielu statków oceanicznych promy są łatwiejsze do zelektryfikowania, ponieważ są mniejsze i obsługują stałe, powtarzalne trasy, a więc możliwe jest regularne ładowanie w portach podczas rozładunku i załadunku pojazdów oraz pasażerów.

Zobacz również:

W lutym liczba rejestracji nowych aut elektrycznych w Polsce zmalała o 35 proc. To efekt wyczerpania dopłat z programu NaszEauto
Wiadomości

Elektryki znów szorują po dnie. Koniec dopłat, sprzedaż runęła

Paweł Rygas
Paweł Rygas

Według T&E nawet 60 proc. europejskich promów mogłoby korzystać z napędu elektrycznego do 2035 r. Co więcej, ponad połowa z nich byłaby wówczas tańsza w eksploatacji niż jednostki napędzane paliwami kopalnymi. Elektryfikacja oraz zastosowanie napędów hybrydowych mogłyby zmniejszyć emisję CO2 nawet o 42 proc., jednocześnie poprawiając jakość powietrza w miastach portowych.

Promy powinny łączyć społeczności, a nie je zanieczyszczać. Zbyt wiele jednostek nadal spala paliwa kopalne, emitując toksyczne zanieczyszczenia do powietrza w europejskich portach. Ich elektryfikacja mogłaby znacząco ograniczyć emisje i poprawić jakość powietrza dla milionów mieszkańców
powiedział Felix Klann, ekspert ds. polityki żeglugowej w organizacji Transport & Environment.

Największą barierą jest infrastruktura ładowania

Rozwój elektrycznych promów już trwa, jednak w wielu portach wciąż brakuje odpowiedniej infrastruktury ładowania. Według raportu w większości przypadków problem nie jest jednak tak duży, jak mogłoby się wydawać. Szacuje się, że 57 proc. portów potrzebowałoby jedynie ładowarek o mocy poniżej 5 MW, aby obsługiwać promy elektryczne.

"Elektryfikacja ma sens ekonomiczny. Już dziś na wielu trasach promy elektryczne są tańsze w eksploatacji, a w najbliższych latach ich konkurencyjność będzie tylko rosła. Biorąc pod uwagę, że średni wiek promów w Europie wynosi 26 lat, jest to idealny moment na modernizację floty i przejście na czystsze rozwiązania" - dodaje Klann.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczkąINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze