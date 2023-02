Range Rover Velar po kolejnej modernizacji. Nowe wnętrze i akumulator

Spis treści: 01 Range Rover Velar po drugim liftingu

02 Zmiany w hybrydowym napędzie plug-in

03 Gama jednostek napędowych Range Rovera Velar

04 Nowe wnętrze Range Rovera Velar

Konieczność inwestowania w elektromobilność sprawia, że cykl życia samochodów się wydłuża. Jeszcze niedawno standardem było kończenie produkcji danej generacji w sześć lat po wejściu na rynek. Ale to się zmienia. Np. Land Rover zamiast zakończyć produkcję zaprezentowanego w 2017 roku Range Rovera Velar, właśnie poddał go drugiemu liftingowi, co sugeruje, że model przetrwa w ofercie jeszcze przynajmniej kolejne trzy lata.

Range Rover Velar po drugim liftingu

Range Rover Velar trafił do salonów w 2017 roku. Samochód jest pozycjonowany między Evoque a Range Roverem Sport, dzieląc wiele rozwiązań technicznych z Jaguarem F-Pace. Trzy lata później poddano go modernizacji, przy czym zmiany stylistyczne ograniczono wówczas do minimum. Z gamy wycofano natomiast silnik V8, a wprowadzono hybrydę plug-in P400e.

Tym razem zmian w wyglądzie jest nieco więcej. Velar otrzymał nowe reflektory Pixel LED, zmienioną osłonę chłodnicy, nowe zderzaki i światła tylne z nową sygnaturą świetlną.

Range Rover Velar po modernizacji 1 / 9 Range Rover Velar po modernizacjia Źródło: materiały prasowe

Zmiany w hybrydowym napędzie plug-in

Dużym zmianom poddano również napęd hybrydowy typu plug-in. Jego sercem nadal jest dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 300 KM, który wspierany jest przez elektryczny silnik o mocy 143 KM. Będzie on jednak korzystał z nowego akumulatora, którego pojemność wzrosła z 13,6 do 19,2 kWh. Dzięki temu zasięg w trybie elektrycznym wzrósł z 53 do 64 km. Prędkość maksymalna w trybie elektrycznym wynosi 140 km/h.

Moc systemowa układu napędowego nie uległa zmianie i nadal wynosi 404 KM i 640 Nm, dzięki czemu hybrydowy Velar rozpędza się do 100 km/h w 5,4 s, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 209 km/h. Co rzadkie w hybrydach plug-in, samochód przyjmuje wysoką moc ładowania - 50 kW, dzięki czemu naładowanie baterii do 80 proc. na stacji szybkiego ładowania trwa około pół godziny.

Zdjęcie Range Rover Velar po modernizacji / materiały prasowe

Gama jednostek napędowych Range Rovera Velar

Ponadto gama napędowa obejmuje benzynowy, sześciocylindrowy silnik 3.0 o mocy 340 (P340) lub 400 KM (P400) oraz czterocylindrową jednostkę 2.0 o mocy 250 KM. W ofercie znajdują się również dwa diesle: sześciocylindrowy, trzylitrowy o mocy 300 KM (D300) i czterocylindrowy D200 o mocy 204 KM. Silniki wyposażono w technologię hybrydową MHEV 48V.

Zdjęcie Range Rover Velar po modernizacji / materiały prasowe

Nowe wnętrze Range Rovera Velar

Sporo zmian pojawiło się również w kabinie. Do tej pory centralny ekran zintegrowany był z konsolą środkową, a pod nim umieszczono drugi ekran, służący wyłącznie do sterowania klimatyzacją. W autach po liftingu znajdziemy już tylko jeden 11,4-calowy ekran, który wydaje się unosić nad konsolą środkową.

Zdjęcie Range Rover Velar po modernizacji / materiały prasowe

Ekran klimatyzacji został usunięty, ponadto wyboru przełożenia przód - tył dokonuje się już nie przyciskami, ale za pomocą niewielkiej dźwigni. W efekcie cała konsola środkowa otrzymała surowy, minimalistyczny wygląd.



Brytyjskie ceny Range Rovera Velar po liftingu zaczynają się od 54 045 funtów.