Potężny spadek na rynku ciężarówek i autobusów

​W kwietniu br. zarejestrowano w Polsce 992 nowych ciężarówek i autobusów, tj. mniej o 68 proc. niż rok wcześniej - podał w środę Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Używanych samochodów ciężarowych i autobusów sprowadzono w kwietniu do kraju 1046 sztuk - o 65,8 proc mniej rdr.

Według analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, pierwszych rejestracji nowych samochodów dostawczych w kwietniu zarejestrowano 992 pojazdy użytkowe powyżej 3,5t (DCM dopuszczalnej masy całkowitej), to mniej o 68 proc. niż rok wcześniej.

"Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa nieprzerwanie od lipca ub.r. Ostatnio niższe wyniki kwietniowe zanotowaliśmy w 2009 roku (618 szt.) w czasie trwającego wtedy kryzysu. Rezultat z ostatniego miesiąca br. pogłębił zarysowujący się wcześniej regres i cofnął rozwój rynku wiele lat wstecz na skutek pandemii COVID-19" - wskazano.



"Jesteśmy świadkami dalszego ostrego hamowania - w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 38,8 proc." - podali analitycy Związku.



W raporcie wskazano, że prawie we wszystkich segmentach odnotowano wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 67,2 proc. rdr. Liczba nowych autobusów pow. 3,5t spadła o 76,5 proc. w porównaniu do kwietnia 2019 r. a ich wydania wyniosły tylko 64 sztuk. Dostawy wszystkich ciężarówek do odbiorców objęły 928 sztuk - podano.



PZPM wskazało, że od początku br. roku zarejestrowano niespełna 6100 nowych pojazdów użytkowych (powyżej 3,5t) czyli o 45 proc. mniej niż w tym samym czasie ub.r. "Jest to efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 45,2 proc., jak i w grupie autobusów o 43,3 proc" - czytamy.



W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, również obserwujemy gwałtowne spadki. W kwietniu 2020 r. przybyło 1046 sztuk Jest to wynik o 65,8 proc. niższy niż w ub.r. i niższy niż w marcu br. o 43,9 proc.



W ostatnim miesiącu w całej grupie PZPM wyróżnił 1014 samochodów ciężarowych (-62,8 proc. rdr i 40 proc. mniej miesiąc do miesiąca) i zaledwie 32 autobusy czyli -90,4 proc. rdr i o 81,7 proc. mniej mdm.



Od początku 2020r. sprowadzono 8 192 używane pojazdy użytkowe, o 30,5 proc. mniej rok do roku. W tej liczbie znalazły się 7422 samochody ciężarowe i 770 autobusów. Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było 1,3 razy więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych - czytamy w raporcie.



Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego powstał w 1992 roku. Liczy 53 członków - producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.