Najlepsze auta dla starszych kierowców. Eksperci wskazali modele

Wszystkie wybrane przez ADAC modele łączą takie cechy jak wysoka pozycja siedzenia, łatwe wsiadanie i wysiadanie oraz dobra widoczność - czyli przymioty szczególnie cenione przez starszych kierowców. Dodatkowo większość z nich oferuje przestronne wnętrze, proste w obsłudze systemy oraz szereg układów wspomagających bezpieczeństwo jazdy.

Osoby starsze mają szczególne wymagania wobec samochodu, w tym potrzebę podwyższonej pozycji siedzącej i dobrej widoczności. Systemy multimedialne, obecnie nieodłączny element praktycznie każdego pojazdu, powinien być czytelny i łatwy w obsłudze. Odpowiedni model powinien być też praktyczny i przestronny i zapewniać dobrą widoczność dookoła.

Audi Q2

Ten kompaktowy crossover o długości niespełna 4,20 metra przekonuje dobrym wykończeniem, choć nie dorównuje jakością większym modelom Audi. Kokpit został w znacznej mierze przejęty z ostatniego Audi A3. Dzięki uporządkowanej desce rozdzielczej obsługa wszystkich podstawowych funkcji jest prosta. Przestrzeń w pierwszym rzędzie jest dobra, a wygodne fotele są wysoko umieszczone. Komfortowe wsiadanie przez wystarczająco duże drzwi ułatwia codzienne życie. Bagażnik ma przeciętne wymiary jak na tę klasę pojazdu, ale praktyczne, foremne kształty, a jego pokrywa otwiera się wysoko. W przypadku podróży miejskich podstawowy silnik benzynowy jest całkowicie wystarczający.

Audi Q2 materiały prasowe

Audi Q3

Druga generacja Q3 urosła zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz – także po to, by zwiększyć dystans do mniejszego Q2 – i została znacznie ulepszona technologicznie. Model wyposażono teraz w liczne systemy wspomagania i czytelny oraz łatwy w obsłudze system infotainment. Q3 oferuje wiele udogodnień, takich jak praktyczne wsiadanie i wysiadanie, dużo miejsca dla pasażerów, regulowaną kanapę i odpowiednio duży bagażnik. W trakcie jazdy można cieszyć się dobrym komfortem i czuć się bezpiecznie dzięki licznym systemom wspomagania. Praktyczna jest również wysoki uciąg - do 2,2 tony.

BMW X1/iX1

BMW X1 i jego elektryczny odpowiednik iX1 to dobrze wykonany SUV klasy kompaktowej. Nie zalicza rażących błędów ani w zakresie wykonania czy komfortu, ani bezpieczeństwa jazdy. Szczególnie w wersji M zawieszenie zapewnia imponującą zwinność. Również wysokie osoby mają wystarczająco dużo miejsca na wszystkich zewnętrznych siedzeniach. Bagaż bez problemu mieści się w przestronnym “kufrze”. Jednak w aktualnej wersji zrezygnowano z praktycznego pokrętła iDrive. Przez to obsługa multimediów jest nieco mniej intuicyjna. Oferta silnikowa jest obszerna, oprócz silników benzynowych i wysokoprężnych dostępne są również wersje hybrydowe plug-in i elektryczne.

Citroën Berlingo/Peugeot Rifter/Opel Combo/Toyota Proace City Verso/Fiat Doblo

Kombivany to ten rodzaj pojazdów, który bardzo zyskuje przy bliższym poznaniu. Pięcioraczki koncernu Stellantis (oraz Toyota) zapewniają szereg praktycznych udogodnień - choćby w postaci przesuwnych drzwi bocznych. Testowane przez ADAC były krótkie warianty o długości zaledwie 4,40 m. Dzięki składanemu fotelowi pasażera można w nich przewozić ładunki o długości ponad 2,50 metra. Jednocześnie wysokie nadwozie zapewnia dużo przestrzeni nad głową, co z pewnością ucieszy dzieci i wnuki.

