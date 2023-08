Ma 872 lata i stoi na dawnym cmentarzu. To najstarszy znak drogowy w Polsce

Mało kto wie, że okazały, mierzący 252 cm, kamienny słup to najstarszy znak drogowy w Polsce. Wyryta na nim inskrypcja wskazuje, że ustawiono go w 1152 roku, by informował kupców i wędrowców, że znajdują się właśnie w połowie drogi między Kaliszem a Kruszwicą. Pierwotnie, od każdego z tych miast, dzieliły go niemal dokładnie 52 kilometry.

Najstarszy znak drogowy w Polsce. Pozostałość po bursztynowym szlaku

Według historyków obie miejscowości leżały na tzw. bursztynowym szlaku łączącego z kraje morza śródziemnego z Bałtykiem. Sam bursztynowy szlak przebiegał m.in. przez:

Wiedeń,



Brno,



Kłodzko,



Wrocław,



Kalisz,



Konin,



Świecie,

Gdańsk.

Najstarszy słup drogowy w Polsce. Ma co najmniej 872 lata

Historycy do dziś spierają się, co do pochodzenia i prawdziwego wieku samego obelisku. Chociaż wyryta na nim inskrypcja jasno mówi o "roku wcielenia pańskiego 1152" wielu doszukuje się w nim pogańskiego rodowodu. Wiadomo jedynie, że sam - wykonany z piaskowca - słup ufundowany został przez lokalnego palatyna (zarządcę dworu królewskiego) Piotra, ale do dziś nie ma pewności czy chodzi o Piotra Włostowica - palatyna Bolesława Krzywoustego, czy raczej Piotra Wszeborowica - palatyna Bolesława Kędzierzatego.



Pewne jest natomiast, że zagadkowy obelisk, który aż do 1828 roku stał przy - nieistniejącym już - zamku konińskim - jest najstarszym znakiem drogowym w Polsce. Część historyków jest zdania, że samo istnienie słupa wskazuje, że już w XII wieku w Polsce istnieć mogła jurysdykcja drogowa, czyli praprzodek współczesnego Prawa o ruchu drogowym.



