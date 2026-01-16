Nowe przedstawicielstwo i nowe salony w Polsce

Miniony rok okazał się niezwykle ważny dla włoskiego producenta w kontekście obecności na polskim rynku. Centrala we Włoszech zakończyła współpracę z dotychczasowymi partnerami i zdecydowała się powołać jednego, ogólnokrajowego dystrybutora. Nowym reprezentantem marki została firma Grand Automotive Poland, która od tego momentu odpowiada za jej rozwój na terenie całego kraju.

Nowe przedstawicielstwo rozpoczęło swoją działalność od otwarcia salonu Maserati w Warszawie. Obiekt został zaprojektowany w formule 3S, obejmującej sprzedaż, serwis i części zamienne. Kolejnym etapem ekspansji włoskiego producenta jest uruchomienie salonu w Krakowie, który ma zwiększyć dostępność oferty dla klientów z południowej Polski oraz wzmocnić ogólnokrajową sieć dealerską.

Krakowski salon ma odzwierciedlać "ducha Maserati". materiały prasowe

Krakowski salon Maserati ułatwi poznanie oferty marki

Krakowski obiekt został zaprojektowany jako nowoczesna przestrzeń sprzedażowa, której celem jest odzwierciedlenie "włoskiego luksusu" charakterystycznego dla Maserati. Salon umożliwia klientom zapoznanie się z ofertą personalizacji w ramach programu Maserati Fuoriserie, obejmującego indywidualne projekty, szeroki wybór materiałów wykończeniowych oraz palety kolorów i faktur. W salonie znajduje się również autoryzowany serwis z certyfikowanymi technikami przeszkolonymi we Włoszech.

Kraków był dla nas naturalnym wyborem - miasto z charakterem, historią i ambicją. Miasto, które łączy tradycję z nowoczesnością, emocje z elegancją oraz pasję z jakością. To wartości bardzo bliskie marce Maserati

Polacy kochają premium i personalizację

Producent wskazuje również na zastosowanie rozwiązań cyfrowych, które mają ułatwiać konfigurację pojazdu zgodnie z preferencjami klientów. W założeniu ma to prowadzić do stworzenia pojazdu o "osobistym charakterze", co jak podkreśla marka, stanowi jeden z głównych filarów jej oferty. Przedstawiciele producenta nie ukrywają również, że szeroka dostępność personalizacji ma dla nich szczególne znaczenie na polskim rynku. Jak udało mi się dowiedzieć - przedstawiciele Maserati są świadomi, że Polacy coraz chętniej sięgają po samochody z segmentu premium.

Maserati jest świadome, że Polacy kochają auta z segmentu premium. Katarzyna Pracuch www.katarzynapracuch.com materiały prasowe

Potwierdzają to m.in. dane Samar, według których w październiku 2025 roku auta klasy premium stanowiły 23,1 proc. całego polskiego rynku motoryzacyjnego. W praktyce oznacza to, że niemal co czwarty nowo rejestrowany pojazd w Polsce należał do tego segmentu. Klienci, decydując się na wyższy wydatek, najczęściej inwestują właśnie w auta szeroko spersonalizowane, tworzone zgodnie z własnymi gustami i oczekiwaniami. Włosi bez wątpienia chcą to wykorzystać.

Co ma do zaoferowania krakowski salon Maserati?

Jaką zatem ofertę prezentuje krakowski salon Maserati? Od momentu otwarcia klienci mogą zapoznać się na miejscu z pełną gamą wersji Maserati Grecale, a także obejrzeć i przetestować modele GranTurismo oraz GranCabrio.

Szczególną atrakcją wieczoru inaugurującego nowy salon w Krakowie było wyjątkowe Maserati GT2 Stradale, które - jak udało nam się ustalić - prawdopodobnie na stałe dołączy do ekspozycji krakowskiego punktu sprzedaży. Więcej na temat tego niezwykłego modelu pisała moja redakcyjna koleżanka Paula.

Maserati GT2 Stradale to auto stworzone zarówno na tor jak i drogi. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Dość powiedzieć, że bazujące na wyścigowym modelu Maserati GT2 Stradale to auto stworzone z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach motoryzacji. Jego sercem jest silnik V6 Nettuno o mocy 640 KM - co czyni go najmocniejszym drogowym Maserati z silnikiem spalinowym w historii marki. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 2,8 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 324 km/h.

O wyjątkowości modelu świadczy również fakt, że na cały świat została rozdysponowana pula zaledwie 914 jego egzemplarzy. Z tego względu krakowski salon Maserati stanowi wyjątkową okazję, by móc z bliska zobaczyć to autentyczne dzieło włoskiej motoryzacji.

