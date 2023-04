Smart #3 zaprezentowany. Nowy elektryczny crossover w gamie

Spis treści: 01 Nowy model Smarta. Stylistycznych nawiązań do "brata" nie brakuje

Niemiecka marka Smart należąca obecnie do Mercedesa oraz Geely (chiński koncern motoryzacyjny, na którego modularnej platformie SEA ma powstawać polska Izera) przedstawiła na salonie w Szanghaju swój nowy, w pełni elektryczny samochód w gamie, nazywany #3. Samochód został zaprojektowany przez Mercedesa i zbudowany na modułowej platformie SEA przeznaczonej dla pojazdów elektrycznych.

Nowy model Smarta. Stylistycznych nawiązań do "brata" nie brakuje

Smart #3 jest elektrycznym kompaktowym crossoverem, który sam producent określa jako "sportowy". Auto ma gładko poprowadzone linie nadwozia. Przekłada się to na właściwości aerodynamiczne. Współczynnik oporu powietrza ma wynosić 0,27. Ciekawie jest też poprowadzona linia dachu. Razem ze słupkami A i C tworzy kształt napiętego łuku. O sportowym charakterze mają przypominać przetłoczenia, zwłaszcza w dolnej części karoserii. W samochodzie znajdziemy grill w kształcie trapezu oraz reflektory CyberSparks LED. Zarówno z przodu, jak i z tyłu światła połączone są diodowymi paskami biegnącymi przez całą szerokość samochodu. Stylistycznie łatwo dostrzec pokrewieństwo z modelem #1. Nie oznacza to jednak nic złego. Smart #3 wygląda bardzo dobrze i zdecydowanie bardziej "sportowo" niż model #1.

Zdjęcie Podobnie jak w modelu #1 na środku deski rozdzielczej ulokowany jest 12,8-calowy wyświetlacz do obsługi multimediów. / materiały prasowe

Podobieństwo do modelu #1 jest dostrzegalne również wewnątrz. Znajdziemy tam wysoko zawieszoną konsolę środkową z trzema okrągłymi nawiewami oraz znajdujący się na środku deski rozdzielczej 12,8-calowy ekran do obsługi systemu inforozrywki. Kolejny wyświetlacz znajdziemy na miejscu zegarów. Sportowego charakteru mają dodawać fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Ponadto samochód wyposażony jest w 13-głośnikowy system audio firmy Beats.

Kiedy nowy Smart zostanie zaprezentowany w Europie?

Europejskiej publiczności samochód ma zostać przedstawiony na targach IAA we Frankfurcie we wrześniu tego roku. Następnie, na początku 2024 roku, model ma trafić do sprzedaży na Starym Kontynencie. Marka poinformowała, że samochód jest obecnie w trakcie procedury homologacyjnej na rynki Unii Europejskiej. Ta zaś ma zakończyć się w sierpniu tego roku. Wówczas marka ma podać oficjalne dane techniczne.

Zdjęcie W Europie Smart #3 ma zostać zaprezentowany we wrześniu tego roku. / materiały prasowe

Jeśli jednak oferta będzie pokrywać się z tą z modelu #1 można zakładać, że w podstawowej ofercie nowego modelu znajdziemy napędzający tylną oś silnik elektryczny z akumulatorem o pojemności 66 kWh, który zapewnia 272 KM. W przypadku pojawienia się topowej odmiany Brabus, będziemy być może mogli liczyć na napęd na cztery koła oraz 422 KM.

