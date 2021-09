Nowy Lexus NX. Co się zmieniło?

Każdy lifting, modernizacja lub nowa generacja przynosi szereg zmian stylistycznych, dodatkowe wyposażenie lub nowości w gamie jednostek napędowych. Nie inaczej jest w przypadku Lexusa NX, jednak hybrydowy SUV w zupełnie nowej odsłonie jest również pełen drobnych ulepszeń i szczegółów, które sprawiły, że stał się wygodniejszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy. W nowym NX zmieniło się niemal wszystko.

Nowy system multimedialny

Lexus Interface, czyli nowy system inforozrywki debiutuje we wnętrzu nowego NX. Nie chodzi jednie o zmianę grafiki systemu czy dodanie nowych funkcji. To interfejs zaprojektowany na nowo, który jest wyświetlany na dużym, nawet 14-calowym ekranie na konsoli środkowej, opracowanym tak, by był czytelny i zapewniał odpowiedni kontrast w każdych warunkach. Istotny jest również fakt, że Lexus Interface potrafi aktualizować się zdalnie i łączy się z chmurą, by rozwinąć pełnię możliwości.



Bezprzewodowo działa w nim również Apple CarPlay, a gdy z niego korzystamy, telefon może się ładować na indukcyjnej ładowarce, której moc jest o 50% większa niż w poprzedniej generacji Lexusa NX. Wreszcie do dyspozycji mamy profile użytkownika, a zapamiętane w nich ustawienia takie jak stacje radiowe, pozycja fotela czy kolor oświetlenia wnętrza możemy przenieść do innego samochodu, np. auta zastępczego z serwisu lub flotowego samochodu w naszej firmie.

Sztywna konstrukcja i materiały z najwyższej półki

To niewidoczny gołym okiem szczegół, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i wrażeń z jazdy nowym Lexusem NX. Jego konstrukcja jest o wiele sztywniejsza niż w poprzedniku. To zasługa zastosowania stali o wybitnych właściwościach. Wyjątkowo mocna karoseria to z kolei efekt wzmocnionych progów i dachu, które dodatkowo usztywniają nadwozie. Efektem zaawansowanych, inżynieryjnych zabiegów jest lepsze i bardziej precyzyjne prowadzenie, a także brak niepożądanych dźwięków wynikających z pracy nadwozia na nierównościach.

E-klamka i jej zalety

Nowy NX to pierwszy Lexus, w którym zastosowano tzw. e-klamkę. Otwieranie drzwi odbywa się za pomocą przycisku, który po naciśnięciu płynnym ruchem lekko je uchyli. Działanie e-klamki jest połączone z systemem bezpieczeństwa, który zapobiega otwarciu drzwi, gdy mogłoby to doprowadzić do kolizji z innym pojazdem lub rowerzystą. Jak to możliwe? Czujniki obserwują przestrzeń za samochodem, a system, który interpretuje te sygnały, powiadomi nas, gdy na kursie kolizyjnym z otwartymi drzwiami znajduje się rowerzysta lub inny pojazd w ruchu. E-klamka jest świetnym udogodnieniem, ale w awaryjnej sytuacji lub po rozładowaniu akumulatora możemy otwierać drzwi również za pomocą tradycyjnych cięgien.

Zaawansowany wyświetlacz HUD

Filozofia, która towarzyszyła twórcom nowego NX, to "ręce na kierownicy, oczy na drodze". Właśnie dzięki temu wszystkie przyciski, pokrętła i niezbędne guziki znajdują się w zasięgu wyciągniętej ręki, a obsługa jest możliwa bez odrywania oczu od drogi. Pomaga w tym większy wyświetlacz head-up, który teraz daje również podgląd na to, jaki przycisk na kierownicy zamierzamy wcisnąć. Zostało to zrealizowane w bardzo prosty sposób - guziki służące do ustawień tempomatu, radia czy komputera pokładowego są czułe na dotyk, dlatego gdy położymy na nich palec, na wyświetlaczu head-up pojawi się podgląd wybranej funkcji. Wszystko po to, by już od pierwszych chwil spędzonych w aucie obsługa była intuicyjna i prosta.

Adaptacyjny tempomat pokonuje zakręty sprawniej i łagodniej

Ulepszenia wprowadzono również do systemów wsparcia kierowcy. Wśród poprawionych układów znalazł się adaptacyjny tempomat, którego oprogramowanie poprowadzi samochód sprawniej i łagodniej, również na zakrętach. Programiści i inżynierowie obiecują, że nowy NX pokonuje łuki z wyjątkową gracją. Samochód potrafi teraz również czytać większą liczbę znaków drogowych, a utrzymywanie odstępu od poprzedzającego pojazdu jest realizowane jeszcze płynniej.

Usprawnienia aerodynamiczne

Wśród najważniejszych cech aut premium można wskazać ponadprzeciętny komfort podczas pokonywania długich, autostradowych tras. W Lexusie NX położono nacisk na aerodynamikę, a udoskonalenia w tym zakresie są widoczne dosłownie od góry do dołu auta. Zaczynając od osłony silnika, poprzez gładkie powierzchnie na boku nadwozia, aż po maskę, która teraz ma podwójne mocowanie, ograniczające wibracje podczas jazdy z dużą prędkością. Jak osłona silnika, znajdująca się pod podwoziem może być bardziej opływowa? Testy przeprowadzone przez Lexusa wykazały, że auto zachowuje się lepiej, gdy panel pod silnikiem jest pokryty dołkami, zupełnie jak... piłka golfowa. Powietrze opływa go wówczas korzystniej, wpadając w mniejsze zawirowania.

Wszystkie szczegóły i drobne rozwiązania pracują na jeden efekt. Zalety i bogate dziedzictwo poprzednika zostały zachowane, ale tam, gdzie dało się wprowadzić udoskonalenia, japońscy inżynierowie stanęli na wysokości zadania.

