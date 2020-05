Najbardziej niezawodne samochody miejskie

Co roku niemiecki automobilklub ADAC publikuje cenione przez kierowców rankingi niezawodności samochodów. Najnowszy powstał w oparciu o 3,76 mln zgłoszeń awarii uniemożliwiających dalszą podróż, dokonanych przez niemieckich kierowców w 2019 roku. Badanie objęło samochody z roczników od 2010 do 2017. W segmencie najmniejszych aut do miasta bezkonkurencyjna okazała się Toyota Aygo, wygrywając pod względem niezawodności we wszystkich objętych analizą rocznikach.

Niemieccy eksperci z automobilklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) wzięli pod lupę auta w wieku do 10 lat, które od co najmniej 3 lat są w sprzedaży, a liczba ich rejestracji przekracza 10 000 sztuk rocznie. Zestawienie podzielono na pięć klas, a łącznie wzięto w nim pod uwagę 113 różnych modeli i 25 marek. Coroczne rankingi ADAC są traktowane jako cenne źródło wiedzy na temat niezawodności samochodów. Niemiecki automobilklub dysponuje bowiem własną flotą specjalistycznych pojazdów pomocy drogowej. To świetnie wyposażone mobilne warsztaty, zaopatrzone w odpowiednie narzędzia, a nawet uniwersalne komputery diagnostyczne.

Każdego dnia na drogach Niemiec, najbardziej zmotoryzowanego kraju Europy, tzw. "żółte anioły" z ADAC pomagają kierowcom, których auta uległy awarii. Gromadzone w ten sposób statystyki są z pierwszej ręki i odzwierciedlają dane na temat wezwań do unieruchomionych samochodów, które na skutek różnego rodzaju awarii nie mogą kontynuować podróży. Po porównaniu liczby interwencji pomocy drogowej z liczbą egzemplarzy danego modelu powstaje ranking pojazdów, które najrzadziej oraz najczęściej odmawiają posłuszeństwa. Im niższą wartość punktową otrzymuje samochód, tym lepiej.

Auta segmentu A: zwycięzca z Japonii

Najnowsza edycja zestawienia dla modeli z segmentu A, czyli najmniejszych samochodów do miasta, jednoznacznie wskazuje jako zwycięzcę Toyotę Aygo. Kolejny rok z rzędu potwierdza się legendarna niezawodność aut japońskiego producenta. Aygo wyprzedziła swoją konkurencję we wszystkich badanych kategoriach wiekowych, pozostawiając w tyle inne modele, jak Volkswageny up! i Fox, Skoda Citigo, Seat Mii, Renault Twingo, Opel Adam, Ford Ka, Fiat Panda czy Chevrolet Spark.

Na czele rankingu znalazły się dwa samochody, wyróżniające się znakomitymi wynikami pod względem niezawodności we wszystkich (Toyota Aygo) lub większości badanych roczników (Hyundai i10). Ze statystyk ADAC na rok 2020 wynika, że właściciele tych samochodów w najmniejszym stopniu mogą obawiać się awarii, która niespodziewanie unieruchomi na trasie ich auto. Na drugim biegunie znaleźli się użytkownicy aut wyróżniających się w tym zestawieniu wysoką usterkowością. Są nimi modele Smart ForTwo i ForFour oraz Fiat 500.

Toyota Aygo

Toyota Aygo zdobywa swój tytuł najbardziej niezawodnego auta roku 2020 według ADAC we wszystkich kategoriach wiekowych, ze współczynnikiem awaryjności od 2,5 do 8,7 usterek na tysiąc samochodów dla modeli z lat 2010-2017. Niemieccy eksperci nie byli w stanie określić najbardziej awaryjnych elementów auta. Najczęstszą przyczyną unieruchomienia tego pojazdu może być przebita opona, co przekłada się na tak dobre oceny. Nieprzypadkowo ten model stał się najpopularniejszym przedstawicielem segmentu A w Polsce. W 2012 roku Toyota Aygo 1. generacji została poddana drugiej modernizacji, podczas której zmieniono m.in. przód i tył, dodając charakterystyczne światła LED do jazdy dziennej. Pod jej maską pracował silnik benzynowy 1.0 o mocy 68 KM. Dostępne były również odmiany wysokoprężne 1.4 HDI (54 KM).



W 2014 roku na Salonie Samochodowym w Genewie została zaprezentowana Toyota Aygo 2. generacji z zupełnie nowym nadwoziem, zaprojektowana w języku stylistycznym, czerpiącym inspiracje z japońskiej kultury młodzieżowej. Uznanie kierowców zyskała przede wszystkim za sprawą przestrzeni wystarczającej dla czterech podróżnych i ustawnego bagażnika. Wszystko zmieściło się w nadwoziu o niespełna 3,5 m długości. Przestronne wnętrze jest zasługą dużego rozstawu osi, wynoszącego 2340 mm. Samochód waży przy tym zaledwie 840 kg, a do zawracania wystarcza mu jedynie 4,7 m. Kierowcę mogą dodatkowo wspomagać: kamera cofania i czujniki parkowania.

