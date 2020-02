Nowe Volvo FH, FH16, FM i FMX

Volvo zaprezentowało nową rodzinę ciężarówek. Są to kolejne generacje cenionych modeli: FH, FH16, FM i FMX, które razem stanowią około 2/3 dostaw Volvo Trucks!

Przy projektowaniu nowych aut położono nacisk na komfort pracy kierowcy. Jak wskazują szacunki, około 20 proc. wszystkich miejsc pracy dla kierowców pozostaje nieobsadzonych. W opinii Volvo wybór nowej rodziny ciężarówek pomóc ma pracodawcom w zatrzymaniu odpływu wykwalifikowanej kadry. "Nasze nowe samochody ciężarowe pomogą kierowcom pracować bezpieczniej i wydajniej, a naszym klientom dostarczą silniejszych argumentów w walce o pozyskanie najlepszych kierowców" - skomentował prezes Volvo Trucks - Roger Alm.

W samochodach ciężarowych do transportu długodystansowego kabina jest często drugim domem kierowcy. W transporcie regionalnym samochód ciężarowy często pełni funkcję mobilnego biura. Z tego względu priorytetami dla konstruktów były: komfort, ergonomia, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo.

Volvo FM i Volvo FMX mają teraz nową kabinę, a także wiele takich samych funkcji wyświetlacza zestawu wskaźników jak ich większe odpowiedniki. Objętość wnętrza zwiększono w nich nawet o jeden metr sześcienny, zapewniając dzięki temu więcej miejsca do pracy. Widoczność jest teraz lepsza dzięki większym oknom, obniżonej linii drzwi i nowym lusterkom.

Na stanowisku kierowcy znajduje się obecnie całkowicie nowy interfejs do obsługi informacji i komunikacji. Wyświetlacz zestawu wskaźników jest całkowicie cyfrowy, z 12-calowym ekranem, który znacznie ułatwia kierowcy wybranie aktualnie potrzebnych informacji. Ponadto, w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, znajduje się 9-calowy wyświetlacz dodatkowy obsługujący system Infotainment, nawigację, informacje na temat transportu oraz obraz z kamer monitorujących. Tymi funkcjami można sterować przyciskami na kierownicy, głosowo lub bezpośrednio za pośrednictwem ekranu dotykowego i panelu sterowania.

Szwedzi zakładają, że ponieważ nie pojawiło się jedno źródło energii, które rozwiązuje wszelkie problemy dotyczące zmiany klimatu, a różne segmenty branży transportowej wymagają różnych rozwiązań, w "przewidywalnej przyszłości" nadal będzie istnieć równolegle kilka rodzajów układów napędowych.

Na wielu rynkach Volvo FH i Volvo FM są dostępne z napędzanym gazem silnikiem LNG zgodnym z normą Euro 6, który oferuje oszczędność paliwa i osiągi na poziomie porównywalnym z analogicznymi samochodami ciężarowymi Volvo z silnikiem wysokoprężnym, ale przy znacznie mniejszym wpływie na klimat. Silnik może być zasilany dowolnym biogazem. Przekłada się to wprost na emisję substancji szkodliwych w trakcie użytkowania pojazdu, określaną mianem emisji "od zbiornika do koła".

Warto dodać, że premierze nowej generacji ciężarówek Volvo towarzyszy imponująca kampania reklamowa. Jej wizytówką jest klip zatytułowany "The Tower" (wieża) prezentujący trzy nowe pojazdy szwedzkiej marki przewożone - jeden na drugim - przez nowe Volvo FH16.



Volvo Trucks – The Tower feat. Roger Alm

Wzorem kultowego już klipu z udziałem Jeana Claude’a Van Damme’a, na szycie tej piramidy stoi sam prezes Volvo Trucks - Roger Alm. Nietypowy "zestaw" prowadzi kobieta!

