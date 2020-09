Niejako w cieniu premiery odświeżonego 3008, przeprowadzono modernizację jego większego brata - 5008. Zakres przeprowadzonych zmian jest właściwie identyczny.

Zdjęcie Peugeot 5008 / Premiery Peugeot 3008 zmodernizowany

Nie jest tajemnicą, że 3008 i 5008 to bliźniacze modele. Różnią się wielkością i ukształtowaniem tylnej części nadwozia - dłuższy i bardziej "kwadratowy" 5008 należy dzięki temu do klasy średniej i pozwala na przewiezienie nawet siedmiu osób. Rozwiązania stylistyczne są natomiast takie same i takie same są też zmiany, jakim poddano oba modele.

Również zatem 5008 otrzymał zupełnie nowy pas przedni z pozbawionym ramki grillem, płynnie przechodzącym w zderzak oraz światłami do jazdy dziennej w formie "kłów" głęboko wbijających się w zderzak. Z kolei tył wydaje się identyczny jak poprzednio, ale różnice dostrzeżemy w potrójnych światłach z tyłu. Teraz każdy z pasków sam składa się z trzech, cienkich pasków świetlnych.

Najważniejszą różnicą we wnętrzu natomiast jest zastosowanie nowego systemu multimedialnego z ekranem o przekątnej nawet 10 cali. Do oferty trafiły także nowe tapicerki oraz listwy ozdobne. Przy okazji liftingu zastosowano także bardziej zaawansowane systemy wsparcia kierowcy (na przykład adaptacyjny tempomat, który potrafi zatrzymać auto, a potem samodzielnie ruszyć), a na liście dodatków pojawił się też noktowizor. Rozwiązanie znane już z 508 i nadal niespotykane wśród marek popularnych i w tym segmencie. Dzięki niemu kierowca może obserwować sytuację w nocy nawet na 200-250 m przed pojazdem.

Zdjęcie Peugeot 5008 /

Pod maską zmodernizowanego Peugeota 5008 znajdziemy 3-cylindrowy silnik 1.2 PureTech o mocy 130 KM oraz 4-cylindrowy 1.6 PureTech 180 KM. Diesle to 1.5 BlueHDi 130 KM oraz 2.0 BlueHDi rozwijający 180 KM. Mniejsze 3008 kupimy także w dwóch wersjach hybrydowych plug-in o mocy 225 KM (napęd na przód) oraz 300 KM (napęd 4x4), ale producent milczy na ich temat w kontekście 5008.