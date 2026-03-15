19 kwietnia ubiegłego roku w Ślubowie (woj. mazowieckie) policjanci zatrzymali do kontroli czerwonego Forda Mustanga. Badanie kierowcy wykazało, że mężczyzna był kompletnie pijany, miał aż 2,28 promila alkoholu w organizmie.

23 września 2025 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Mężczyzna kierujący Mustangiem został skazany na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł, sąd orzekł również zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata oraz zasądził świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. zł. Ale to nie wszystko.

Z uwagi na fakt, że kierujący Fordem Mustangiem miał w organizmie 2,28 promila alkoholu, sąd orzekł również przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa.

Przypomnijmy, że 14 marca 2024 r. weszły w życie przepisy dotyczące konfiskaty pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu. Mówią one, że sąd orzeka przepadek:

pojazdu mechanicznego, który prowadził sprawca w czasie popełnienia przestępstwa - jeżeli zawartość alkoholu w jego organizmie wynosiła co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi albo 0,75 mg/l w wydychanym powietrzu,

lub równowartości pojazdu mechanicznego - jeżeli pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, nie można orzec przepadku pojazdu albo ustalenie jego wartości jest niemożliwe.

Warty około 150 tys. zł Mustang nie trafił na licytację, ponieważ prokurator przychylił się do wniosku policji i wniósł o wykonanie przepadku na rzecz Komendy Głównej Policji.

Za przekazaniem samochodu policji miał przemawiać sportowy charakter oraz mocna jednostka napędowa. Faktycznie, pod maską skonfiskowanego auta pracuje jednostka V8 o pojemności 5.0 l i mocy 453 KM, która pozwala rozpędzanie się do 100 km/h w 4,4 sekundy.

Co ciekawe, Mustang nie będzie pełnił służby jako nieoznakowany radiowóz. Wprost przeciwnie, samochód otrzymał pełne policyjne malowanie. Krótkie nagranie prezentujące nowy radiowóz transportowany na lawecie pojawiło się w internecie i od razu odbiło się szerokim echem.

Niemal natychmiast w internecie pojawiły się również zdjęcia i nagrania, sugerujące, że Mustang został już rozbity. Jaka jest prawda?

Jak oficjalnie poinformowali policjanci, skonfiskowany pijanemu kierowcy Ford Mustang został oznakowany i otrzymał policyjne wyposażenie. Auto będzie pełniło służbę w jednej z mazowieckich komend, a jego oficjalna prezentacja będzie miała miejsce już w przyszłym tygodniu.

Rzeczniczka prasowa KWP w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska poinformowała, że to pierwszy Ford Mustang, który został skonfiskowany kierowcy w związku z popełnionym przestępstwem i na mocy wyroku sądu został przekazany policji.

W naszym garnizonie było już kilka samochodów innych marek z podobną historią. Policja wnioskuje o przekazanie jej auta, w którego sprawie orzeczony został przepadek, kierując się przede wszystkim stanem technicznym pojazdu i aktualnymi potrzebami

Gdy Ford Mustang zostanie oficjalnie pokazany, policja poinformuje, w której komendzie będzie służył.

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu odniosła się również do pojawiających się w internecie informacji o rozbiciu Mustanga.

"Uspokajamy - to fake news. Auto jest całe i ma się dobrze. Przy okazji przypominamy: jedźcie odpowiedzialnie i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu. W przeciwnym razie może się okazać, że to właśnie Wasz samochód trafi w ręce policjantów i będzie wykorzystywany do dbania o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu" - przekazała mazowiecka policja w mediach społecznościowych.

Ford Mustang to jeden z najbardziej kultowych modeli w historii motoryzacji. Samochód jest produkowany przez amerykańskiego producenta nieprzerwanie od 1964 roku i przez dekady stał się symbolem sportowych aut z USA.

Obecnie w sprzedaży znajduje się już siódma generacja Mustanga. W najmocniejszych odmianach samochód napędzany jest ośmiocylindrowym silnikiem V8, który rozwija moc sięgającą około 500 koni mechanicznych.

Model zdobył ogromną popularność nie tylko na drogach, ale także w kulturze popularnej. Jedną z najbardziej znanych scen w historii kina jest pościg z filmu "Bullitt" z 1968 roku. Steve McQueen wcielił się w nim w policjanta, który za kierownicą Mustanga ściga przestępców uciekających Dodge'em Chargerem.

Ta scena do dziś uchodzi za jeden z najbardziej widowiskowych pościgów samochodowych w historii kina i w dużej mierze przyczyniła się do legendy Mustanga.

