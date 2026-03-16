W skrócie Mercedes-Benz prowadzi wstępne rozmowy z chińskim Geely na temat potencjalnej współpracy przy przyszłych modelach samochodów elektrycznych.

Obie firmy już obecnie współpracują przy marce Smart, gdzie Mercedes odpowiada za stylistykę i projekt wnętrza, a Geely za inżynierię i produkcję.

Europejskie koncerny, takie jak Volkswagen, Renault czy Stellantis, także podejmują współpracę z chińskimi producentami w zakresie nowych technologii motoryzacyjnych.

Mercedes i Geely rozmawiają o przyszłych modelach

Rozmowy między Mercedes-Benz a Geely mają na razie wstępny charakter. Według źródeł zbliżonych do sprawy dotyczą potencjalnej współpracy przy modelach, które pojawią się po obecnej generacji samochodów elektrycznych Mercedesa.

Celem takich działań może być przede wszystkim skrócenie czasu opracowywania nowych aut oraz obniżenie kosztów prac inżynieryjnych. Jest to szczególnie istotne w Chinach, które pozostają największym rynkiem motoryzacyjnym świata.

W ostatnich latach lokalni producenci znacząco przyspieszyli tempo rozwoju nowych modeli, a także oferują samochody w bardziej konkurencyjnych cenach. W efekcie europejskie koncerny coraz częściej szukają technologicznego wsparcia u chińskich partnerów.

Rzecznik Mercedesa podkreślił, że firma stale analizuje możliwości przyspieszenia badań i rozwoju nowych technologii zarówno w Chinach, jak i globalnie. Jednocześnie zaznaczono, że obecnie nie toczą się rozmowy dotyczące wspólnego opracowania platform technicznych dla nowych modeli.

Współpraca Mercedes i Geely już istnieje

Relacje między obiema firmami nie są nowością. Mercedes i Geely od kilku lat współpracują przy marce Smart, która została przekształcona w producenta samochodów elektrycznych.

W tym modelu współpracy Mercedes odpowiada przede wszystkim za stylistykę i projekt wnętrza, natomiast Geely zajmuje się inżynierią oraz produkcją pojazdów. Tak powstają między innymi modele Smart #1 oraz Smart #3, które są już sprzedawane w Europie.

Geely jest jednym z największych prywatnych koncernów motoryzacyjnych w Chinach. Grupa posiada udziały w takich markach jak Volvo, Polestar, Lotus czy Zeekr i należy do najważniejszych graczy na globalnym rynku samochodowym.

Istotne są również powiązania kapitałowe. Państwowy koncern Beijing Automotive Group (BAIC) posiada 9,98 proc. akcji Mercedesa, natomiast założyciel Geely Li Shufu kontroluje około 9,69 proc. udziałów niemieckiego producenta.

Europejskie koncerny coraz częściej sięgają po chińskie technologie

Ewentualne pogłębienie współpracy między Mercedesem a Geely wpisywałoby się w szerszy trend widoczny w europejskiej branży motoryzacyjnej.

Volkswagen współpracuje z chińską firmą Xpeng przy opracowywaniu nowych platform i oprogramowania dla samochodów elektrycznych. Renault korzysta natomiast z zaplecza inżynieryjnego w Szanghaju, co pozwoliło skrócić proces opracowania nowej generacji modelu Twingo do mniej niż dwóch lat.

Również koncern Stellantis analizuje możliwość współpracy z producentami z Chin przy projektach związanych z rynkiem europejskim.

Chińscy producenci należą dziś do najszybciej rozwijających nowe technologie w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w obszarze samochodów elektrycznych, baterii trakcyjnych oraz systemów cyfrowych.

Dlaczego Chiny są kluczowe dla Mercedesa?

Chiny pozostają najważniejszym rynkiem dla wielu globalnych producentów samochodów. W 2025 roku sprzedano tam ponad 30 mln nowych pojazdów, co czyni ten kraj zdecydowanym liderem światowego rynku motoryzacyjnego.

Jednocześnie konkurencja na tym rynku jest wyjątkowo silna. Lokalne marki, takie jak BYD czy Nio, szybko zwiększają sprzedaż samochodów elektrycznych i zdobywają udziały w rynku.

Dla Mercedesa utrzymanie silnej pozycji w Chinach ma strategiczne znaczenie. Współpraca z lokalnymi partnerami może pomóc w szybszym dostosowaniu modeli do oczekiwań klientów oraz ograniczeniu kosztów opracowywania nowych technologii.