Znakiem rozpoznawczym Aygo stał się przedni pas, stylizowany na wzór litery x. We wnętrzu znalazł się 7-calowy ekran multimediów. W systemie wykorzystano kafelki znane z komputerów i urządzeń mobilnych i zastosowano technologię MirrorLink, umożliwiającą prezentację obrazu ze smartfonów na ekranie. Kolejnym znakiem rozpoznawczym jest okrągła, elektroniczno-analogowa tablica zegarów. Pojawiły się liczne, atrakcyjne wizualnie wersje wyposażenia, np. x-cite czy x-treme.

W 2018 roku Toyota Aygo przeszła gruntowny facelifting. Pod maską znalazł się produkowany w fabryce Toyoty w Wałbrzychu oraz legitymujący się bardzo niskim spalaniem i emisją CO2 silnik 1.0 VVT-i o mocy 72 KM. Ulepszeniom poddano układ kierowniczy i zawieszenie, poprawiono również wyciszenie wnętrza. Samochód zachował charakterystyczny przód z motywem litery X, który uzyskał trójwymiarową strukturę. Aygo zyskało liczne możliwości personalizacji, dzięki 10 wymiennym, kolorowym dekoracyjnym panelom nadwozia i wnętrza.

O bezpieczeństwo dba 6 poduszek powietrznych i system Toyota Safety Sense z funkcją automatycznego awaryjnego hamowania i układem ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, rozpoznającym białe i żółte, poziome oznakowanie na drodze. Warto dodać, że Toyota Aygo jest w swojej klasie mistrzynią wysokiej wartości rezydualnej z wynikiem aż 58,6 proc. po 3 latach i 120 000 km przebiegu. Z tego powodu docenili ją nie tylko klienci indywidualni, lecz również rynek flotowy.

Hyundai i10

Na drugiej pozycji rankingu niezawodności modeli produkowanych w latach 2010-2017 znalazł się miejski samochód z Korei, zyskując oceny od 4,7 do 19,3. W przypadku tego modelu najsolidniejsze okazały się być starsze egzemplarze z roczników 2010-2013. Najbardziej usterkowe są modele z rocznika 2014, czyli początków produkcji II generacji auta. Podwyższony poziom usterek stwierdzono również w autach z roku 2015 i 2017. Najczęściej odnotowane awarie dotyczyły niesprawności akumulatora i świec zapłonowych.



Zdjęcie Hyundai i10 /

Najbardziej niezawodne są modele produkowanej od 2007 roku I generacji. Samochód powstał na płycie podłogowej modelu Kia Picanto, a jego stylistyka nawiązuje do kompaktowego modelu i30. W 2010 roku auto przeszło facelifting, otrzymując charakterystyczną atrapę chłodnicy, a także nowe reflektory, zderzaki, fotele i deskę rozdzielczą. Czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1.1 l zastąpiono trzycylindrową jednostką 1.0 o mocy 69 KM. W ofercie pojawił się także czterocylindrowy silnik 1.3 o mocy 86 KM.

Druga generacja Hyundaia i10 została zaprezentowana w 2013 roku na Salonie Samochodowym we Frankfurcie. To zupełnie inny samochód, zaprojektowany w Europie i z myślą o Europejczykach. Model powstał w niemieckim centrum badawczo-rozwojowym Hyundaia w Rüsselsheim. W 2016 roku, na Salonie Samochodowym w Paryżu zaprezentowano wersję po liftingu. Najbardziej widoczną zmianą była atrapa chłodnicy, nawiązująca do pozostałych modeli w gamie marki. Samochód otrzymał również nowe światła LED do jazdy dziennej. Już w podstawowej wersji był wyposażony w przednie i boczne poduszki powietrzne i centralny zamek. Na liście dodatkowego wyposażenia nie mogło zabraknąć elektrycznie sterowanych lusterek i szyb, wspomagania ruszania na wzniesieniach, czujników cofania czy tempomatu.

W ubiegłym roku zaprezentowano Hyundaia i10 trzeciej generacji. Pod maską znalazły się silniki benzynowe 1.0 i 1.2 litra oraz wysokoprężny o pojemności 1.1 litra. W wyposażeniu może znaleźć się m.in. automatyczna skrzynia biegów, pokładowy system rozrywki z 8-calowym ekranem oraz bezkluczykowy dostęp do auta. Na ostatnim Salonie Samochodowym we Frankfurcie zaprezentowano jego sportowo stylizowaną odmianę i10N.

Fiat 500

Wraz z przyciągającym spojrzenia i mającym za sprawą stylu wielu miłośników modelem zbliżamy się do drugiego końca tabeli niezawodności samochodów. Niemieccy eksperci w raporcie ADAC 2020 przyznali mu od 7,1 do 29,5 punktów, co oznacza wysoki poziom awaryjności. Usterki układu chłodzenia dotyczą aut z 2010 roku, w rocznikach 2011 - 2017 posłuszeństwa odmawiały akumulatory. Niesprawność przewodów układu chłodzenia występowała w autach z roczników 2010 i 2011, zaś w autach z lat 2012-2015 "żółte anioły" odnotowywały awarie skrzyni biegów.

