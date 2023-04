Autobus zostawił dach pod mostem. Kierowca zapomniał, czym jedzie?

Nic by się nie stało, gdyby patrzył na znaki

Na szczęście sytuacja miała miejsce ok. godz. 21.00, gdy w autobusach nie ma już tłumów. W wyniku tego strasznego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Świadkowie szybko wezwali służby, które uporały się z oczyszczeniem drogi z części, a następnie przystąpiły do ustalenia okoliczności wypadku. Internauci wytykają kierowcy, że kilkaset metrów przed mostem widnieją znaki informujące o wysokości przejazdu. Gdyby mężczyzna zwrócił na nie uwagę, prawdopodobnie nic złego by się nie stało.

