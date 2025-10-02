Drastyczna podwyżka opłat za parkowanie w Łodzi. Stawki w górę nawet o 40 proc.
Od 1 października w Łodzi parkowanie jest znacznie droższe. Dla mieszkańców stawki wzrosły o 20 proc, a dla osób przyjezdnych - aż o 40 proc. Co więcej, strefa płatnego parkowania została powiększona, a w gratisie kierowcy stracili kilka pasów ruchu, na których wytyczono kontrapasy dla rowerów.
W skrócie
- Strefa płatnego parkowania w Łodzi została rozszerzona o osiedle Radiostacja i objęła podstrefę B.
- Wprowadzono nowy cennik, który podwyższa opłaty dla mieszkańców o 20 proc, a przyjezdnych - o 40 proc.
- Zmianom towarzyszyła likwidacja pasów ruchu drogowego i powstanie kontrapasów
Rewolucja parkingowa w Łodzi wchodzi w kolejny etap. Od środy strefa płatnego parkowania obejmuje również osiedle Radiostacja, czyli teren pomiędzy ulicami Kopcińskiego, Narutowicza, Konstytucyjną i Małachowskiego. Obszar ten został włączony do podstrefy B, a opłaty obowiązują w godzinach 7.00-19.00.
Zmiana organizacji ruchu w Łodzi. Zamiast pasa ruchu drogi rowerowe
Zmiany objęły również organizację ruchu drogowego. Ulica Tkacka na odcinku pomiędzy ulicami Solskiego i Krzywickiego została przekształcona w jednokierunkową, a analogiczne rozwiązanie wprowadzono na ulicy Zelwerowicza - od Krzywickiego do Solskiego. Na obu ulicach powstał kontraruch dla rowerów. Dla kierowców oznacza to konieczność jeżdżenia dookoła.
Nowy cennik opłat. Mieszkańcy zapłacą więcej, a przyjezdni - jeszcze więcej
Osobom zamieszkującym na terenie strefy płatnego parkowania przysługuje możliwość wykupienia abonamentu w wysokości 1 zł za dzień, co daje łączny koszt 365 zł w skali roku. Abonament dostępny jest w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36 oraz w formie elektronicznej, poprzez stronę internetową.
To jednak nie wszystko. Od środy obowiązuje również nowy cennik opłat za parkowanie w Łodzi. Mieszkańcy Łodzi oraz osoby rozliczające w mieście podatki za godzinę parkowania zapłacą 1 zł, czyli o około 20 proc. więcej. Natomiast dla przyjezdnych stawka wzosła o niemal 2 zł, czyli niemal 40 proc!
Po zmianach łodzianie płacą 6 zł za pierwszą godzinę postoju w ścisłym centrum (wcześniej 5 zł), a przyjezdni - 6,90 zł. W podstrefach B i C, obejmujących resztę Śródmieścia, opłaty są średnio o 1 zł niższe.
Jak przekazał Zarząd Dróg i Transportu - mieszkańcy Łodzi posiadający pojazdy z tablicami rejestracyjnymi rozpoczynającymi się od innych oznaczeń niż łódzkie, mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie ulgi mieszkańca. Procedura odbywa się poprzez dedykowaną do tego platformę internetową.