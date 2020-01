Skoda sprzedała ponad 1,2 mln aut w minionym roku

W 2019 roku Skoda dostarczyła 1,24 miliona pojazdów klientom na całym świecie. Już szósty rok z rzędu marka przekroczyła tym samym granicę miliona egzemplarzy. Ze względu na utrzymującą się sytuację na chińskim rynku samochodowym, wynik ten jest o 0,9 proc. niższy w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak w pozostałych częściach świata ŠKODA zanotowała duże wzrosty, czego efektem jest zwiększenie dostaw o 5,3 proc.

Zdjęcie Skoda Kodiaq Scout /INTERIA.PL

W Europie Zachodniej Skoda dostarczyła w 2019 roku 520 500 pojazdów, co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem (486 400 pojazdów w 2018 roku). Dostawy w grudniu wzrosły o 23 proc. do 42 200 pojazdów w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku (grudzień 2018: 34 300 pojazdów). W Niemczech, na drugim co do wielkości jednolitym rynku marki, dostawy wzrosły o 8,3 proc. do 191 200 pojazdów (2018 r.: 176 600 pojazdów). W minionym roku producent osiągnął dwucyfrowy wzrost we Francji (37 200 pojazdów; +16,2 proc.), Szwajcarii (22 600 pojazdów; +27,5 proc.), Holandii (19 200 pojazdów; +12,8 proc.) i Danii (15 600 pojazdów; +14,6 proc.).



W Europie Środkowej Skoda dostarczyła w 2019 roku 215 800 pojazdów, co oznacza wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim (2018: 212 900 pojazdów). W grudniu dostawy wzrosły o 13,2 proc. do 17 700 pojazdów w porównaniu z grudniem 2018 roku (15 600 pojazdów). W Czechach marka odnotowała w 2019 roku 94 200 dostaw (2018: 93 600 pojazdów; +0,6 proc.). W Chorwacji producent zwiększył dostawy pojazdów o 11,3 proc. do 5 900 aut (w 2018 r.: 5 300 pojazdów).

Na polskim rynku w 2019 roku Skoda po raz 11. z rzędu zdobyła pozycję lidera rynku samochodowego z liczbą 68 646 zarejestrowanych pojazdów.



W Europie Wschodniej z wyłączeniem Rosji odnotowano wzrost do 50,2 tys. dostaw, czyli o 8,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku (w 2018 r.: 46,1 tys. pojazdów). W grudniu Skoda dostarczyła 4 300 pojazdów (grudzień 2018: 3700 pojazdów; +16,8 proc.). W 2019 roku Skoda odnotowała dwucyfrowy wzrost na Ukrainie (6200 pojazdów; +16,8 proc.) i w Kazachstanie (1000 pojazdów; +27,5 proc.).

W Rosji Skoda w minionym roku dostarczyła 88 600 pojazdów, co stanowi wzrost o 8,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku (2018: 81 500 pojazdów). Dostawy wzrosły także w grudniu: 9.200 dostaw odpowiada wzrostowi o 12,1 proc.

Na największym światowym rynku w Chinach, dostawy w ciągu całego roku spadły o 17,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku i wyniosły 282 tys. pojazdów (w 2018 r.: 341 000 pojazdów). Przyczyną takiej sytuacji jest utrzymująca się tendencja spadkowa na chińskim rynku samochodów osobowych.

W Indiach Skoda dostarczyła w 2019 r. łącznie 15 100 pojazdów (w 2018 r.: 17 200 pojazdów; -12,3 proc.). Producent odnotował natomiast dwucyfrowy wzrost w grudniu, dostarczając 1800 pojazdów, co stanowi o 17,2 proc. lepszy wynik niż w tym samym okresie ubiegłego roku (grudzień 2018: 1500 pojazdów).