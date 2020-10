Miał być "Narodowy system opłat drogowych", a wciąż zarabiają Austriacy

W 2016 r. rząd PiS postanowił zrepolonizować system poboru opłat drogowych VIAtoll, stworzony i obsługiwany dotąd przez austriacką firmę Kapsch. Dzięki temu miały zwiększyć się wpływy z tego źródła do budżetu państwa. Prace nad przejęciem obsługi VIAtoll, a właściwie wdrożeniem nowego alternatywnego systemu, trwają już cztery lata i nie widać ich końca. Czy owa opieszałość wynika jedynie ze sporów kompetencyjnych między centralnymi instytucjami lub zwykłej nieudolności urzędników?

Sprawą zajął się portal OKO.press, przypominając, że czas nagli, a każdy miesiąc zwłoki kosztuje nas wszystkich grube miliony złotych...

VIAtoll funkcjonuje od lipca 2011 r. Zasada jego działania jest prosta: każda jeżdżąca po Polsce ciężarówka (pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) i każdy autobus muszą być wyposażone w specjalne urządzenie radiowe. Łączą się one z odbiornikami w bramownicach, zainstalowanych na drogach. Właśnie tą częścią systemu zajmuje się Kapsch, inkasując za swoje usługi około 180 mln zł rocznie. Zebrane z bramownic i przetworzone dane są przekazywane do odpowiedniej instytucji państwowej - początkowo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, potem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a obecnie do Krajowej Administracji Skarbowej. Na tej podstawie wylicza się opłaty, ściągane następnie od właścicieli pojazdów.

Pomysł rządu PiS był taki: zrezygnujmy ze współpracy z Austriakami i stwórzmy, własny, narodowy Nowy Krajowy System Poboru Opłat (NKSPO). W ten sposób pokażemy, że "Polak potrafi", doskonale radzi sobie bez pomocy obcych, a przy okazji zaoszczędzimy i zarobimy z e-myta więcej pieniędzy dla państwa (VIAtoll przynosił ostatnio około 2,2 mld zł rocznie).

Pierwszy kontrakt z firmą Kapsch wygasał z początkiem 2018 r. Od tej chwili powinien zacząć (NKSPO). Nie zaczął i trzeba było umowę z Austriakami przedłużyć. W trybie pilnym i aż o 27 miesięcy. Negocjacje w tej sprawie finalizował Instytut Łączności. IŁ, podlegający Ministerstwu Cyfryzacji, musiał też podpisać umowy z kilkunastoma firmami, zajmującymi się remontami infrastruktury systemu VIAtoll, obsługującymi płatności elektroniczne itp.

Dlaczego nie uczynił tego pozostający w gestii Ministerstwa Infrastruktury GITD, który wciąż, w oparciu o dane z Kapscha, pobierał opłaty drogowe od transportowców? Oko.press pisze o liście Związku Zawodowego Pracowników Instytutu Łączności do premiera Mateusza Morawieckiego, z kwietnia 2020 roku. Jego autorzy twierdzą, że IŁ został wmieszany w projekt NKSPO pod naciskiem ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i szefa GITD Alvina Gajadhura i ma z tego powodu poważne problemy finansowe. Tymczasem, zdaniem związkowców, wymienieni w liście urzędnicy i instytucje ze swojej strony tylko "pozorują działania".

Nowy system poboru opłat drogowych nadal nie istnieje. Wiosną br. misję jego zbudowania odebrano GITD i powierzono Krajowej Administracji Skarbowej, służby specjalnej stworzonej przez PiS, podlegającej ministrowi finansów. "(...) po pięciu latach od przejęcia władzy przez PiS i 4 latach od ogłoszenia planu budowy "narodowego" systemu poboru e-myta, rząd znów stanął pod ścianą i musi szukać kolejnego rozwiązania przejściowego. (...) 25 września resort finansów potwierdził (...), że chce wydłużyć umowę z Kapschem o pół roku. Firma zarobi dzięki temu dodatkowo przynajmniej 90 mln złotych" - pisze OKO.press.

Umowę znów ma podpisać Instytut Łączności. 10 września odwołano dyrektora IŁ, Jerzego Żurka. Oficjalnie jego dymisja nie ma nic wspólnego ze sprawą NKSPOD. Kosztowny chaos trwa.