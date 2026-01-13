Alerty w prawie całym kraju. Sypnie śniegiem i będzie ślisko
Zima rozgościła się w Polsce i nie ma zamiaru odpuszczać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące sytuacji w niemal całej Polsce. Kierowcy w poszczególnych regionach naszego kraju muszą być przygotowani na intensywne opady śniegu, silny mróz i marznące opady.
Spis treści:
- Gdzie w Polsce będzie najzimniej?
- Opady śniegu w Polsce. Gdzie będzie padać?
- Gdzie będzie ślisko na drogach?
Gdzie w Polsce będzie najzimniej?
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sytuacją pogodową w najbliższych dniach i godzinach. Alertami będzie objęta większość naszego kraju, choć w poszczególnych jego częściach będą one odnosiły się do innych zjawisk pogodowych.
Przed silnym mrozem IMGW ostrzega:
- województwo lubelskie
- województwo podkarpackie
- województwo podlaskie
- województwo świętokrzyskie
Ponadto alertami objęte będą również części:
- województwa mazowieckiego
- województwa warmińsko-mazurskiego
Na tych terenach obowiązują alerty pierwszego stopnia. Oznacza to, że temperatura może wynosić od -15 do nawet -25 stopni Celsjusza. W zależności od regionu ostrzeżenia będą jednak obowiązywać w różnych przedziałach czasowych. W województwie podkarpackim i świętokrzyskim utrzymać się mają do 13 stycznia do godziny 9:00. Podobnie w południowych powiatach województwa mazowieckiego. Z kolei w województwie lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także we wschodniej i północno-wschodniej części Mazowsza alert będzie ważny również do 9:00, ale 14 stycznia.
Opady śniegu w Polsce. Gdzie będzie padać?
Na południu Polski natomiast IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty pierwszego stopnia oznaczają, że w "czasie nie dłuższym niż 12 godzin" przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15 cm lub też w "czasie nie dłuższym niż 24 godziny" będzie to między 15 a 20 cm. Objęte nim będą południowe powiaty województwa małopolskiego i śląskiego.
W powiatach cieszyńskim, bielskim, mieście Bielsko-Biała, żywieckim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim oraz tatrzańskim alerty obowiązują do godziny 13:00 13 stycznia. Z kolei powiaty limanowski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz oraz powiat gorlicki muszą liczyć się z tym, że ostrzeżenia działają do 16:00 tego samego dnia.
Gdzie będzie ślisko na drogach?
Zachodnie tereny Polski muszą być natomiast przygotowane na alert związany z marznącymi opadami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wystosował dla:
- województwa opolskiego
- województwa śląskiego
- części województwa małopolskiego
- południowych i zachodnich powiatów województwa dolnośląskiego
- zachodnich powiatów województwa lubuskiego
- powiatu wieruszowskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego w województwie łódzkim
- powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz kępińskiego w województwie wielkopolskim
Na terenach województwa małopolskiego oraz powiatach żywieckim, bielskim, mieście Bielsko-Biała oraz cieszyńskim alerty będą obowiązywać do 22:00 13 stycznia. Z kolei w pozostałych regionach województwa śląskiego, wspomnianych powiatach łódzkiego i wielkopolskiego oraz powiatach kluczborskim i oleskim (opolskie) będą obowiązywać do 19:00 tego samego dnia.
Na pozostałych terenach województwa opolskiego oraz powiecie oławskim, strzelińskim, ząbkowickim i kłodzkim alerty będą działały do 13 stycznia do godziny 16:00. W pozostałych częściach kraju objętych pierwszym stopniem alertu (pozostałe powiaty dolnośląskiego, zachodnie powiaty lubuskiego) kierowcy muszą być przygotowani na utrzymywanie się ostrzeżeń do 13:00 13 stycznia.
W przypadku marznących opadów IMGW wystosował również alerty drugiego stopnia. Objęte są nimi:
- województwo zachodniopomorskie
- pozostała część województwa lubuskiego
- zachodnia część województwa wielkopolskiego
- północne tereny województwa dolnośląskiego
Zobacz również:
Na większości tych terenów alerty będą obowiązywać do 19:00 13 stycznia. Natomiast w powiatach krotoszyńskim, gostyńskim, leszczyńskim, mieście Leszno, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, nowotomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, międzyrzeckim, gorzowskim, mieście Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, choszczeńskim, stargardzkim, goleniowskim, kamieńskim, ostrzeżenie funkcjonuje do 1:00 14 stycznia.
Z kolei w powiatach sławieńskim, koszalińskim, mieście Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, szczecineckim, białogardzkim, świdwińskim, łobeskim, drawskim, wałeckim, złotowskim, pilskim, chodzieskim i czarnkowsko-trzcianeckim.