Citroen C5 Aircross

Ten kompaktowy SUV dzieli konstrukcję z Peugeotem 308 i Oplem Grandland, ale jest bardziej komfortowy niz pozostała dwójka, a także inne modele tego segmentu. Podczas gdy wielu producentów niepotrzebnie “utwardza” swoje SUV-y, już po pierwszych metrach jazdy staje się jasne, że C5 Aircross ma niewiele wspólnego ze sztywnym resorowaniem i stawia na komfort.

Citroen C5 Aircross materiały prasowe

Ford Puma

Ford Puma to ten model, który mimo przynależności do segmentu miejskich crossoverów wyróżnia się stylizacją oraz przyjemnie zestrojonym zawieszeniem, które w połączeniu z układem kierowniczym potrafi dać nawet radość z jazdy. Do tego w Pumie mamy praktyczny bagażnik i nieprzekombinowany system multimedialny.

Hyundai Kona

Hyundai Kona jest oferowany w wielu różnych wariantach - jako benzynowy, hybrydowy i czysto elektryczny. To, który napęd jest najodpowiedniejszy, w dużej mierze zależy od indywidualnego wyboru oraz sposobu eksploatacji. Napęd hybrydowy jest szczególnie efektywny, jeśli jeździ się raczej na krótkich dystansach w mieście. Wtedy dodatkowy silnik elektryczny może dobrze wykorzystać swoje zalety i skutecznie wspierać silnik benzynowy.

Kia Niro

Kia Niro jest dostępna jako hybryda i hybryda plug-in, które są dopracowane, mocne i zużywają mało paliwa w codziennym użytkowaniu – szczególnie w ruchu miejskim. Kto często jeździ na krótkich dystansach i ma w domu możliwość ładowania, powinien przyjrzeć się bliżej wersji plug-in.

Lexus LBX

Jeśli ma być bardziej stylowo, warto zwrócić uwagę na najmniejszego i najtańszego Lexusa. W żadnym innym małym SUV-ie nie otrzymuje się tak wysokiej jakości wnętrza jak w Lexusie LBX. Wyposażono go w napęd hybrydowy, więc zużycie paliwa rzadko kiedy przekracza 5-6 l/100 km.

Lexus LBX materiały prasowe

Mercedes klasy B

W Niemczech jest często prowadzony przez seniorów lub używany jako taksówka – i jest ku temu wiele powodów. Wsiadanie jest przyjemne dzięki nieco podwyższonej pozycji nadwozia, a na wygodnych fotelach można komfortowo pokonywać dłuższe trasy. Również dobre poczucie przestrzeni i dobre wykorzystanie miejsca w drugim rzędzie przemawiają za małym Mercedesem. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, bagażnik jest wystarczająco duży.

Mercedes GLA

W 2020 roku na rynek weszła druga generacja GLA – optycznie znacznie masywniejsza i dlatego bardziej spójna niż poprzednik. Opcjonalne zawieszenie z adaptacyjną regulacją amortyzatorów w trybie Comfort “wygładza” nierówności w sposób nadzwyczaj komfortowy. Skórzane obszycia, ozdobne inkrustacje i tak zwane nastrojowe oświetlenie wnętrza tworzą w nim przytulną atmosferę.

Mitsubishi Eclipse Cross

Japończyk oferuje w pierwszym rzędzie dobre warunki podróży oraz wygodne wsiadanie i wysiadanie. Z tyłu jest nieco ciaśniej, ale i tam zmieści się na przykład troje wnucząt. Jego zaletą jest też na swój sposób wyjątkowo stylizacja.

Nissan Juke

Nissan Juke zadebiutował ponad dziesięć lat temu i nadal przyciąga oko wyrazistym designem. Auto ma ekonomiczny silnik (do wyboru jednostka turbodoładowana 1.2/114 KM lub napęd hybrydowy o mocy 143 KM), proste w obsłudze wnętrze i zapewnia wystarczająco komfort, także ze względu na swoją zwrotność.

