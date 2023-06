Kosmiczny kokpit nowego Peugeota. Niczym z gwiezdnego krążownika

Spis treści: 01 Każdy Peugeot doczeka się kosmicznego wnętrza

02 Wielki ekran lewituje nad deską rozdzielczą

03 Nowa kierownica, opadający tunel i lepsze materiały

Debiut nowego Peugeota 3008 zbliża się wielkimi krokami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejną odsłonę SUV-a poznamy jeszcze we wrześniu tego roku. Przed rynkową premierą Francuzi postanowili podgrzać atmosferę i pokazali wnętrze nadchodzącego modelu. Ja ciągle szukam szczęki na podłodze!

Każdy Peugeot doczeka się kosmicznego wnętrza

Francuzi naprawdę się popisali! Najnowsza odsłona i-Cookpit pokazuje, jak samochody Peugeota będą wyglądać w przyszłości. Co ciekawe, rozwiązania prezentowane przez francuską markę, zaczynają coraz bardziej przypominać kosmiczne, koncepcyjne samochody. Spójrzcie chociażby na ten gigantyczny wyświetlacz, który wisi w powietrzu.

Peugeot prezentuje nowy i-Cookpit 1 / 12 Wnętrze nowego Peugeota 3008 Źródło: materiały prasowe Autor: Peugeot

Wielki ekran lewituje nad deską rozdzielczą

We wnętrzu nowego Peugeota 3008, a później także innych modeli, zadebiutuje zakrzywiony ekran o przekątnej 21-cali. Panoramiczny wyświetlacz będzie pełnić rolę cyfrowych wskaźników i centralnego ekranu do obsługi multimediów. Do sterowania kluczowymi funkcjami, kierowca będzie mógł skorzystać z ekranu szybkiej obsługi i-Toggles, który można całkowicie dostosować do swoich preferencji - zupełnie jak widgety w naszym smartfonie.

Nowa kierownica, opadający tunel i lepsze materiały

Modernizacji poddano także kierownicę - ona wciąż jest kompaktowych rozmiarów, jednak przybrała bardziej kanciaste kształty. Widać to chociażby po kształcie poduszki i przyciskach. Zupełnie na nowo został wymyślony także tunel środkowy. Teraz jest swego rodzaju pomostem pomiędzy ekranem i-Toggles, a podłokietnikiem. Dla komfortu obsługi wkomponowano w niego pokrętło głośności multimediów, przycisk od świateł awaryjnych, selektor trybów jazdy i przyciski klimatyzacji.

Zdjęcie Tak wygląda wnętrze nowego Peugeota 3008 / Peugeot / materiały prasowe

W ciekawy sposób producent zaprojektował także półkę na telefon. Wygląda na to, że przychodzące powiadomienia nie będą odwracać uwagi kierowcy, bowiem ekran będzie zasłonięty przez opadający tunel środkowy. Na zdjęciach widzimy topową wersję wyposażenia “GT", której kabina jest ozdobiona szarą tkaniną, aluminiowymi wstawkami i efektownym podświetleniem ambientowym (dostępne 8 kolorów). Na ten moment nie wiemy, jakie inne opcje wykończenia będą oferowane w nowym modelu.

***