W skrócie BYD zaprezentował technologię FLASH Charging, która skraca czas ładowania samochodu elektrycznego do kilku minut.

Technologia ta zadebiutuje w modelu DENZA Z9GT, oferując akumulator 122 kWh o zasięgu do 800 km i moc do ponad 960 KM.

Premiera DENZY Z9GT i technologii FLASH Charging odbędzie się 8 kwietnia w operze Palais Garnier w Paryżu.

Chociaż elektromobilność rozwija się w zastraszającym tempie to producenci wciąż muszą rozwiązać dwa kluczowe problemy - zasięg oraz czas ładowania. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła widoczna poprawa, jednakże dla wielu zmotoryzowanych technologia ta nadal nie jest na tyle wystarczająca, aby zdecydować się na zakup elektrycznego modelu. BYD wprowadza rewolucyjny system, która w Europie zostanie zaprezentowany już 8 kwietnia w samochodzie DENZA Z9GT.

5 minut ładowania. BYD prezentuje nową technologię

Nowa technologia wprowadza zasadę określaną przez producenta jako "5 minut gotowy, 9 minut pełny, 3 minuty dłużej na mrozie". W praktyce oznacza to rekordowe tempo ładowania.

Według danych producenta system FLASH Charging pozwala na naładowanie baterii:

z 10 do 70 proc. w około 5 minut,

z 10 do 97 proc. w około 9 minut.

Nawet w bardzo niskiej temperaturze - sięgającej -30°C - ładowanie od 20 do 97 proc. ma trwać około 12 minut. Oznacza to, że w trudnych zimowych warunkach proces ładowania wydłuża się zaledwie o kilka minut. Tak krótkie czasy są możliwe dzięki stacjom ładowania o mocy nawet 1500 kW oraz nowej generacji baterii Blade 2.0 opracowanej przez BYD.

BYD chce rozwiązać główny problem aut elektrycznych, czyli czas ładowania. BYD materiały prasowe

Nowy akumulator Blade 2.0. Ładowanie potrwa tyle co tankowanie

Sercem całego systemu jest druga generacja baterii Blade, która wykorzystuje technologię litowo-żelazowo-fosforanową (LFP). Nowa konstrukcja zachowuje zalety tego typu akumulatorów, ale jednocześnie pozwala znacząco zwiększyć tempo ładowania. Producent podkreśla, że poprawiono przede wszystkim transport jonów wewnątrz ogniw. Dzięki temu zwiększono zarówno gęstość energii, jak i wydajność ładowania w szerokim zakresie temperatur, ograniczając przy tym degradację baterii.

Nawet 800 km zasięgu i ponad 960 KM. DENZA Z9GT z nowym systemem ładowania

Technologia FLASH Charging zadebiutuje w modelu DENZA Z9GT, który ma być wizytówką technologicznych możliwości marki. Samochód powstał na platformie e3 opracowanej specjalnie dla DENZY i oferuje nadwozie typu shooting brake. W wersji z napędem na tylne koła akumulator o pojemności 122 kWh ma zapewnić zasięg nawet do 800 km. Z kolei najmocniejsza odmiana elektryczna otrzyma trzy silniki, które łącznie generują ponad 960 KM. Taki zestaw pozwala rozpędzić samochód od 0 do 100 km/h w mniej niż trzy sekundy.

Europejski debiut DENZY Z9GT w Paryżu

Premiera modelu Z9GT w Europie odbędzie się 8 kwietnia w operze Palais Garnier w Paryżu.

Wprowadzenie modelu DENZA Z9GT w Europie to bardzo ważny moment dla naszej marki. Z9GT doskonale oddaje ducha DENZA, gdzie zaawansowana technologia, piękne wzornictwo i emocje z jazdy łączą się w jedną całość

W Chinach działa już kilka tysięcy stacji FLASH Charging, a koncern BYD zapowiada stopniowe wdrażanie tej infrastruktury również na innych rynkach. Europa ma być jednym z pierwszych regionów, w których pojawią się nowe ładowarki o mocy sięgającej 1500 kW.

