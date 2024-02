Spis treści: 01 Kto może skorzystać ze zwrotu akcyzy na paliwo i ile można odliczyć?

02 Kiedy i gdzie składać wniosek o zwrot akcyzy za paliwo?

Kto może skorzystać ze zwrotu akcyzy na paliwo i ile można odliczyć?

Procedurę zwrotu akcyzy na paliwo dla rolników reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. Ta specyficzna forma pomocy skierowana jest do szerokiego spektrum beneficjentów — od osób fizycznych, poprzez osoby prawne, aż po jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zarządzają gruntami rolnymi. Zgodnie z ustawą z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uznaje się nie tylko tradycyjne użytki rolne, ale również tereny zadrzewione i zakrzewione, które wpisują się w ramy działalności rolniczej na powierzchni przekraczającej jeden hektar.

Prawo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zarezerwowane jest dla producentów rolnych, którzy na dzień 1 lutego danego roku dysponują gospodarstwem rolnym o powierzchni większej niż 1 hektar, zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze gruntów i budynków. Możliwość tę rozszerza się również na dzierżawców, co podkreśla elastyczność regulacji. W przypadku współwłasności gruntów rolnych system wymaga od producentów unikalnego podejścia: tylko jeden ze współwłaścicieli ma prawo złożyć wniosek o zwrot podatku. Jednakże decyzja ta musi być poparta pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli.

Istotnym wyjątkiem od tej zasady są współmałżonkowie, którzy są zwolnieni z obowiązku składania takiej zgody, co upraszcza proces aplikacyjny dla małżeństw działających w obrębie sektora rolniczego. Rolnikowi przysługuje zwrot akcyzy w kwocie 1,46 zł za litr. Limity zwrotu zostały skonstruowane tak, aby odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby i skalę działalności rolniczej — 160,60 zł zwrotu za każdy hektar użytków rolnych. Kwota ta jest zwiększana w przypadku hodowli zwierząt: 5,84 zł za każdą średnioroczną liczbę trzymanych świń i 58,40 zł za Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP) bydła, kóz, owiec, czy koni.

Kiedy i gdzie składać wniosek o zwrot akcyzy za paliwo?

Procedura zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze przebiega w cyklu dwuetapowym w ciągu roku, wyznaczając kluczowe momenty dla rolników dążących do optymalizacji swoich wydatków. W pierwszym etapie, obejmującym okres od 1 do 29 lutego 2024, rolnicy zobowiązani są przedstawić wnioski wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zakup oleju napędowego dokonany od sierpnia poprzedniego roku aż do stycznia bieżącego roku. Drugi etap, zaplanowany na okres od 1 sierpnia do 2 września 2024, wymaga podobnych działań, lecz dotyczy zakupów paliwa realizowanych od lutego do lipca.

Wymóg składania wniosków do lokalnych władz - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - podkreśla zdecentralizowany charakter tej procedury, mający na celu usprawnienie procesu i zapewnienie, że wsparcie finansowe trafia bezpośrednio do rolników. Wzór wniosku na rok 2024 można pobrać w formie elektronicznej na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub otrzymać w formie papierowej w swoim urzędzie gminy. We wniosku należy podać dane identyfikujące gospodarstwo rolne oraz listę załączników, stanowiących dowód zakupu paliwa. Zwrot akcyzy może przybrać formę gotówkową lub przelewu na wskazane we wniosku konto bankowe.

Dodatkowym wymogiem, który wprowadza nowe rozporządzenie, jest konieczność dołączenia do wniosku informacji o średniej rocznej liczbie hodowanych świń oraz DJP owiec, kóz i koni. Tym samym, rolnicy, którzy w swoich gospodarstwach prowadzą hodowlę, zobowiązani są do zgłoszenia dokładnych danych na temat liczebności stada, opierając się na dokumencie uzyskanym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Ta zmiana w procedurze składania wniosków nie tylko zwiększa precyzję rozliczeń, ale także pozwala na lepszą identyfikację potrzeb rolników, którzy dzięki temu mogą otrzymać bardziej ukierunkowane wsparcie finansowe. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski w pierwszym okresie rozliczeniowym, mogą oczekiwać na zwrot środków od 2 do 30 kwietnia 2024, natomiast ci, którzy zdecydują się na drugi termin, otrzymają środki od 1 do 31 października 2024.

