Nie był zadowolony z kupionego używanego auta. Zniszczył salon i ranił 8 osób

Jak przekazali przedstawiciele CarMax kierowcą był klient, którego pojazd był jeszcze na gwarancji. Między nim a pracownikami firmy miało dojść do sprzeczki. Te informacje pozwalają wydedukować, co mogło być przyczyną całego zajścia.

Wyjaśnijmy, że firma o której mowa zajmuje się sprzedażą samochodów używanych, zaś widoczne na nagraniu Subaru Outback to piąta generacja modelu, która zadebiutowała w 2014 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że sprawca zdarzenia stosunkowo niedawno zakupił samochód i otrzymał na niego gwarancję od firmy CarMax. Najwyraźniej jednak pojawił się jakoś problem z autem, a po przybyciu do dilera okazało się, że gwarancja nie obejmuje usterki, która wystąpiła. To w konsekwencji mogło doprowadzić do sprzeczki, a następnie wpadnięcia kierowcy w furię.