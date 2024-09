Spis treści: 01 Jaki ruch na DK9? Nawet 33 tys. aut w ciągu doby

02 DK9 z nowym przebiegiem. Ogłoszono ważny przetarg

03 DK9 ułatwi dojazd z Rzeszowa do Warszawy

Jaki ruch na DK9? Nawet 33 tys. aut w ciągu doby

Jak tłumaczy rzeszowski oddział GDDKiA, problemem obecnego przebiegu drogi krajowej nr 9 na odcinku między przyszłym fragmentem S74 i trasą A4 jest duże natężenie ruchu, które z kolei przekłada się na komfort mieszkańców okolicznych terenów. Zgodnie z danymi Generalnego Pomiaru Ruchu 2020-2021 na odcinku od Kolbuszowej do węzła Rzeszów Północ ruch dobowy ruch pojazdów wynosił między 13 tys. a 33 tys. Problemem jest również to, że trasa krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas, a zagospodarowanie terenu wokół drogi nie pozwala na to, by ją rozbudować w dotychczasowym ciągu. Z tego też powodu trzeba opracować dla niej nowy przebieg.

DK9 z nowym przebiegiem. Ogłoszono ważny przetarg

GDDKiA chce poprowadzić nowy odcinek DK9 od drogi ekspresowej S74 w okolicy Tarnobrzega do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4. W związku z tym ogłoszony został przetarg na opracowanie przebiegu tej trasy. Zwycięzcy przetargu będą mieli za zadanie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Fragment został podzielony na trzy części, z których wyłączone zostały obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej, które są już przygotowywane. Łącznie z nimi DK9 będzie liczyć ok. 60 km. Wyłonieni wykonawcy będą musieli opracować przebiegi następujących odcinków:

od przyszłego odcinka drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim do obwodnicy Nowej Dęby (ok. 19 km),

od obwodnicy Nowej Dęby w miejscowości Komorów do obwodnicy Kolbuszowej (ok. 11 km),

od obwodnicy Kolbuszowej w miejscowości Widełka do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4 (ok. 14 km).

Zwycięzcy przetargów będą mogli złożyć oferty dla jednej, dwóch lub wszystkich części założenia. Przy ocenie ofert pod uwagę będą następujące kryteria:

cena (60 proc.)

doświadczenie projektanta (20 proc.)

doświadczenie zespołu geologicznego (10 proc.)

doświadczenie zespołu środowiskowego (10 proc.).

W ramach zamówienia przyszły wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych analiz, by ustalić optymalny przebieg odcinków drogi. Oprócz tego wstępnie ustalić będzie trzeba rozwiązania projektowe planowej drogi, w tym sposób połączenia z sąsiednimi odcinkami. Oddział GDDKiA zapowiedział, że termin składania ofert mija 31 października 2024 roku.

DK9 ułatwi dojazd z Rzeszowa do Warszawy

Gotowa DK9 będzie stanowić jedną z dróg krajowych pozwalających na poprowadzenie transportu na kierunku północ-południe. Pozwoli to na odsunięcie ruchu od ścisłej zabudowy i tym samym usprawni ruch tranzytowy, którego część DK9 przejmuje od trasy S7. Zdaniem GDDKiA budowa nowego przebiegu DK9 poprawi płynność transportu na kierunku Rzeszów - Radom i dalej do Warszawy (jako swego rodzaju alternatywa dla dróg S19 i S17). Skróci się czas przejazdu i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.