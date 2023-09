Mercedes Concept CLA. Takie będą wkrótce nowe Mercedesy

Spis treści: 01 Mercedes Concept CLA to zapowiedź nowej gamy modelowej

02 Mercedes Modular Architecture (MMA)

03 Mercedes Concept CLA. Niskie zużycie energii i duży zasięg

04 Mercedes Concept CLA. Wnętrze

05 Mercedes Concept CLA. Nowy system operacyjny i jazda autonomiczna

Na rozpoczętym właśnie salonie w Monachium debiutował Mercedes Concept CLA. Jest to pojazd na razie koncepcyjny, ale ważny, daje bowiem wgląd, w to, jak będą wyglądały przyszłe elektryczne modele niemieckiej marki, nie tylko CLA nowej generacji. Ale to nie wszystko.

Mercedes Concept CLA to zapowiedź nowej gamy modelowej

W ostatnich latach Mercedes dokonuje sporego przetasowania w gamie modelowej, znacznie ograniczając liczbę pojazdów. Wiadomo już m.in., że nie będzie klasy A i B nowej generacji. Spod toporu uciekł natomiast CLA, chociaż nie jest wykluczone, że stanie się samochodem wyłącznie elektrycznym.

Pokazany w Monachium Concept CLA de facto zapowiada całą nową rodzinę modelową, opartą na nowej platformie. Obejmie ona nie tylko CLA, czyli sedana w stylu coupe, ale również kombi (Shooting Brake) oraz dwa SUV-y, które można traktować jako następcę modeli GLA i GLB.

Mercedes Modular Architecture (MMA)

Wszystkie te pojazdy będą oparte na modułowej platformie o nazwie Mercedes Modular Architecture (MMA). Ma ona znaleźć zastosowanie w samochodach kompaktowych i średniej wielkości. Mercedes określa ją jako "najpierw elektryczną", co oznacza, że będzie można na niej oprzeć również auta spalinowe (chociaż raczej należałoby powiedzieć - hybrydowe).

Mercedes Concept CLA 1 / 9 Mercedes Concept CLA Źródło: materiały prasowe

MMA umożliwia produkowanie samochodów z napędem na koła tylne lub wszystkie cztery oraz stosowanie dwóch różnych typów baterii - litowo-żelazowo-fosforanowych oraz z anodą wykonaną z tlenku krzemu. Ta ostatnia technologia jest jeszcze rozwijana, a jej największe zalety to większy zasięg (lub mniejsza masa baterii) oraz krótsze czasy ładowania.

Mercedes Concept CLA. Niskie zużycie energii i duży zasięg

Cechą szczególną Conceptu CLA jest dopracowanie aerodynamiczne (auto ma m.in. wykorzystywać rozwiązania z Mercedesa Vision EQXX), niskie zużycie energii i - w konsekwencji - duży zasięg. Przy średnim "spalaniu" 12 kWh/100 km CLA ma legitymować się zasięg sięgającym 750 km. Sam Mercedes porównuje ten model do spalinowego samochodu napędzanego silnikiem o pojemności 1 litra, przy czym Concept CLA jest napędzany silnikiem elektrycznym mocy 175 kW (238 KM).

Dzięki zastosowaniu instalacji 800V, samochód można ładować z wysoką mocą - nawet 250 kW. Dzięki temu już 15 minut ładowania ma zwiększać zasięg nawet o 400 km.

Zdjęcie Mercedes Concept CLA / materiały prasowe

Mercedes Concept CLA. Wnętrze

Wnętrze Mercedesa CLA Concept stanowi rozwinięcie koncepcji, które dostrzegamy w dzisiejszych autach, nie tylko o napędzie elektrycznym. Kabina jest ascetyczna, konsola środkowa zminimalizowana, a całą szerokość deski rozdzielczej (również przed pasażerem) zajmują ekrany.

Zdjęcie Mercedes Concept CLA / materiały prasowe

Mercedes Concept CLA. Nowy system operacyjny i jazda autonomiczna

W samochodzie zastosowano system operacyjny MB.OS, a pojazdy oparte na MMA będą pierwszymi korzystającymi z tej architektury. Standardowo umożliwia ona jazdę autonomiczną na poziomie 2, (samochód potrafi sam utrzymać się na pasie ruchu, hamować i przyśpieszać), ale jest gotowa do wdrożenia poziomu 3.

Oznacza on, że w pewnym warunkach drogowych kierowca może całkowicie oddać kontrolę nad samochodem i zająć się innymi rzeczami, jednak musi być gotowy, by na żądanie komputera, w każdej chwili przejąć prowadzenie. Mercedes jako pierwszy producent na świecie uzyskał pozwolenie na jazdę samochodami z 3 poziomem na niemieckich drogach.

Samochody wykorzystujące architekturą MMA będą produkowane w zakładach Mercedesa w niemieckim Rstatt, a także węgierskim Keckskemet i w Pekinie.