Czy zdarza się wam śnić o samochodach? Na pewno. A czy potraficie odczytać znaczenie takich snów? No właśnie. Doceniając wagę zagadnienie - wszak wedle autorów senników właściwa interpretacja sennych marzeń i majaków może w zasadniczy sposób wpłynąć na życie człowieka - postanowiliśmy zgłębić temat. W tym celu rzecz jasna skorzystaliśmy z zasobów wszechwiedzącego Internetu...

Na wstępie dowiedzieliśmy się, że "sen o samochodach może symbolizować energię życiową, umiejętność kierowania swoim życiem, dojrzałość i odpowiedzialność lub odwrotność: niedojrzałość, lekkomyślność, w zależności od kontekstu snu." No i bądź tu mądry... Zgłębiajmy zatem dalej. Z nadzieją, że opis konkretnych sytuacji przyniesie odpowiedzi na nurtujące zapewne nie tylko nas pytania.

Jeżeli śnisz, że jedziesz autem i osobiście nim kierujesz, możesz spać spokojnie. Wszystko jest w absolutnym porządku, bowiem oznacza to, że "twoje sprawy są w twoich rękach". Pod warunkiem, że poruszasz się do przodu i jedziesz samotnie. Gdy masz na pokładzie pasażera, wówczas... Wówczas na dwoje babka wróżyła. Gdy towarzyszy ci ktoś znajomy, możesz spodziewać się poprawy twojej obecnej sytuacji. Gdy podróżujesz z kimś obcym oznacza to, że "niedługo poznasz kogoś nadzwyczajnego, bądź czujny, aby nie przegapić takiej szansy." A co wtedy, gdy na tylnej kanapie zasiadają dwie osoby: znajoma i nieznajoma, w dodatku zamiast jechać do przodu - cofamy? Tego, niestety, nie wiemy.

Nic nie jest zresztą proste i bez podręcznej ściągawki położonej na szafce obok łóżka będziemy mieli poważne trudności w prawidłowej analizie snu. Przyda się również jakiś zeszyt, w którym zaraz po przebudzeniu zanotujemy wszelkie szczegóły widzenia. Bowiem bardzo często to od detali zależą końcowe wnioski.

Przyjrzyj się uważnie, jaki wóz prowadzisz. Jeżeli nówka - to dobrze ("jest zapowiedzią lepszej pozycji albo większych możliwości").Jeżeli rzęch - to źle ("wieszczy ci to utratę sił, potrzebujesz odpoczynku i odzyskania energii do życia"). Osobowy czy ciężarowy? "Jeżeli w twoim śnie pojawia się samochód ciężarowy, oznacza to, że musisz uważać na to co mówisz, gdyż przez swój niewyparzony język możesz wiele stracić." Z drugiej strony "taki sen może również zapowiadać niebagatelne korzyści z jakiegoś spotkania." Uff... Aż strach się bać, gdy przyśni się nam, że siedzimy za kierownicą ciężarówki - gruchota...