Zdjęcie Fiat 500 /

Fiat 500 to przede wszystkim ikona stylu, nawiązująca do kultowego modelu, produkowanego w Turynie w latach 1957-1975. Produkowany od 2007 roku, współczesny nam model 500 w 2014 roku przeszedł facelifting, obejmujący m.in. zmiany we wnętrzu, gdzie analogowe zegary zastąpiono okrągłym, cyfrowym wyświetlaczem. Pod maską znalazła się dwucylindrowa jednostka napędowa 0.9 TwinAir o mocy 105 KM, nagrodzona tytułem Silnika Roku.

Z zewnątrz może wyróżniać się dostępnymi za dopłatą ksenonowymi reflektorami oraz światłami do jazdy dziennej w technologii LED. Tylne światła otrzymały charakterystyczny kształt z wbudowanymi pośrodku elementami w kolorze nadwozia. We wnętrzu dostępnych od 2015 roku modeli pojawiły się nowe fotele i kierownica oraz zmieniona deska rozdzielcza z dotykowym ekranem systemu multimedialnego U-Connect. Na liście dopłat znajdziemy m.in. wysokiej jakości nagłośnienie Beats Audio.

Model 500 znany jest przede wszystkim z licznych limitowanych, specjalnych wersji wyposażenia, tworzonych np. we współpracy ze znanymi projektantami mody, jak Gucci oraz inspirowanych luksusowymi produktami, jak włoskie łodzie motorowe Riva. Dostępna jest również wersja z otwieranym, materiałowym dachem 500C oraz sportowa Abarth z silnikami o mocy do 180 KM.

Smart ForFour

Jak wskazuje nazwa, Smart ForFour jest alternatywą dla modelu ForTwo, przeznaczoną dla czterech pasażerów. Zdobyta w rankingu ADAC 2020 punktacja od 9,8 do 31,3 stawia go pośród najbardziej awaryjnych modeli. Dotyczy to zwłaszcza roczników 2015 i 2016. Awariom ulegają głównie rozruszniki i akumulatory.

Zdjęcie Smart ForFour /

Po 10 latach od prezentacji 1. generacji czteromiejscowego Smarta, w 2014 roku zaprezentowano model ForFour 2. generacji. To jednak zupełnie nowa konstrukcja, bliźniacza z Renault Twingo. Czteromiejscowa, pięciodrzwiowa wersja Smarta jest dłuższa o 80 cm od odmiany ForTwo. Ma również o metr dłuższy od niej rozstaw osi.

Pod maską Smarta ForFour znajdziemy te same jednostki, co w modelu ForTwo oraz Renault Twingo. Podstawowy, benzynowy silnik 1.0 ma trzy cylindry i moc 71 KM (91 Nm). Mocniejsza wersja to również jednostka benzynowa, tyle że mniejsza: 0,9 litra z turbodoładowaniem o mocy 90 KM (135 Nm). Tak samo jak w modelu ForTwo, silnik znajduje się pod podłogą bagażnika i napędza tylne koła.

Smart ForTwo

Smart ForTwo jest jednym z trzech aut "wiodących" w tegorocznym zestawieniu ADAC pod względem awaryjności. Ten maleńki, dwuosobowy pojazd, którym wszędzie można zaparkować, zebrał oceny od 7,5 do aż 32,8 - co jest najgorszym wynikiem w całej stawce. W modelach z lat 2010-2013 niedomaga napęd rozrządu, a w autach z rocznika 2010 problemem jest również automatyczna skrzynia biegów. Egzemplarze z lat 2015-2017 notują częste awarie akumulatora, a z lat 2012-2013 - częste awarie świec zapłonowych. Najczęściej usterki występują w modelach z roczników 2015 i 2016.



Zdjęcie Smart ForTwo /

W 2010 roku Smart ForTwo 2. generacji przeszedł delikatne modernizacje, a dwa lata później facelifting. Pod maską montowano benzynowe silniki o pojemności 1 litra i mocy 61, 70, 84 i 98 KM oraz wysokoprężną 0.8 CDI o mocy 55 KM. W 2014 roku do sprzedaży wszedł Smart ForTwo 3. generacji, nieco większy od poprzednika. Pod względem technicznym samochód najnowszej generacji jest konstrukcją blisko spokrewnioną z modelami Smart ForFour i Renault Twingo.

Charakterystyczną cechą Smarta jest umieszczony z tyłu pod podłogą bagażnika silnik oraz tylny napęd. W modelu ForTwo montowano dotychczas dwie jednostki benzynowe. Pierwszą o pojemności 1.0 litra i mocy 71 KM oraz drugą, turbodoładowaną o pojemności 0.9 litra, z której uzyskano moc 90 KM. W 2019 roku model 3. generacji przeszedł lifting, wprowadzający zupełnie nowy napęd oraz odświeżony, nowocześniejszy wygląd przedniego i tylnego pasa. Najnowszy Smart dostępny jest już tylko w wersji z napędem elektrycznym, oferowanej pod nazwą EQ ForTwo.