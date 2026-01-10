Najlepsze sposoby na przymarznięte drzwi w samochodzie

Spis treści: Zamarznięty zamek w drzwiach - jak sobie radzić? Zamarznięte uszczelki drzwi - co robić? Zamarzające uszczelki - lepiej zapobiegać niż leczyć

Duży mróz, jak dotarł nad Polskę może sprawić, że o poranku będą problemy z dostępem do kabiny samochodu. Wszystko z powodu wilgoci, która w minusowych temperaturach zamrozi zamek w drzwiach lub uszczelki w drzwiach.

Walka z lodem nie jest łatwa. Dlatego warto poznać kilka sposobów na to, jak dostać się do zamarzniętego samochodu.

Zamarznięty zamek w drzwiach - jak sobie radzić?

Na początek warto odśnieżyć karoserię samochodu, a następnie usunąć lód ze szczelin drzwiowych. Dopiero wtedy warto zabrać się za odmrażanie zamka. Kierowcy najczęściej używają odmrażaczy w aerozolu, które zwykle są skuteczne. Pod warunkiem, że nie znajdowały się przez całą noc w bagażniku samochodu. Warto pamiętać o tym, że takie środki mogą wypłukiwać smar. Dlatego co jakiś czas trzeba zadbać o zaaplikowanie środka smarującego.

Dlatego bezpiecznym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się we wkładkę w kształcie kluczyka, która jest zasilana bateriami. Takie rozwiązanie kosztuje w internecie kilkanaście złotych, a potrafi szybko rozmrozić zamek. Wystarczy włożyć taki kluczyk do zamka i uruchomić nagrzewanie.

Nie wolno zalewać zamka ciepłą wodą, ponieważ po kilku godzinach woda zamarznie i sytuacja się powtórzy. To samo dotyczy podgrzewania kluczyka zapalniczką. Można w ten sposób uszkodzić obudowę kluczyka i znajdujący się w niej immobiliser.

Zamarznięte uszczelki drzwi - co robić?

Jeśli po rozgrzaniu i odblokowaniu zamka nadal nie można się dostać do wnętrza pojazdu, najprawdopodobniej doszło do zamarznięcia uszczelek drzwi. Na początek warto sprawdzić, czy problem dotyczy wszystkich drzwi. Być może uda się dostać do samochodu za pomocą drzwi od strony pasażera lub z tyłu.

Jednym ze skutecznych sposobów jest dociskanie drzwi do karoserii. Taki nacisk może sprawić, że przymarznięta powierzchnia uszczelki odpuści, a drzwi otworzą się normalnie. Warto powstrzymać się z szarpaniem, żeby nie rozerwać uszczelek.

Można spróbować delikatnie zaaplikować na taką szczelinę pomiędzy drzwiami a nadwoziem odmrażacza do szyb lub zamków. Gorąca woda nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ podobnie jak w przypadku zamków, za kilka godzin problem może wrócić ze zdwojoną siłą.

Zamarzające uszczelki - lepiej zapobiegać niż leczyć

Żeby zabezpieczyć się przed zamarzającymi uszczelkami w drzwiach, warto odpowiednio wcześniej zabezpieczyć je środkiem na bazie silikonu. Opakowanie takiego preparatu kosztuje kilkanaście złotych. W tym celu warto najpierw wytrzeć uszczelki suchą szmatką, a następnie nanieść na ich powierzchnię preparat w aerozolu lub nasmarować uszczelki wazelina. Natłuszczona powierzchnia sprawi, że uszczelka będzie odpychać wodę, a problemy z zamarzaniem ustąpią.

