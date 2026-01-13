Spis treści: Silniki Diesla zimą - dlaczego trudniej je uruchomić? Co zrobić, gdy diesel już zamarzł? Jak zapobiegać zimowym problemom z dieslem? Silniki Diesla zimą - dlaczego trudniej je uruchomić? Co zrobić, gdy diesel już zamarzł? Jak zapobiegać zimowym problemom z dieslem?

Każdy, kto jeździ dieslem może znać ten problem. Rano temperatura spada poniżej minus dziesięciu, przekręcamy kluczyk w stacyjce i... nic. Rozrusznik kręci, ale silnik nie uruchamia się. Albo jeszcze inaczej - odpala na chwilę i gaśnie. To klasyczne objawy zatkanego układu paliwowego, który padł ofiarą mrozu.

Silniki Diesla zimą - dlaczego trudniej je uruchomić?

Problem tkwi w samej naturze oleju napędowego. Już przy temperaturze około minus siedmiu stopni Celsjusza w paliwie zaczynają tworzyć się drobne kryształki parafiny - to tak zwane "żelowanie". To one są głównym winowajcą - opadają na dno zbiornika, zatykają przewody paliwowe, a przede wszystkim blokują filtr paliwa. Efekt? Pompa wtryskowa nie dostaje paliwa, silnik nie może pracować.

Producenci paliw zdają sobie z tego sprawę, dlatego od połowy listopada (w 2025 roku dokładnie od 16 listopada) do końca lutego na stacjach benzynowych dostępny jest tak zwany zimowy diesel. Zawiera specjalne dodatki, które obniżają temperaturę krzepnięcia paliwa i teoretycznie powinny zapewnić bezproblemową pracę silnika nawet przy minus dwudziestu stopniach. W praktyce bywa jednak różnie.

Co zrobić, gdy diesel już zamarzł?

Jeśli twój samochód padł ofiarą mrozu, nie próbuj na siłę odpalać silnika. Uporczywe kręcenie rozrusznikiem tylko rozładuje akumulator, a problemu nie rozwiąże. Jedyne sensowne rozwiązanie to znalezienie źródła ciepła - auto musi się ogrzać, żeby kryształki parafiny znów się rozpuściły.

Jeśli jest taka możliwość, należy przetransportować samochód do ciepłego garażu i poczekać kilka godzin. Temperatura w nim powinna wynosić wyraźnie powyżej zera stopni. Niektórzy próbują ratować się suszarką do włosów czy nagrzewnicą, ale to kiepski pomysł. Po pierwsze, grozi pożarem. Po drugie, ogrzejemy w ten sposób tylko fragment układu paliwowego, a parafina może się wykrystalizować w kilku miejscach - w zbiorniku, przewodach, filtrze czy nawet w pompie wtryskowej.

Jak zapobiegać zimowym problemom z dieslem?

Gdy zapowiadane są naprawdę srogie mrozy, poniżej minus piętnastu stopni, warto rozważyć zatankowanie droższego paliwa premium. Producenci zapewniają, że takie paliwa są bardziej odporne na niskie temperatury niż standardowy zimowy diesel. Jeśli mamy taką możliwość, parkujemy auto w garażu (nawet nieogrzewanym) lub chociaż w miejscu osłoniętym od wiatru. Nawet kilka stopni różnicy może zadecydować o tym, czy rano silnik odpali bez problemu.

Jest też zbiór rzeczy, których pod żadnym pozorem nie należy robić. Jedna ze starych porad, to ta, która opiera się na dolaniu do baku nieco benzyny. Mogła ona mieć sens w autach sprzed 1997 roku, ale w nowszych modelach grozi zniszczeniem układu wtryskowego. Należy w ogóle unikać samodzielnego dodawania różnych specyfików rzekomo poprawiających parametry paliwa zimą, chyba że producent auta wyraźnie to dopuszcza.

Wiele nowszych diesli ma fabryczne podgrzewacze filtra paliwa czy przewodów paliwowych. Jeśli nasze auto ich nie ma, a regularnie parkujemy na zewnątrz w regionie, gdzie zimy bywają mroźne, warto zapytać w serwisie o możliwość montażu. To wydatek rzędu kilkuset złotych. Trzeba też pamiętać o regularnej wymianie filtra paliwa zgodnie z zaleceniami producenta. Zużyty filtr szybciej ulegnie zapchaniu przez parafinę.

