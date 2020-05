Jak nie uszkodzić auta przy myciu bezdotykowym

Bezdotykowe mycie auta może być dla lakieru groźniejsze niż myjnia szczotkowa. Zobacz, na co uważać.

Zdjęcie Gdy podczas mycia auta dysza lancy jest utrzymywana zbyt blisko nadwozia, może spowodować kosztowne uszkodzenia. Bezpieczna odległość to 30-40 cm. /Motor

Mycie aut i jednośladów na myjniach bezdotykowych cieszy się niesłabnącą popularnością, ale już na wstępie należy zaznaczyć, że jest to bardziej "przemywanie" niż mycie. Nawet dobrej jakości chemia i długie spryskiwanie wodą nie usuną bowiem brudu, który osadzał się na karoserii wiele tygodni. Tu niezbędne jest czyszczenie gąbką z mikrofibry (nie polecamy używania szczotek z myjni - mają sporo piachu i rysują lakier).

Kontakt zbyt bliski

Skorzystanie z bezdotykowej myjki stanowi jednak wygodną i szybką formę "odświeżenia" karoserii latem albo opłukania jej z soli po zimie.

Aby było względnie bezpieczne, trzeba przestrzegać jednej zasady: wylot lancy należy utrzymywać w odległości minimum 30-40 cm od karoserii. Silny strumień może zedrzeć nie tylko warstwę "klaru", ale nawet macierzystego lakieru, szpachli i wykończenie elementów ozdobnych.

Dotyczy to zresztą nie tylko paneli karoserii - badania Continentala wykazały, że mycie opon myjką z bardzo bliska może uszkadzać ich ścianki.

Pamiętać o woskowaniu

Karoserię należy przynajmniej co jakiś czas myć ręcznie, mikrofibrą i szamponem, oraz woskować - warstwa wosku ułatwi zmywanie brudu i zabezpieczy lakier przed chemią z myjni.

MYCIE BEZDOTYKOWE: NA CO NALEŻY UWAŻAĆ

USZKODZENIA USZCZELEK

Problem dotyczący głównie starszych aut, czyli uszkodzenia uszczelnień elementów takich jak anteny dachowe czy nakładki. Zwłaszcza latem gromadzi się wokół nich brud i osad. Aby go usunąć, wielu użytkowników - nierzadko w pośpiechu - zbliża wylot lancy na odległość kilku centymetrów do uszczelki. Powoduje to uszkodzenia (często starej i sparciałej) gumy, a nawet jej pęknięcie i odpadnięcie od karoserii - co z czasem może doprowadzić do korozji.

Zdjęcie

Jak postępować

Nie zbliżać wylotu strumienia do uszczelek. Przed myciem spryskać je uniwersalnym środkiem czyszczącym (APC).

ZERWANIE WARSTWY LAKIERU BEZBARWNEGO

Najczęstsze uszkodzenie spowodowane bezdotykowym myciem: uszkodzenia powłoki lakieru bezbarwnego. Zaczyna się niewinnie, od domywania resztek owadów w okolicy odprysku na masce czy zderzaku. Zbliżenie strumienia powoduje zerwanie warstwy "klaru", najpierw małej, a później coraz większej. Naprawa wymaga uzupełnienia ubytku pędzelkiem albo lakierowania elementu, miejscowego lub w całości (kilkaset złotych).

Zdjęcie

Jak postępować

Lancę trzymać pod kątem, z wylotem w odl. 30-40 cm od lakieru. Po myciu użyć preparatu do smoły lub glinki.

UBYTKI SZPACHLI NA ZDERZAKACH

Niebezpieczeństwo w przypadku naprawianych wcześniej elementów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza zderzaków: silne ciśnienie potrafi oderwać nie tylko lakier, ale i kryjącą się pod nim szpachlę. Naprawa wymaga lakierowania.

Zdjęcie

Jak postępować

Trzymać wylot lancy z dala od zderzaków, spojlerów czy listew progowych. Przed myciem użyć środka do usuwania owadów.

USZKODZENIA I PŁOWIENIE TWORZYW

Agresywna chemia stosowana na myjniach nie jest obojętna dla lakieru, a szczególnie dla lakierowanych elementów z tworzyw, takich jak plastikowe listwy udające chromowane.

Zdjęcie

Jak postępować

Elementy ozdobne myć bezdotykowo z większej odległości. Od czasu do czasu karoserię myć ręcznie i woskować.

ODRADZAMY

Zdjęcie

Tanie myjki dają tylko złudzenie dużego ciśnienia - to zasługa wąskiej dyszy i "ostrego" strumienia. W praktyce łatwo uszkodzić nimi lakier.

PIELĘGNACJA KAROSERII: CZEGO JESZCZE UNIKAĆ

Zdjęcie

Przecieranie brudnej karoserii z kurzu: gwarancja powstawania uciążliwych, kolistych zarysowań.





Zdjęcie

Woskowanie nieprzygotowanej karoserii: bez oczyszczenia woskowanie nie jest ani trwałe, ani bezpieczne.





Zdjęcie

Używanie ubrań do mycia: guziki i przeszycia mogą powodować rysy. Używać jedynie mikrofibry.





Zdjęcie

Mycie nadwozia zmywakiem kuchennym: powoduje koliste rysy, nadające się do usunięcia jedynie maszynowo.





Zdjęcie

Mycie karoserii płynem do naczyń: zasadowy odczyn płynu ściera wosk. Należy stosować szampon, chyba że chcemy pozbyć się wosku

PODSUMOWANIE

Myjki ciśnieniowe są wygodne i szybkie w użyciu, a wysokie ciśnienie wody pozwala dobrze wypłukać brud z nadkoli, progów itd. Niestety, nieumiejętnie i często stosowana myjka potrafi narobić niezłych szkód. Dlatego wylot lancy zawsze należy trzymać z dala od karoserii, a przynajmniej od czasu do czasu warto umyć auto ręcznie - mycie bezdotykowe nie usuwa z karoserii całego brudu.

Tekst: Marcin Klonowski, Marcin Sobolewski, zdjęcia: Paweł Tyszko,