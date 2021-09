Cupra Tavascan Extreme E Concept - wyznacza kierunek

Projekt przodu i tyłu nowego modelu znacznie się różni od e-Cupry ABT XE1 debiutującej w pierwszej serii wyścigów Extreme E. Reflektory są usytuowane w trzech trójkątnych grupach po obu stronach pojazdu, a oświetlenie umieszczono w ramie, stworzonej w technologii druku 3D. Możliwie duży zakres wykorzystania włókien lnianych w produkcji, pozwolił zrezygnować z mniej ekologicznych elementów z włókna węglowego. Dodatkowo nie miało to negatywnego wpływu na osiągi - materiał można obrabiać w ten sam sposób, uzyskując potrzebne kształty i parametry wymagane przez inżynierów. Jest to technologia, którą można w łatwy sposób dostosować do pojazdów produkcyjnych.

Z kolei użyte w nowym modelu części drukowane w 3D pozwoliły na większą zdolność adaptacji - można je stworzyć w zaledwie sześć godzin. Oznacza to, że niezależnie od rodzaju awarii, komponenty da się modyfikować w bardzo krótkim czasie bez konieczności stosowania skomplikowanych i drogich narzędzi.

Cupra Tavascan Extreme E Concept

Nowa Cupra Tavascan Extreme E Concept została wyposażona w baterię litowo-jonową o pojemności 54 kWh, umieszczoną za kokpitem, aby zapewnić lepszy rozkład masy na tylnej osi pojazdu. Samochód może osiągnąć prędkość od 0 do 100 km/h w około 4 sekundy, spełniając tym samym przepisy serii wyścigowej.

Nadwozie pojazdu zostało wykończone w barwach, które pomogą wyróżnić się niezależnie od warunków pogodowych, w których się ściga - arktycznych, pustynnych, lodowcowych czy oceanicznych. Tradycyjnie postawiono również na miedziane akcenty. Widać je między innymi na teksturach nadwozia oraz tworzących efekt 3D, nakładających się liniach logotypu Cupra na boku pojazdu.

