Funkcjonariusze prowadzili działania koncentrujące się na egzekwowaniu przepisów dotyczących zakazu wyprzedzania się pojazdów ciężarowych. Wszystko po to, aby zwiększyć świadomość zawodowych kierowców, a także wyeliminować zachowania, które prowadzą do utrudnień w ruchu i zwiększają ryzyko zdarzeń drogowych.

Patrolujący drogi ekspresowe i autostrady policyjny śmigłowiec okazał się nieoceniony, rejestrując aż 156 przypadków niezastosowania się do zakazu wyprzedzania. Dodatkowo 9 kierowców wyprzedzało w miejscu, gdzie obowiązywały także inne ograniczenia.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która weszła w życie 1 lipca 2023 r., wprowadziła wiele istotnych zmian. Jedną z nich był zakaz wyprzedzania pojazdów zaliczanych do kategorii N2 (od 3,5 do 12 ton) oraz N3 (powyżej 12 ton). Nowy przepis jest nie tylko istotny dla kierowców ciężarówek, ale również samochodów osobowych, bo ma realny wpływ na usprawnienie ruchu drogowego.

Orzeł Pomorza. Co to za maszyna?

We wrześniu ubiegłego roku szeregi zachodniopomorskiej policji zasilił nowoczesny śmigłowiec Bell 407 Gxi. To wielozadaniowa maszyna, która została dostosowana do wymagań wynikających z służby w policji. Na pokład może zabrać jednego lub dwóch pilotów, czterech pasażerów oraz operatora systemu obserwacji lotniczej.