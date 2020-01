Toyota obniża ceny hybryd

1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która obniża o połowę stawkę akcyzy na elektryczne samochody hybrydowe z silnikami do 3,5 l. W związku z nowymi regulacjami Toyota, największy producent hybryd, wprowadziła do oferty swoich modeli hybrydowych specjalny EkoBonus.

Obniżka na modele Yaris Hybrid, Corolla Hybrid oraz Toyota C-HR Hybrid dotyczy samochodów z rocznika 2020 i wynosi 1,5%. RAV4 i Camry 2020 z napędem hybrydowym 2,5 l są teraz tańsze o 7,3%. Obniżki na RAV4 Hybrid z rocznika 2020 sięgają 14 000 zł.



Na czym polega obniżka akcyzy na hybrydy?

Akcyza na samochody spalinowe wynosi obecnie 3,1% na auta z silnikami do 2 litrów oraz 18,6% na pojazdy z silnikami o większej pojemności skokowej. Nowe przepisy dotyczą samochodów hybrydowych nieładowanych z zewnętrznej sieci i obniżają stawki akcyzy o połowę, a zatem odpowiednio do 1,55% i 9,3%.



Podatek akcyzowy jest liczony od ceny zakupu przez importera, a zatem obejmuje cenę hurtową producenta oraz cło, nie jest natomiast naliczany od kosztów dystrybucji i marży oraz podatku VAT. Z tego powodu wpływ obniżki akcyzy na cenę detaliczną auta jest nieco mniejszy i wynosi odpowiednio 1,5% oraz 7,3%. Zmiana dotyczy samochodów sprowadzonych do kraju po 1 stycznia 2020 roku.

Hybrydy objęte programem elektromobilności

Nowelizacja rozszerza program elektromobilności o kolejną grupę zelektryfikowanych aut - niskoemisyjne samochody hybrydowe, których silnik elektryczny jest zasilany energią odzyskiwaną podczas hamowania oraz optymalizacji pracy silnika benzynowego.



Do tej pory program dotyczył samochodów elektrycznych, które są całkowicie zwolnione z akcyzy, oraz hybryd plug-in z silnikiem spalinowym do 2 l, które zostały zwolnione z akcyzy do końca 2020 roku. Nowe przepisy obniżają akcyzę do 9,3% także dla hybryd plug-in o pojemności silnika od 2 do 3,5 litrów.

Hybrydy to sposób na szybką redukcję emisji spalin

Celem zmian w prawie jest zwiększenie atrakcyjności i popularności hybryd, które dzięki współpracy silnika elektrycznego ze spalinowym zużywają mniej paliwa, emitując przy tym mniej szkodliwych substancji oraz dwutlenku węgla. Przyczyniają się w ten sposób do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia efektu cieplarnianego.



Hybrydy od lat należą do głównego nurtu motoryzacji, a ich roczna sprzedaż na całym świecie przekracza 1,5 miliona, dlatego ich rosnąca popularność ma realny wpływ na redukcję emisji spalin. Ponad 14 milionów hybryd Toyoty na drogach całego świata pozwoliło do dziś uniknąć emisji 110 milionów ton CO2.

Samochody hybrydowe to najpopularniejszy w Polsce i najbardziej przystępny rodzaj niskoemisyjnych pojazdów. Ich roczna sprzedaż w Polsce sięga już kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, dlatego ich dalsze rozpowszechnianie realnie przekłada się na ograniczenie emisji spalin i dwutlenku węgla. Samochody hybrydowe Toyoty zużywają o kilka litrów paliwa na 100 km mniej niż ich benzynowe odpowiedniki, a przy tym w mieście mogą poruszać się na samym silniku elektrycznym nawet przez 80% czasu jazdy oraz przez połowę czasu jazdy na drogach podmiejskich.