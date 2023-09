Ta poduszka powietrzna może zwiększyć ryzyko obrażeń. Eksperci ostrzegają

Amerykański Instytut Bezpieczeństwa Drogowego IIHS, nazywany często amerykańskim odpowiednikiem Euro NCAP, postanowił przeprowadzić badania nad ogólnopojętą praktycznością nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w samochodach. Na cel wzięto m.in. poduszki powietrzne kolanowe, które od pewnego czasu stały się niemal standardowym wyborem przy konfigurowaniu wymarzonego pojazdu. Czy jednak ich obecność w aucie faktycznie ma sens? Jak się okazuje - nie zawsze.

IIHS wziął na warsztat poduszki kolanowe

Jak bowiem można wyczytać z opublikowanej na łamach instytutu ekspertyzy - z przeprowadzonych ponad 400 testów zderzeniowych wynika, że poduszki powietrzne kolanowe mają zaledwie "nieistotny wpływ" na bezpieczeństwo kierowcy i pasażera. Co więcej - w niektórych przypadkach ich obecność na wyposażeniu samochodu może nawet zwiększyć ryzyko wystąpienia obrażeń. Wnioski te instytut wysnuł po analizie zarówno własnych danych z testów zderzeniowych, jak i raportów otrzymanych od funkcjonariuszy policji.

Poduszki kolanowe i ich wpływ na obrażenia

Ryzyko dotyczy zwłaszcza przypadków gdy dochodzi do zderzenia czołowego w obrębie 40 proc. szerokości pojazdu. Przy takiej sytuacji uruchomienie poduszki kolanowej może doprowadzić do uszkodzenia dolnych partii nóg, a nawet złamania prawej kości udowej. Konsekwencją mogą być także obrażenia w obrębie miednicy oraz kolan. Podczas badań przeanalizowano także zdarzenia, gdzie do wypadków dochodziło w obrębie większym niż połowa powierzchni czołowej auta. Tutaj sytuacja przedstawiała się o niebo lepiej, bo wystrzał poduszki kolanowej nie skutkował dodatkowymi obrażeniami. Wciąż jednak jej obecność nie niosła ze sobą większych korzyści dla poszkodowanych.

Także policyjne dane nie wykazały skutecznych właściwości ochronnych poduszek kolanowych. IIHS po przeanalizowaniu raportów z ponad 14 stanów ustaliło, że poduszki powietrzne kolan zmniejszają ryzyko obrażeń w przedziale od 7,4 do 7,9 procent, co według statystyk uwzględniających zmienne wynikające m.in. z cech fizycznych kierowcy i masy pojazdu, okazało się właściwie nic nie znaczącym współczynnikiem.

Po co w autach poduszki kolanowe?

Dlaczego zatem poduszki kolanowe są wciąż oferowane w nowych modelach? Według analityków IIHS chodzi po prostu o przepisy. Wszystko bowiem wskazuje, że rozwiązanie to pozwala ograniczyć obrażenia u kierowców, którzy podróżują np. bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. To z kolei ułatwia zadanie niektórym producentom w zaliczeniu amerykańskich testów bezpieczeństwa. Te bowiem wciąż w wielu przypadkach uwzględniają wykorzystanie manekinów nieprzypiętych pasami.