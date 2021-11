Cupra Formentor VZ5 - znamy polskie ceny

Nowe samochody Cupra Formentor VZ5 z silnikiem Audi zaskakuje osiągami

Cupra Formentor VZ5 napędzana jest 5-cylindrowym silnikiem 2,5 l, który od lat jest dumą Audi i nawiązaniem do rajdowych sukcesów marki. Pod maską hiszpańskiego crossovera generuje on 390 KM (o 10 KM mniej niż w Audi) oraz 480 Nm (bez zmian) maksymalnego momentu obrotowego. Jednostka ta zapewnia prawdziwie piorunujące osiągi, rozpędzając Formentora do 100 km/h w 4,2 - o 0,3 s niż przyspiesza RS Q3 Sportback! Prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 km/h (w Audi limiter można przesunąć na 280 km/h).

Za Formentora VZ5 trzeba zapłacić 312 tys. zł, a więc niemało. Szczególnie, że Audi wyceniło swój model na 296 900 zł. Taka kwota jest jednak uzasadniona, ponieważ topowa wersja crossovera Cupry ma kompletne wyposażenie (w przeciwieństwie do niemieckiego modelu) - dopłaty wymagają tylko matowe lakiery oraz pakiety skórzanego wykończenia wnętrza. Standardowo otrzymujemy adaptacyjne zawieszenie, wyczynowe hamulce Akebono (dostępne tylko w VZ5), a także splitter i dyfuzor z włókna węglowego, które wykorzystano również w sportowym wydechu.

Cupra Formentor VZ5 powstanie w limitowanej liczbie 700 egzemplarzy. Producent zapowiedział jednak wyprodukowanie drugiej serii 999 sztuk, wszystkich pokrytych lakierem Taiga Grey.

