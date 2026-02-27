Masz taki SMS o mandacie? Jeden błąd i wyczyszczą ci konto

W skrócie CERT ostrzega przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi mandatów i opłat drogowych.

Oszuści podszywają się pod serwis e-TOLL i wyłudzają dane karty płatniczej.

CERT zaleca ostrożność i weryfikację nadawców oraz stron płatności.

Atakujący podszywają się pod oficjalny serwis e-TOLL i stosują różne scenariusze w swoich wiadomościach. Jednym z najczęstszych jest informowanie o konieczności uregulowania grzywny lub opłaty drogowej, której termin ma wkrótce upłynąć. SMS-y mogą również sugerować, że kara zostanie podwyższona, jeśli nie zostanie natychmiast opłacona. Choć treści mogą się różnić, cel pozostaje ten sam - nakłonienie odbiorcy do odwiedzenia fałszywej strony internetowej i podania wrażliwych danych.

Przestępcy podszywają się pod oficjalne strony

Na stronach podszywających się pod e-TOLL przestępcy proszą o podanie danych karty płatniczej, często pod pretekstem niewielkiej opłaty administracyjnej. W rzeczywistości umożliwia to przeprowadzenie nieautoryzowanych transakcji i w praktyce może doprowadzić do wyczyszczenia konta ofiary. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa podkreślają, że każdy SMS sugerujący pilną konieczność płatności powinien wzbudzić ostrożność.

Nie wystarczy jednak tylko uważać na treść wiadomości. Oszuści potrafią podrobić wygląd strony internetowej oraz jej adres w taki sposób, aby przypominał prawdziwy portal rządowy. Dlatego sprawdzenie autentyczności strony jest kluczowe. Samodzielne wpisanie adresu w przeglądarce i porównanie go z oficjalnym serwisem e-TOLL może skutecznie ochronić przed utratą pieniędzy.

Jak się uchronić przed oszustwem? Najważniejsza ostrożność

CERT apeluje o szczególną ostrożność i czujność. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na nadawcę SMS-a. Oficjalne komunikaty e-TOLL pochodzą z określonych źródeł i nie zawierają bezpośrednich linków do płatności. Specjaliści ds. bezpieczeństwa przypominają, że w komunikacji elektronicznej zawsze należy zachować zdrowy sceptycyzm - szczególnie gdy wiadomość wymaga natychmiastowego działania lub wywołuje presję.

Nawet jeśli nadawca wygląda na wiarygodnego, zawsze warto zweryfikować informacje w oficjalnych źródłach instytucji lub zadzwonić na oficjalną infolinię. Dodatkowo warto korzystać z formularzy zgłoszeniowych, takich jak dostępny na stronie CERT Polska. Pozwala to nie tylko chronić siebie, lecz także ostrzegać innych kierowców przed podobnymi zagrożeniami.

