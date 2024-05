Sprzedaż samochodów na świecie. Niesłychane, co wyrabia Toyota

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów kompaktowych. Liderem Toyota Corolla

Portal focus2move.com opublikował dane dotyczące światowej sprzedaży samochodów w pierwszym kwartale 2024 roku. Wynika z niego, że w najpopularniejszych segmentach największym zainteresowaniem cieszyły się auta Toyoty.

Sprzedaż samochodów kompaktowych. Liderem Toyota Corolla

Japoński producent wygrywa w zestawieniu samochodów kompaktowych. W pierwszych trzech miesiącach 2024 roku klienci najchętniej decydowali się na Corollę. Łącznie sprzedano 282 903 samochody, co oznacza o 13,8 proc. wyższy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Corolla cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem także w naszym kraju. Z danych opublikowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że w kwietniu 2024 sprzedano 2 359 egzemplarzy. Daje to modelowi pierwsze miejsce. Corolla prowadzi również, jeśli chodzi o sprzedaż od początku roku. Od stycznia do końca kwietnia wyniosła ona 10 404 sztuki. Japoński producent zwraca również uwagę, że jest to jeden z najpopularniejszych modeli w całej historii. Od 1966 roku sprzedano ponad 60 mln egzemplarzy.

Zdjęcie Najchętniej kupowanym autem kompaktowym w pierwszym kwartale 2024 r. była Toyota Corolla. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

A jak wygląda sytuacja na innych miejscach podium? Na drugim miejscu znalazła się Honda Civic z łączną sprzedażą na poziomie 126 903 egzemplarzy. Na trzeciej pozycji uplasował się natomiast Volkswagen Golf z wynikiem 90 538 sztuk.

Toyota Yaris najchętniej kupowanym autem segmentu B

Toyota zakończyła z sukcesem pierwszy kwartał tego roku, również jeśli chodzi o sprzedaż w segmencie B. Tutaj bezkonkurencyjny był Yaris. Na ten model zdecydowało się 122 621 klientów. Sprzedaż była jednak niższa niż w analogicznym okresie roku 2023 - o 6,8 proc. Mimo to Yaris spokojnie pokonał konkurentów znajdujących się na kolejnych miejscach podium - Volkswagena Polo (80 919 sztuk) i Dacię Sandero (78 788 egzemplarzy).

Zdjęcie Toyota Yaris to najchętniej wybierane auto segmentu B. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Toyota Yaris liderem w swoim segmencie. Na trzecim miejscu auto z Chin

Japoński producent wygrywa również, jeśli chodzi o segment D. Tutaj liderem jest Camry. Łącznie sprzedano 141 284 samochody (wzrost o 4,4 proc.). Toyota wyprzedziła znajdującą się na drugim miejscu Teslę Model 3 (113 030) oraz... model od chińskiego producenta BYD - Qin Plus (107 489).

Zdjęcie W segmencie D bezkonkurencyjna okazała się Toyota Camry. / materiały prasowe

Najpopularniejsze SUV-y. Pierwsze miejsce dla Toyoty RAV4

W pierwszym kwartale 2024 roku Toyota była liderem również w zestawieniu na najlepiej sprzedające się SUV-y. Na model RAV4 zdecydowało się 241 549 klientów (wzrost o 30 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Tesla Model Y (193 962 sztuki), a na trzecim Honda CR-V (181 765 egzemplarzy).

Zdjęcie Wśród SUV-ów dominuje Toyota RAV4. / materiały prasowe