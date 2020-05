Pięć powodów, dla których auto nie zapala na ciepło

Zobacz, gdzie szukać usterki, jeżeli jeżdżący na co dzień samochód miewa problemy z uruchomieniem na ciepło.

Taki kłopot, wbrew pozorom, zdarza się dość powszechnie. Normalnie użytkowany samochód miewa problemy z uruchamianiem na ciepło. Trzeba długo kręcić rozrusznikiem, a z czasem problem wydaje się nasilać. Co może być powodem?

Po pierwsze kompresja

Naturalnym procesem w każdym silniku jest erozja zaworów i gniazd. Zjawisko to przebiega najszybciej w silnikach zasilanych gazem LPG. Jeżeli silnik ma automatyczną regulację luzów zaworowych, to zużycie jest naturalnie kompensowane. Jednak gdy silnik ma ręcznie regulowane luzy, to niedopatrzenie może spowodować, że luzy ulegną skasowaniu. Wtedy bardzo często pojawia się problem z uruchamianiem silnika na ciepło, gdyż podparte w pozycji otwartej zawory powodują utratę kompresji. To jedna z pierwszych rzeczy do skontrolowania.

Upływ paliwa

We wszystkich silnikach z wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa może się pojawiać problem spływania paliwa do baku z powodu nieszczelności. Szczególnie dotyczy to diesli common rail, w których wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej jest wręcz warunkiem rozruchu. Jeżeli w danym samochodzie nie ma elektrycznej pompy zasilającej w baku (np. PSA 1.6 HDi, Renault 1.5 dCi, Kia 1.6 CRDi), to taki problem jest jak najbardziej realny. Nieszczelności należy poszukiwać na zaworach pompy wysokiego ciśnienia.

Czasami problem powodowany jest zużyciem zaworów sterujących w samych wtryskiwaczach common rail - i to pozwala wykryć tzw. test przelewów.

Zużycie rozrusznika

Niektóre diesle z mechaniczną pompą wtryskową, na przykład popularne 1.9 TDI, dotyka problem braku odpowiedniej dawki rozruchowej z racji zbyt niskich obrotów rozrusznika. Odpowiednia modyfikacja programu sterownika pozwala wyeliminować ten problem. Wykonują to niektóre warsztaty zajmujące się chiptuningiem.

TYPOWE POWODY KŁOPOTÓW Z ROZRUCHEM NA CIEPŁO

ROZSZCZELNIENIE ZAWORÓW

Erozja gniazd i zaworów może doprowadzić do podparcia zaworów w pozycji otwartej na ciepłym silniku. Konieczna regeneracja głowicy.

WYCIEK W POMPIE COMMON RAIL

Nieszczelność, np. na zaworze regulacji ciśnienia w pompie common rail, może doprowadzić do upływu paliwa. Rozwiązanie: naprawa pompy.

USZKODZENIE ELEKTRYKI

Defekt czujnika temperatury silnika, przekaźnik pompy paliwa niedziałający na ciepło - to zdarzające się czasami powody trudności z rozruchem.

WYCIĄGNIĘTY ŁAŃCUCH ROZRZĄDU

Znaczne rozciągnięcie się łańcucha rozrządu powoduje opóźnienie faz rozrządu, co może skutkować problematycznym rozruchem.

NIESZCZELNE WTRYSKIWACZE

Jeżeli zawory sterujące wtryskiwaczy common rail są wyrobione, to mogą się pojawić problemy z rozruchem. Rozwiązaniem jest naprawa wtryskiwaczy.

Tekst: Marcin Klonowski, zdjęcia: archiwum