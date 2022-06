Bugatti Veyron należące do Cristiano Ronaldo rozbite

Jeden z najlepszych piłkarzy świata może pochwalić się całkiem pokaźną kolekcją samochodów. Jednym z jej elementów jest Bugatti Veyron - supersamochód o mocy ponad 1000 KM. Niestety - auto właśnie zostało rozbite. Co wiemy w sprawie?

Bugatii Veyron rozbite na Majorce

Jak donoszą lokalne media do wypadku doszło wczoraj, około godziny 11.00 na osiedlu Coma w Bunyol. Według pierwszych ustaleń Gwardii Cywilnej, która bada okoliczności wypadku, kierowca sportowego auta stracił panowanie nad maszyną i uderzył w ścianę parkingu. Cała sytuacja mogła się jednak skończyć dużo gorzej, gdyż oprócz auta zniszczeniu uległ także mały budynek przylegający do parkingu, w którym znajdowały się butle z gazem. Na szczęście nie doszło do wybuchu.

Cristiano Ronaldo spędza właśnie rodzinne wakacje na Majorce. Jednak to nie on kierował samochodem podczas wypadku. Z ustaleń śledczych wynika, choć nie jest to potwierdzona informacja, że pechowym kierowcą okazał się jeden z pracowników piłkarza.

Bugatti Veyron - 1001 KM i 16 cylindrów

Bugatti Veyron zostało zaprezentowane w 2005 roku w Tokio. Samochód ma silnik W16 o pojemności 8 litrów i mocy 1001 KM w wersji podstawowej lub 1200 KM w wersji Super Sport. W obu wersjach przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 2,5 sekundy. Prędkość maksymalna to odpowiednio 407 i 415 km/h, choć przygotowana do bicia rekordu wersja Super Sport osiągnęła 431 km/h.

Przez 10 lat wyprodukowano 450 sztuk Veyrona w nadwoziu zamkniętym oraz 150 sztuk otwartej odmiany Grand Sport. Wyjściowa cena zakupu tego auta opiewała na kwotę miliona dolarów.