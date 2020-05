​Na budowie drogi ekspresowej S61 na odcinku Suwałki-Budzisko dokonano niezwykłego odkrycia.

Zdjęcie Wykopany element samolotu /GDDKiA

Podczas prac ziemnych budowlańcy natrafili na szczątki samolotu z okresu drugiej wojny światowej. Pozostałości są w na tyle dobrym stanie, że możliwe było odczytanie tabliczki znamionowej oraz identyfikacja typu.

Drogowcy wykopali 12-cylindrowy silnik Mikulin AM38F, którego nominalna moc wynosiła 1700 KM oraz działko pokładowe, prawdopodobnie WJa-23 kalibru 23 mm. Pochodzą one z rosyjskiego samolotu szturmowego Ił-2 Szturmowik, który w dużej liczbie był używany przez radzieckie lotnictwo.



Była to jednosilnikowa, dwumiejscowa maszyna, która wyprodukowana została w liczbie przeszło 36 tysięcy egzemplarzy. Ten konkretny egzemplarz to Ił-2m3, powstało 7377 takich samolotów. Były to maszyny szturmowe, przeznaczone do atakowania celów naziemnych, siły żywej, punktów umocnionych oraz czołgów i innych pojazdów.

Zdjęcie Ił-2m3 w stanie lotnym, zachowany do dnia dzisiejszego / Getty Images

Jak zapewnia GDDKiA, miejsce wykopania szczątków samolotu zostało zabezpieczone, a części maszyny zostaną wydobyte. Budowa trwa nadal.