BMW serii 2 Active Tourer - znamy polskie ceny

BMW serii 2 Active Tourer - wersje i ceny

Rolę bazowej wersji BMW serii 2 Active Tourer pełni odmiana 218i, napędzana 1,5-litrowym, 3-cylindrowym silnikiem o mocy 136 KM. Jego cena to 137 000 zł. Z tej samej jednostki, wzmocnionej do 156 KM, korzysta wersja 220i, ale ponieważ wspomagana jest ona układem mild hybrid, BMW podaje łączną moc 170 KM. Zapłacimy za nią 144 999,99 zł (serio taka kwota pojawia się w cenniku BMW). Rolę najmocniejszej wersji pełni 223i generujące 218 KM (2-litrowy silnik o mocy 204 KM + miękka hybryda) i wycenione na 157 000,03 zł.



Diesel natomiast jest tylko jeden - 218d, co oznacza 2-litrową jednostkę o mocy 150 KM. Cena to 150 999,99 zł. Wszystkie wersje standardowo łączone są ze skrzynią automatyczną. W przyszłym roku do oferty dołączą dwie hybrydy plug-in.



BMW serii 2 Active Tourer - wyposażenie

Standardowo każde BMW serii 2 Active Tourer jest wyposażone w oświetlenie LED, alufelgi, dwustrefową klimatyzację automatyczną, cyfrowe zegary oraz system multimedialny z nawigacją, kamerę cofania i asystenta parkowania oraz tempomat. Lista dodatków jest długa i obejmuje między innymi nawigację z rozszerzoną rzeczywistością, wyświetlacz head-up, adaptacyjne reflektory, zawieszenie z regulacją tłumienia, a także pakiet sportowy M oraz Luxury Line.