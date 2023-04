Ukryte funkcje kluczy do samochodów. Mało kto wie, jakie dają możliwości

Spis treści: 01 Na początku był centralny zamek. Historia kluczyka z pilotem

02 Bezkluczykowy dostęp do auta

03 Otwieranie bagażnika za pomocą gestów

04 Ukryty klucz do otwierania awaryjnego

05 Podnoszenie i opuszczanie szyb z pilota

06 Składanie lusterek bocznych po zamknięciu auta

07 Znajdź auto na parkingu

08 Zdalne sterowanie autem z pilota

09 Kluczyk, który można programować - ograniczyć prędkość i głośność

10 Kluczyk w smatfonie lub w smartwatchu, czyli brak fizycznego kluczyka

11 Czerwony kluczyk - uwolnij demona

Jeszcze kilkanaście lat temu kluczyk samochodowy służył tylko i wyłącznie do uruchamiania silnika samochodu oraz otwierania drzwi. Centralny zamek był elementem dodatkowego wyposażenia cenionym w większości aut używanych. Dziś możliwości kluczyków samochodowych są znacznie bardziej rozbudowane, a producenci prześcigają się w coraz to nowych pomysłach jak poprawić funkcjonalność kluczyków samochodowych.

Na początku był centralny zamek. Historia kluczyka z pilotem

Kluczyk samochodowy to rozwiązanie mające ponad 100 lat i tak jak w każdej dziedzinie, przez te wszystkie lata było stopniowo ulepszane. Z ważniejszych wydarzeń można tu wymienić połączenie kluczyków do zamka drzwi z kluczykiem do odpalania samochodu, a także wprowadzenie centralnego zamka w latach 50, który spopularyzowała amerykańska marka Packard. Ale tak naprawdę kluczyki, które znamy dziś pojawiły się dopiero w latach 80'. Dopiero wtedy, dokładnie w 1982 roku, francuskie Renault wprowadziło do modelu Fuego otwieranie drzwi za pomocą pilota, komunikującego się z samochodem przez podczerwień. Nie było to idealne rozwiązanie, ale już na początku lat 90. podczerwień została zastąpiona komunikacją radiową, która powodowała znacznie mniej problemów.

Reklama

Z czasem do kluczyków samochodowych dodawano kolejne funkcjonalności - takie jak otwieranie zamka bagażnika, antywłamaniowe ryglowanie drzwi za pomocą podwójnego wciśnięcia przycisku zamykania, czy antykradzieżowy, indywidualnie programowany immobilizer uniemożliwiający odpalenie samochodu dorobionym kluczykiem. Później było już tylko lepiej.

Bezkluczykowy dostęp do auta

Już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku Mercedes wpadł na pomysł bezkluczykowego dostępu do samochodu. System bezkluczykowy ozacza, że nie musisz wciskać przycisku na pilocie aby dostać się do auta lub odpalić silnik. Wystarczy podejść na niewielką odległość do auta aby kluczyk skomunikował się z samochodem i odryglował drzwi. Na podobnej, bezkluczykowej zasadzie działało odpalanie samochodu. Dziś to rozwiązanie jest dostępne niemal w każdym aucie.

Otwieranie bagażnika za pomocą gestów

Pochodną bezkluczykowego dostępu do samochodu jest system otwierania bagażnika gestami, który został wprowadzony dopiero gdy w samochodach pojawiły się elektronicznie podnoszone klapy bagażnika. To rozwiązanie spopularyzował Volkswagen - wystarczyło podejść do bagażnika samochodu i machnąć noga w okolicy zderzaka, by bagażnik się otworzył. Dostępne są również inne warianty tego rozwiązania, w których wystarczy, że zbliżysz się do tyłu samochodu na kilka sekund, a bagażnik otworzy się. To rozwiązanie miało ułatwić pakowanie zakupów, lub innego bagażu w momencie kiedy obie ręce mamy zajęte i nie mamy jak otworzyć klapy.

Zdjęcie Bagażnik Superba można otworzyć gestem / materiały prasowe

Ukryty klucz do otwierania awaryjnego

W nowszych autach tradycyjne kluczyki zostały zastąpione przez piloty, które nie posiadają typowego grota kluczyka. Czy aby na pewno? Większość pilotów ma ukryty w obudowie tradycyjny grot kluczyka, który przyda nam się do awaryjnego otwierania samochodu w sytuacji, gdy wyczerpie się bateria w pilocie, lub padnie akumulator w samochodzie. No tak, ale przecież w drzwiach nie ma zamka! Znów błąd. Klasyczny zamek schowany jest zwykle pod obudową klamki w drzwiach kierowcy. Wystarczy wtedy wyjąć ukryty grot i otworzyć nim zamek w drzwiach. W wielu autach w obudowie klamki znajdziesz specjalny otwór mający szerokość kluczyka, którego możesz również użyć do zdjęcia osłony zamka.

