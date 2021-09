Jak wygląda wnętrze fotoradaru. Co jest w środku?

Część odpowiedzi szczerze nas rozbawiła - najczęściej przewijały się te przyrównujące urządzenie do paczkomatu, multiskrytki czy szafki z Ikei. Co jednak - w rzeczywistości - kryje się w tajemniczych "półeczkach"?



Prezentowany maszt to urządzenie z rodziny "traffi-tower", którego dystrybutorem jest w Polsce firma Lifor. "Wieża" ma 470 mm szerokości, 515 mm głębokości i 3000 mm - wysokości. Jej masa - bez fundamentu i samego radaru - wynosi około 190 kg. Sam maszt jest też wodo i pyłoszczelny (ip65).

W tego typu masztach najczęściej znaleźć można niemieckie urządzenia MultaRadar w różnych wersjach (C, CM, CD ) - różniących się rodzajami anten radarowych. Najnowsze z nich - MultaRadar CD - potrafi wykonywać pomiary na sześciu pasach ruchu jednocześnie i identyfikuje pas ruchu, na którym doszło do wykroczenia. Posiada też takie funkcje, jak np. możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego poszczególnego pasa ruchu, a także dla pojazdów zbliżających się lub oddalających od radaru.



Jak wygląda wnętrze masztu fotoradarowego?

Na samej górze - literka A - znajduje się okienko przeznaczone na obiektyw aparatu cyfrowego. W zależności od wersji urządzenia, z reguły ma on rozdzielczość 5 lub 11 Mpx i wykonuje zdjęcia kolorowe lub monochromatyczne.

Tuż pod obiektywem, w kolejnej "skrytce" (literka B), umieszczana jest lampa błyskowa. Prawdą jest więc twierdzenie jednego z komentujących, że brak charakterystycznego pomarańczowego "szkiełka" w środku świadczy najczęściej, że urządzenie jest niesprawne.



"Skrytki" oznaczone na zdjęciu literami C i D to z kolei miejsce przewidziane do montażu - prostokątnych (w przypadku urządzeń MultaRadar) - anten samego radaru. Ich liczba (z reguły stosowana jest jedna) zależy od typu zainstalowanego urządzenia i zakresu jego pracy (np. pomiar na dwóch jezdniach).



