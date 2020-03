Toyota wraca do przeszłości modelem GT86 Black Limited

Był rok 1986. W radiu leciało Europe i utwór The Final Countdown, a w Azji z fabryk wyjeżdżały kolejne egzemplarze Toyoty AE86 Sprinter Trueno GT Apex w limitowanej wersji Black Limited. W hołdzie temu modelowi japoński producent prezentuje dziś Toyotę GT86 Black Limited.

Zdjęcie Toyota GT86 Black Limited /

Duch legendarnego Hachi-Roku

Wersja Black Limited była ostatnią specjalną odsłoną modelu AE86 Sprinter Trueno. Produkcję sportowej Corolli zakończono w następnym roku. Ale duch modelu przetrwał. Tylnonapędowa Toyota przyczyniła się do powstania zupełnie nowej i bardzo widowiskowej dyscypliny sportów motorowych - driftingu. Zaś miejsce w popkulturze zapewniła jej słynna japońska manga Initial D. Ideowym spadkobiercą słynnego Hachi-Roku (co po japońsku oznacza osiem-sześć) jest Toyota GT86. A w specjalnej wersji Black Limited nawiązuje do legendarnego AE86 jeszcze bardziej.

Czerń i złocisty brąz

Reklama

Po oryginalnym Hachi-Roku w specjalnej wersji nowa Toyota GT86 Black Limited odziedziczyła przede wszystkim barwy. Samochód pokryto czarnym lakierem Crystal Black Silica, z którym kontrastują lekkie, aluminiowe obręcze w brązowo-złotym kolorze. Za ramionami skrywają się czerwone zaciski hamulcowe. Opcjonalnie na nadwoziu mogą znaleźć się również delikatne, złocisto-brązowe pasy.

Zdjęcie Toyota GT86 Black Limited /

W środku znajdziemy specjalne logo z napisem Black Limited, wyszyte brązowo-złotą nicią na desce rozdzielczej naprzeciwko pasażera. Uwagę zwracają również elementy wykończone materiałem Grand Luxe przypominającym zamsz. Siedzenia natomiast zostały pokryte naturalną skórą i Alcantarą. Te znajdujące się z przodu wyposażono dodatkowo w system podgrzewania.

Sportowe auto

Toyota AE86 słynęła ze świetnego, angażującego prowadzenia się. GT86 kontynuuje tę tradycję, a w wersji Black Limited inżynierowie Toyoty zwrócili szczególną uwagę na pewne pokonywanie zakrętów. Stąd amortyzatory Sachs oraz hamulce Brembo z wentylowanymi tarczami oraz 4-tłoczkowymi zaciskami z przodu i 2-tłoczkowymi z tyłu. Sportowy charakter samochodu podkreślają ponadto osłony podwozia, które poprawiają przepływ powietrza pod autem, spojler na pokrywie bagażnika oraz dobrze znane z tego modelu światło przeciwmgielne w stylu samochodów wyścigowych.



Zdjęcie Toyota GT86 Black Limited /

W symbolicznej liczbie

Powstało zaledwie 400 egzemplarzy oryginalnego AE86 Sprinter Trueno GT Apex Black Limited. Ale nowa Toyota GT86 Black Limited będzie jeszcze bardziej limitowana. Samochód zostanie wyprodukowany w symbolicznej - w dwóch znaczeniach - liczbie zaledwie 86 egzemplarzy. Połowa otrzyma 6-biegową, manualną skrzynię biegów, pozostałe auta będą dysponowały automatem. Samochód wyceniono na 3 518 600 jenów (ok. 130 tys. zł) za wersję z manualną przekładnią i równe 3 586 000 jenów (ok. 132 tys. zł) za egzemplarz z automatem. GT86 Black Limited jest dostępne wyłącznie na japońskim rynku.