Podnoszenie i opuszczanie szyb z pilota

W wielu samochodach kluczyk, a w zasadzie pilot daje możliwość zdalnego sterowania elektrycznymi szybami. To ukryta funkcja o której wielu kierowców nie ma pojęcia do czasu, aż przez przypadek nie przytrzymają przycisku otwierania auta zbyt długo. Tak, wystarczy dłużej przytrzymać przycisk otwierania na pilocie, by szyby w samochodzie opuściły się. Kiedy chcemy je podnieść, wystarczy że przytrzymamy dłużej przycisk zamykania. To przydatna funkcja, która sprawdza się głównie w lecie, a takze wtedy gdy zapomnimy domknąć szybę z wnętrza samochodu. Także część samochodów wyposażonych w szyberdach daje możliwość sterowania nim z kluczyka.

Składanie lusterek bocznych po zamknięciu auta

Ta funkcja również stosowana jest w większości współczesnych samochodów i zazwyczaj działa zupełnie automatycznie. Lusterka składają się po zamknięciu auta, by nie ograniczać przestrzeni np. na miejscu parkingowym. W starszych autach wyposażonych w elektryczne składanie lusterek można zrobić to za pomocą pilota, choć czasem trzeba najpierw zaprogramować tą funkcję w komputerze pokładowym.

Znajdź auto na parkingu

Czasem może zdarzyć nam się gubić samochód na dużym parkingu pod supermarketem lub w galerii handlowej. W odnalezieniu samochodu pomoże pilot, który po wciśnięciu odpowiedniej kombinacji przycisków sprawi, że auto "odezwie się" - zacznie migać światłami i wydawać dźwięki klaksonem. W ten sposób możemy bez trudu znaleźć samochód na parkingu.

Zdalne sterowanie autem z pilota

Pamiętasz sceny z filmu "James Bond: Jutro nie umiera nigdy" gdzie grany przez Pierce'a Brosnana agent 007, sterował zdalnie swoją BMW 750i? Kto wtedy nie pomyślał o tym, że fajnie byłoby zdalnie sterować samochodem. BMW najwyraźniej zainspirowało się tym pomysłem, bowiem kilkanaście lat później zaprezentowało pilota z wyświetlaczem, za pomocą którego możesz sterować zdalnie swoim samochodem. OK, nie chodzi tu o brawurową jazdę po wielopiętrowym parkingu tak jak w Bondzie, ale o możliwość zaparkowania w trudno dostępnych miejscach, w których mielibyśmy trudność z wyjściem z auta. Pilot pozwala na sterowanie autem z zewnątrz i zaparkowanie w ciasnej przestrzeni, bez obawy o otarcie samochodu. Jeszcze do niedawna ta opcja była dostępna tylko w samochodach BMW jako Smart Key, ale to rozwiązanie wprowadza w swoich samochodach również Hyundai.

Kluczyk, który można programować - ograniczyć prędkość i głośność

Pojawienie się inteligentnych kluczyków pozwoliło na wprowadzenie dodatkowych funkcji takich jak możliwość programowania ich pod konkretnych kierowców - ograniczenia prędkości maksymalnej czy głośności systemu audio. To rozwiązanie przeznaczone dla troskliwych rodziców, którzy użyczają swoich samochodów dzieciom. Kluczyk można zaprogramować tak by zapisywał każde przekroczenie prędkości maksymalnej, a gdy kierowca nie ma zapiętych pasów, przez całą drogę towarzyszy mu natarczywy i mocno irytujący odgłos. To rozwiązanie wprowadził na rynek Ford i nazwał je MyKey. Później taką możliwość dała również marka Volvo.

Zdjęcie Kluczyk cyfrowy, czyli Digital Key pozwala na dostęp do auta ze smartfona / 123RF/PICSEL

Kluczyk w smatfonie lub w smartwatchu, czyli brak fizycznego kluczyka

Pierwsze próby połączenia kluczyka z telefonem miały miejsce już ponad 10 lat temu, ale na dobre zadomowiły się na rynku całkiem niedawno. Digital Key udostępnia swoim właścicielom między innymi BMW. To interaktywny kluczyk w smartfonie, który pozwala nam korzystać z pełnej funkcjonalności auta. Co ciekawe "kluczyk na smartfona" można udostępnić innym osobom, aby mogły użyć auto. Digital Key, i jego odpowiedniki w samochodach innych marek mają mnóstwo dodatkowych funkcji z których można korzystać zdalnie.

Czerwony kluczyk - uwolnij demona

Ciekawym rozwiązaniem w sportowych samochodach było też pojawienie się dodatkowego kluczyka, który uwalnia pełny potencjał samochodu i odblokowuje dodatkowe funkcje. Przykładem niech będą auta marki Dodge z serii SRT, amerykańskie muscle-cary. Dodge wprowadził takie rozwiązanie po raz pierwszy w modelu Hellcat w 2014 roku. Czerwony kluczyk Hellcata między innymi odblokowywał pełną moc 707 koni mechanicznych, pozwalał kręcić silnik do czerwonego pola i umożliwiał wyłączenie kontroli trakcji.

Zdjęcie Czerwony kluczyk Dodge SRT uwalniał dodatkowe funkcje i pełną moc / materiały prasowe

***