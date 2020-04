​Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, od 22 kwietnia wydziały komunikacji muszą zapewnić procedurę rejestracji pojazdów. To oznacza, że znów będzie można rejestrować samochody, chociaż możliwe, że inaczej niż do tej pory.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w §13 ust. 2 pkt 6 wprowadza regulację, że najpóźniej od dnia 22 kwietnia nie może podlegać ograniczeniu wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom do których należy m.in.: wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych.

Wykonywanie tych zadań może być realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Oznacza to, że najpóźniej w środę 22 kwietnia wszystkie urzędy komunikacji w Polsce muszą wykonywać działania w zakresie rejestracji pojazdów, tak nowych jak i używanych. Jednak może się to odbywać bez kontaktu z interesantami np. poprzez umówienie telefoniczne czy specjalne skrzynki kontaktowe do wymiany dokumentów.

- To bardzo ważny zapis prawny, bo od kilku tygodni apelujemy do władz centralnych i samorządowych, aby uporządkować ten problem. Bo, i klienci, i przedsiębiorcy w każdym miejscu w Polsce muszą mieć dostęp do możliwości zakupu i rejestracji nowych i używanych pojazdów. Dostępność procedur rejestracji z tygodnia na tydzień się poprawiała, ale ciągle były jednak starostwa powiatowe, które nie zorganizowały żadnej procedury rejestracyjnej albo rejestrowały tylko wybrane grupy pojazdów. Teraz wszystkie starostwa w Polsce będą musiały stworzyć model organizacyjny dostępny tak dla obywateli, jak i profesjonalistów - komentuje Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów. - Salony dealerskie pracują cały czas normalnie w najwyższym reżimie sanitarnym i teraz klienci mogą dokonać zakupu i odbioru pojazdu, czy to tradycyjnie, czy on-line i nie martwić się o to, że nie będzie go można zarejestrować" - dodaje.