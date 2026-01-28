Akcja serwisowa została zgłoszona do amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA) i obejmuje łącznie około 44 tys. pojazdów. Producent podkreśla, że chodzi o konkretne serie produkcyjne oraz określony rynek, a zalecenia mają charakter tymczasowy - do czasu wykonania kontroli w autoryzowanych serwisach.

Które elektryczne Volkswageny objęto akcją serwisową

Wezwanie do serwisów dotyczy modelu Volkswagen ID.4 w wybranych rocznikach produkcji oferowanych na rynku amerykańskim. Nie jest to globalna akcja obejmująca wszystkie elektryczne Volkswageny ani wszystkie egzemplarze ID.4.

Według dokumentów zgłoszonych do NHTSA, problem dotyczy określonych partii akumulatorów wysokonapięciowych montowanych w tych samochodach. Producent zaznacza, że pozostałe wersje modelu nie są objęte wezwaniem.

Ryzyko pożaru baterii. Co wykryto w części samochodów

Powodem akcji serwisowej jest możliwość przegrzewania się ogniw baterii trakcyjnej. W części egzemplarzy wykryto nieprawidłowości, które w sprzyjających warunkach mogą prowadzić do uszkodzenia akumulatora, a w skrajnych przypadkach - do zapłonu.

Volkswagen podkreśla, że nie chodzi o masowe przypadki pożarów, lecz o potencjalne ryzyko, które producent zdecydował się wyeliminować w ramach działań zapobiegawczych.

Zakaz parkowania w garażu i ograniczenia w ładowaniu

Do czasu wykonania naprawy Volkswagen zaleca właścicielom części objętych akcją samochodów wprowadzenie określonych środków ostrożności. Wśród nich znajduje się m.in. zalecenie, by nie parkować pojazdów w zamkniętych garażach oraz ograniczyć sposób ładowania baterii.

W praktyce oznacza to unikanie szybkiego ładowania prądem stałym (DC) oraz stosowanie niższych limitów naładowania akumulatora. Producent podkreśla, że są to rozwiązania tymczasowe, obowiązujące wyłącznie do momentu przeprowadzenia kontroli w serwisie.

Co zrobi Volkswagen w ramach naprawy

W ramach akcji serwisowej Volkswagen planuje przeprowadzenie kontroli systemu baterii wysokonapięciowej. W zależności od wyników, możliwa będzie aktualizacja oprogramowania zarządzającego akumulatorem lub - w przypadku wykrycia nieprawidłowości - wymiana elementów baterii.

Wszystkie czynności mają być wykonywane bezpłatnie dla właścicieli samochodów objętych akcją.

Temat nie dotyczy Volkswagenów ID.4 sprzedanych w Polsce

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, problem będący przyczyną akcji serwisowej nie dotyczy samochodów oferowanych w Polsce. Wezwanie obejmuje wyłącznie określone serie pojazdów przeznaczonych na rynek amerykański, a obecnie sprzedawane w Polsce egzemplarze Volkswagena ID.4 nie są objęte opisanymi zaleceniami.

Volkswagen nie informował dotychczas o planach rozszerzenia tej akcji na inne rynki.

