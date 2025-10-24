W skrócie Most graniczny im. Jana Pawła II w Zgorzelcu zostanie zamknięty od 27 października 2025 roku z powodu prac remontowych.

Ruch pojazdów zostanie wstrzymany, a kierowcy będą musieli korzystać z alternatywnych przejść granicznych.

Zmiany wpłyną także na komunikację miejską – linia A przestaje obsługiwać Zgorzelec, a rozkłady jazdy po stronie Görlitz nie ulegają zmianie.

Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec informuje, że wkrótce kierowcy podróżujący w kierunku Niemiec będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych most graniczny im. Jana Pawła II zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego.

Prace remontowe na moście granicznym w Zgorzelcu

Zamknięcie mostu zaplanowane zostało na okres od 27 października 2025 r. (poniedziałek) od godziny 10:00 do 14 listopada 2025 r. (piątek). Przyczyną wprowadzenia tymczasowego ograniczenia jest konieczność przeprowadzenia pilnych prac remontowo-konserwacyjnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom oraz poprawa stanu technicznego obiektu.

Zalecane alternatywne przejścia graniczne

Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelec przeprasza za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość, jednocześnie zalecając alternatywne przejścia graniczne. Kierowcy niezmiennie będą mogli przekroczyć granicę na przejściach:

Jędrzychowice - Ludwigsdorf

Radomierzyce - Hagenwerde

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Zgorzelcu

Zamknięcie mostu granicznego im. Jana Pawła II wpłynie również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. W związku z aktualizacją terminu wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodowym zmianie ulegnie obsługa linii A.

Od poniedziałku, 27 października 2025 r., autobusy tej linii nie będą już kursować do Zgorzelca. Ostatni kurs z przystanku Zgorzelec Centrum zaplanowano na godz. 9:24. Od tego czasu linia A będzie rozpoczynać i kończyć trasę na przystanku "Hochschule/Stadthalle" po stronie niemieckiej.

Miasto Zgorzelec zapewnia, że rozkład jazdy po stronie Görlitz nie ulega zmianie - wszystkie godziny odjazdów pozostają aktualne.

