Spis treści: Gdzie w Polsce będzie najzimniej? Opady śniegu w Polsce. Gdzie będzie padać? Gdzie będzie ślisko na drogach?

Gdzie w Polsce będzie najzimniej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sytuacją pogodową w najbliższych dniach i godzinach. Alertami będzie objęta większość naszego kraju, choć w poszczególnych jego częściach będą one odnosiły się do innych zjawisk pogodowych.

Przed silnym mrozem IMGW ostrzega:

województwo lubelskie

województwo podkarpackie

województwo podlaskie

województwo świętokrzyskie

Ponadto alertami objęte będą również części:

województwa mazowieckiego

województwa warmińsko-mazurskiego

Na tych terenach obowiązują alerty pierwszego stopnia. Oznacza to, że temperatura może wynosić od -15 do nawet -25 stopni Celsjusza. W zależności od regionu ostrzeżenia będą jednak obowiązywać w różnych przedziałach czasowych. W województwie podkarpackim i świętokrzyskim utrzymać się mają do 13 stycznia do godziny 9:00. Podobnie w południowych powiatach województwa mazowieckiego. Z kolei w województwie lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także we wschodniej i północno-wschodniej części Mazowsza alert będzie ważny również do 9:00, ale 14 stycznia.

Opady śniegu w Polsce. Gdzie będzie padać?

Na południu Polski natomiast IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty pierwszego stopnia oznaczają, że w "czasie nie dłuższym niż 12 godzin" przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15 cm lub też w "czasie nie dłuższym niż 24 godziny" będzie to między 15 a 20 cm. Objęte nim będą południowe powiaty województwa małopolskiego i śląskiego.

W powiatach cieszyńskim, bielskim, mieście Bielsko-Biała, żywieckim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim oraz tatrzańskim alerty obowiązują do godziny 13:00 13 stycznia. Z kolei powiaty limanowski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz oraz powiat gorlicki muszą liczyć się z tym, że ostrzeżenia działają do 16:00 tego samego dnia.

Gdzie będzie ślisko na drogach?

Zachodnie tereny Polski muszą być natomiast przygotowane na alert związany z marznącymi opadami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wystosował dla:

województwa opolskiego

województwa śląskiego

części województwa małopolskiego

południowych i zachodnich powiatów województwa dolnośląskiego

zachodnich powiatów województwa lubuskiego

powiatu wieruszowskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego w województwie łódzkim

powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz kępińskiego w województwie wielkopolskim

Na terenach województwa małopolskiego oraz powiatach żywieckim, bielskim, mieście Bielsko-Biała oraz cieszyńskim alerty będą obowiązywać do 22:00 13 stycznia. Z kolei w pozostałych regionach województwa śląskiego, wspomnianych powiatach łódzkiego i wielkopolskiego oraz powiatach kluczborskim i oleskim (opolskie) będą obowiązywać do 19:00 tego samego dnia.

Na pozostałych terenach województwa opolskiego oraz powiecie oławskim, strzelińskim, ząbkowickim i kłodzkim alerty będą działały do 13 stycznia do godziny 16:00. W pozostałych częściach kraju objętych pierwszym stopniem alertu (pozostałe powiaty dolnośląskiego, zachodnie powiaty lubuskiego) kierowcy muszą być przygotowani na utrzymywanie się ostrzeżeń do 13:00 13 stycznia.

W przypadku marznących opadów IMGW wystosował również alerty drugiego stopnia. Objęte są nimi:

województwo zachodniopomorskie

pozostała część województwa lubuskiego

zachodnia część województwa wielkopolskiego

północne tereny województwa dolnośląskiego

Na większości tych terenów alerty będą obowiązywać do 19:00 13 stycznia. Natomiast w powiatach krotoszyńskim, gostyńskim, leszczyńskim, mieście Leszno, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, nowotomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, międzyrzeckim, gorzowskim, mieście Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, choszczeńskim, stargardzkim, goleniowskim, kamieńskim, ostrzeżenie funkcjonuje do 1:00 14 stycznia.

Z kolei w powiatach sławieńskim, koszalińskim, mieście Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, szczecineckim, białogardzkim, świdwińskim, łobeskim, drawskim, wałeckim, złotowskim, pilskim, chodzieskim i czarnkowsko-trzcianeckim.

''Wydarzenia'': ''Niebiescy drifterzy'' w Słupsku. Podzielone zdanie policji i mieszkańców Polsat News Polsat News