Nissan Qashqai

Prekursor w segmencie kompaktowych SUV-ów wciąż ma wiele do zaoferowania. Przeszedł ostatnio drobny face lifting, można go mieć zarówno w wersji benzynowej jaki i hybrydowej, także z napędem 4x4. Jest wystarczająco przestronny, a na drodze jego priorytetem jest komfort.

Renault Captur/Mitsubishi ASX

Modele bliźniacze pod względem wyglądu i konstrukcji nie są przekombinowane (ich multimedia, oparte na systemie Android, obsługuje się jak smartfon), wystarczająco dynamiczne i oszczędne. Pojemność bagażnika można regulować przesuwając kanapę.

Renault Captur materiały prasowe

Seat Arona

Podobnie jak Renault Captur, Ford Puma, Opel Crossland i Nissan Juke, Seat Arona należy do klasy małych miejskich crossoverów. W porównaniu do swojego kuzyna (Ibizy), Arona ma o pięć centymetrów wyższą pozycję siedzenia. W innych aspektach oba małe hiszpańskie modele są uderzająco podobne, szczególnie we wnętrzu. Arona oferuje nieco więcej miejsca nad głową i na bagaż, tę samą dobrą jakość wykonania, mocne trzycylindrowe silniki benzynowe i dobre wyposażenie bezpieczeństwa. Uwaga - prawdopodobnie w tym roku na drogi wyjedzie Arona wyposażona w napęd z układem miękkiej hybrydy, która będzie bardziej ekonomiczna.

Skoda Kamiq

Kamiq to kuzyn Seata Arony czy VW T-Roca. Pod maską ma jednolitrowy silnik benzynowy, wystarczająco dynamiczny do jazdy miejskiej i w trasie. We wnętrzu Kamiq odhacza te punkty, z których Skoda jest znana: przestrzeń, sprytne detale i staranne wykonanie.

Skoda Karoq

Z opcjonalnie pojedynczo przesuwanymi i wyjmowanymi tylnymi siedzeniami oraz praktycznymi detalami bagażnika jest równie praktyczny jak poprzednik Yeti. Dzięki wysokiemu nadwoziu wsiadanie i wysiadanie jest łatwe. Szczególnie przyjemne są duże i komfortowe przednie fotele. W trakcie jazdy zapewnia wysoki komfort i wystarczającą dynamikę oraz dobrą ekonomię.

Toyota Corolla Cross

Między mierzącym 4,40 metra C-HR a 4,60-metrowym RAV4 musi się jeszcze zmieścić SUV - tak prawdopodobnie pomyślała Toyota i stworzyła Corollę Cross. Mierzy ona 4,46 metra długości. Ze znaną Corollą wersja Cross ma wspólny kokpit, ale samo nadwozie wyraźnie różni się pod względem stylizacji. Napędy są również identyczne, co w Corolli. Do wyboru są hybrydy Toyoty z czterocylindrowym silnikiem 1,8 lub 2,0 litra plus napęd elektryczny - oba sprawdzone w boju, dynamiczne i oszczędne, a przede wszystkim trwałe.

Volkswagen T-Roc

T-Roc zapewnia mniej więcej tyle przestrzeni co Golf i wyraźnie więcej niż Polo, szczególnie na kanapie oraz w bagażniku. Także wsiadanie i wysiadanie jest łatwiejsze, ponieważ siedziska są położone nieco wyżej, a wycięcia drzwi są bardziej praktycznie ukształtowane.

Volkswagen T-Roc materiały prasowe

Volkswagen T-Cross

T-Cross oferuje dzięki swojej podwyższonej pozycji siedzenia komfortowy dostęp do kabiny, wewnątrz dużo miejsca i przyjemne poczucie przestrzeni. Dwoje wnucząt w fotelikach dziecięcych można bez trudu umieścić na kanapie z tyłu. Bagażnik ma wystarczające rozmiary, kanapa jest przesuwana (ale tylko w całości). Na minus trzeba mu policzyć to, że wszystko jest wykonane z twardego plastiku.