Każdy, kto jeździ dieslem może znać ten problem. Rano temperatura spada poniżej minus dziesięciu, przekręcamy kluczyk w stacyjce i... nic. Rozrusznik kręci, ale silnik nie uruchamia się. Albo jeszcze inaczej - odpala na chwilę i gaśnie. To klasyczne objawy zatkanego układu paliwowego, który padł ofiarą mrozu.

Silniki Diesla zimą - dlaczego trudniej je uruchomić?

Problem tkwi w samej naturze oleju napędowego. Już przy temperaturze około minus siedmiu stopni Celsjusza w paliwie zaczynają tworzyć się drobne kryształki parafiny - to tak zwane "żelowanie". To one są głównym winowajcą - opadają na dno zbiornika, zatykają przewody paliwowe, a przede wszystkim blokują filtr paliwa. Efekt? Pompa wtryskowa nie dostaje paliwa, silnik nie może pracować.

Producenci paliw zdają sobie z tego sprawę, dlatego od połowy listopada (w 2025 roku dokładnie od 16 listopada) do końca lutego na stacjach benzynowych dostępny jest tak zwany zimowy diesel. Zawiera specjalne dodatki, które obniżają temperaturę krzepnięcia paliwa i teoretycznie powinny zapewnić bezproblemową pracę silnika nawet przy minus dwudziestu stopniach. W praktyce bywa jednak różnie.

Co zrobić, gdy diesel już zamarzł?

Jeśli twój samochód padł ofiarą mrozu, nie próbuj na siłę odpalać silnika. Uporczywe kręcenie rozrusznikiem tylko rozładuje akumulator, a problemu nie rozwiąże. Jedyne sensowne rozwiązanie to znalezienie źródła ciepła - auto musi się ogrzać, żeby kryształki parafiny znów się rozpuściły.

Jeśli jest taka możliwość, należy przetransportować samochód do ciepłego garażu i poczekać kilka godzin. Temperatura w nim powinna wynosić wyraźnie powyżej zera stopni. Niektórzy próbują ratować się suszarką do włosów czy nagrzewnicą, ale to kiepski pomysł. Po pierwsze, grozi pożarem. Po drugie, ogrzejemy w ten sposób tylko fragment układu paliwowego, a parafina może się wykrystalizować w kilku miejscach - w zbiorniku, przewodach, filtrze czy nawet w pompie wtryskowej.

Jak zapobiegać zimowym problemom z dieslem?

Gdy zapowiadane są naprawdę srogie mrozy, poniżej minus piętnastu stopni, warto rozważyć zatankowanie droższego paliwa premium. Producenci zapewniają, że takie paliwa są bardziej odporne na niskie temperatury niż standardowy zimowy diesel. Jeśli mamy taką możliwość, parkujemy auto w garażu (nawet nieogrzewanym) lub chociaż w miejscu osłoniętym od wiatru. Nawet kilka stopni różnicy może zadecydować o tym, czy rano silnik odpali bez problemu.

Jest też zbiór rzeczy, których pod żadnym pozorem nie należy robić. Jedna ze starych porad, to ta, która opiera się na dolaniu do baku nieco benzyny. Mogła ona mieć sens w autach sprzed 1997 roku, ale w nowszych modelach grozi zniszczeniem układu wtryskowego. Należy w ogóle unikać samodzielnego dodawania różnych specyfików rzekomo poprawiających parametry paliwa zimą, chyba że producent auta wyraźnie to dopuszcza.

Wiele nowszych diesli ma fabryczne podgrzewacze filtra paliwa czy przewodów paliwowych. Jeśli nasze auto ich nie ma, a regularnie parkujemy na zewnątrz w regionie, gdzie zimy bywają mroźne, warto zapytać w serwisie o możliwość montażu. To wydatek rzędu kilkuset złotych. Trzeba też pamiętać o regularnej wymianie filtra paliwa zgodnie z zaleceniami producenta. Zużyty filtr szybciej ulegnie zapchaniu przez parafinę.

Potrącenie nastolatki na przejściu dla pieszych materiały prasowe materiały prasowe