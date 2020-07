Trwa załamanie na rynku ciężarówek i autobusów

​W czerwcu br. zarejestrowano w Polsce 1687 nowych ciężarówek i autobusów, tj. mniej o 54,5 proc. rdr. - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Używanych samochodów ciężarowych i autobusów sprowadzono w tym czasie 2224, tj. o 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według analizy PZPM, tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa nieprzerwanie od lipca ub.r. Ostatnio niższe wyniki czerwcowe zanotowaliśmy w 2014 r. (1509 sztuk.) po zawirowaniach rynku wywołanych wtedy zmianami wymagań prawno-homologacyjnych, głównie odnoszących się do samochodów ciężarowych.

Jak wskazano, teraz w obu kategoriach pojazdów, oprócz zarysowującego się jeszcze pod koniec ub.r. obniżenia koniunktury, do spadków dołożyła się pandemia COVID-19. Po jej przygaśnięciu wydania ostatniego miesiąca mocno przyspieszyły i wzrosły w porównaniu do maja aż o 61 proc. (po wzroście w maju do kwietnia o 5,6 proc.).



"Przed nami dwa miesiące wakacyjne, które zazwyczaj charakteryzują się obniżeniem aktywności w tej części rynku i dopiero po wrześniu będzie można ocenić czy na ile trwałe są pierwsze sygnały o wychodzeniu z obecnego +dołka+ - czytamy.



Związek podał, że we wszystkich segmentach odnotowano spadki rok do roku. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o ponad połowę, o 53,2 proc. rok do roku, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-51,2 proc.). Podwozia ciężarowe przyhamowały o 60,5 proc. a niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych także obniżyły się o 19,5 proc. Liczba nowych autobusów pow. 3,5t spadła o 64,9 proc. w porównaniu do czerwca 2019 r. a ich wydania wyniosły 139 szt. Dostawy wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 1 548 sztuk - czytamy.



Od początku roku przybyło 8 829 nowe pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o 51,8 proc. niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 51,5 proc, jak i w grupie autobusów o 55 proc.



Z raportu wynika, że w grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, po spadkach obserwowanych od początku roku, w czerwcu 2020 r. przybyło 2224 sztuki. Jest to O 3 proc wynik wyższy niż w ub.r. (czyli o 64 sztuki więcej) i wyższy niż w maju br. +33 proc., tj. więcej o 551 sztuk - podano.



Związek wskazał, że od początku 2020 r. sprowadzono 12 091 używane pojazdy użytkowe, tj. o 27,9 proc. (o 4680 sztuk) mniej rdr. W tej liczbie znalazło się 11 118 samochodów ciężarowych i 973 autobusy.



Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 69 proc. więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych - czytamy.



Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powstał w 1992 roku. Liczy 53 członków - producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.