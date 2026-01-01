W skrócie Sprzedaż chińskich samochodów dynamicznie rośnie, a nowe marki wchodzą na rynki międzynarodowe.

Leapmotor, chiński producent aut elektrycznych, planuje sprzedaż nawet 4 mln pojazdów rocznie w najbliższej dekadzie.

Firma skutecznie rywalizuje z największymi producentami w Chinach, zdobywając uznanie również w Europie.

Leapmotor to chiński startup założony w 2015 roku, który w stosunkowo krótkim czasie wprowadził na rynek szeroką gamę samochodów elektrycznych. Marka zyskała rozgłos w październiku 2023 roku, gdy dzięki współpracy z koncernem Stellantis pojawiła się w Europie. Dzięki modelom T03 i B10 firma szybko zdobyła uznanie klientów na Starym Kontynencie, a jej sprzedaż rośnie rok do roku w znaczącym tempie.

Leapmotor rośnie w siłę. Sprzedaż wzrosła niemal dwukrotnie

Koncern równie dobrze radzi sobie na rodzimym, chińskim rynku. Według agencji Reuters, zaledwie dziesięcioletni producent osiąga kolejne sukcesy w chińskim sektorze motoryzacyjnym, notując w 2025 roku szybki wzrost wolumenu sprzedaży oraz poprawę rentowności. Z najlepiej sprzedającym się elektrycznym SUV-em C10, którego cena startuje od 142 tys. juanów (ok. 72 tys. zł) Leapmotor stopniowo ogranicza udziały rynkowe dotychczasowego lidera branży - firmy BYD.

W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2025 roku sprzedaż krajowa Leapmotor wzrosła niemal dwukrotnie, osiągając 482 447 pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in. W tym samym czasie sprzedaż krajowa BYD spadła o 5,1 proc., do poziomu 3,1 miliona sztuk

1 mln aut w 2026 roku i 4 mln rocznie w ciągu dekady

Nie dziwi zatem, że dobre wyniki sprzedażowe motywują chińską markę do dalszej ekspansji. Zhu Jiangming, dyrektor generalny firmy, ogłosił niedawno, że koncern planuje sprzedać milion samochodów do 2026 roku, realizując swoją globalną strategię we współpracy ze Stellantis.

Jiangming poinformował również, że wkrótce na rynek trafi nowa gama pojazdów premium w cenach powyżej 250 tys. juanów (około 130 tys. zł). Cele firmy są jednak jeszcze bardziej ambitne - w perspektywie najbliższej dekady mowa jest nawet o sprzedaży 4 milionów samochodów rocznie.

Eksperci prognozują, że Leapmotor w najbliższych latach ma szansę dołączyć do chińskich gigantów motoryzacyjnych, którzy z roku na rok poprawiają swoją wyniki. W ostatnich miesiącach skokowy wzrost sprzedaży względem ubiegłego roku odnotowało nie tylko BYD (+31 proc.) ale również Geely (+59 proc). Przedstawiciele chińskiej branży motoryzacyjnej przyznają ponadto, że poza umocnieniem pozycji na rynku krajowym, w najbliższych latach chcieliby zdobyć także dwucyfrowy udział w rynku europejskim.

