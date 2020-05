Kia Rio po liftingu z nowymi napędami

Kia zaprezentowała dziś Rio po liftingu. Zmian jest sporo i nie dotyczą tylko wyglądu.

Zdjęcie Kia Rio po liftingu /

Największą nowością jest hybrydowy układ napędowy. Rio jest pierwszym modelem marki Kia, który jest napędzany zelektryfikowanym układem napędowym typu mild-hybrid z silnikiem benzynowym (MHEV).

Napęd hybrydowy



Nowy układ napędowy z rodziny EcoDynamics+ stanowi połączenie nowej jednostki napędowej T-GDi "Smartstream" o pojemności 1,0 litra (turbodoładowanej z bezpośrednim wtryskiem paliwa) z układem typu mild-hybrid o napięciu 48V. Dodatkowy moment obrotowy, który generuje silnik elektryczny wpływa zarówno na poprawę osiągów, jak i na zmniejszenie zużycia paliwa. Ponadto, układ napędowy odzyskuje energię podczas hamowania.

Rodzina układów napędowych EcoDynamics+ została zaprojektowana w celu uzyskania jak największej wydajności silników spalinowych, dzięki zastosowaniu w układzie napędowym również silnika elektrycznego oraz za sprawą odzysku energii elektrycznej. Osiągi wspomaga moment obrotowy silnika elektrycznego zasilanego z akumulatora litowo-jonowego za pośrednictwem instalacji 48-woltowej. Nowy rozrusznik, który pełni również funkcję generatora (Mild-Hybrid Starter-Generator - MHSG) wydłuża czas, kiedy jednostka benzynowa pozostaje wyłączona.

Zdjęcie Kia Rio po liftingu /

MHSG jest połączony z wałem korbowym silnika za pomocą paska i płynnie przełącza się między trybami "silnik" i "generator". W trybie "silnik", podczas przyspieszania, MHSG wspomaga benzynową jednostkę napędową w celu zmniejszenia jej obciążenia i redukcji emisji spalin. Gdy samochód zwalniania, w trakcie hamowania lub toczenia się, MHSG w określonych sytuacjach przełącza się w tryb "generator", odzyskuje energię z wału korbowego i ładuje akumulator.

Nowy silnik z rodziny "Smartstream" zastępuje wcześniej stosowany w Rio 1,0-litrowy silnik T-GDi typu "Kappa" i jest wyposażony w zaawansowany system zmiennego sterowania czasem otwarcia zaworów w sposób płynny (Continuously Variable Valve Duration - CVVD), a także w szereg innych innowacji. System CVVD umożliwia płynne przełączanie silnika między różnymi cyklami spalania w zależności od obciążenia, co poprawia wydajność jednostki napędowej we wszystkich sytuacjach podczas jazdy. Silnik "Smartstream" osiąga taką samą moc, jak silnik typu "Kappa" - 100 KM lub 120 KM, ale zapewnia o 16% wyższy maksymalny moment obrotowy silnikowi w wersji 120-konnej (200 Nm).

Zdjęcie Kia Rio po liftingu /

Nowy układ napędowy EcoDynamics+ zapewnia zmniejszenie emisji CO2 od 8,1% do 10,7% (w cyklu mieszanym, wg NEDC) i jest oferowany w wersji o mocy 120 KM. Układy napędowy ma instalację o napięciu 48V i jest wyposażony w system wyboru trybu jazdy. Do wyboru są tryby Eco, Sport i Normalny.

Rio w wersji EcoDynamics+ jest jednym z pierwszych modeli marki Kia wyposażonych w nową inteligentną mechaniczną skrzynię biegów (iMT). Elektrycznie sterowane sprzęgło ("clutch-by-wire") poprawia wydajność systemu typu mild-hybrid i wpływa na obniżenie emisji CO2, przy jednoczesnym zaangażowaniu kierowcy w zmianę przełożeń.

Przekładnia iMT jest wyposażona w elektryczne sterowanie pracą sprzęgła, zamiast mechanicznego. Dzięki temu skrzynia biegów bezproblemowo integruje się z układem napędowym MHSG i pozwala wcześniej wyłączyć silnik niż system start-stop podczas toczenia się auta przed zatrzymaniem, co wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

Zdjęcie Kia Rio po liftingu /

Nowe benzynowe silniki "Smartstream"

Kia Rio po faceliftingu będzie dostępna również z wcześniej oferowanymi benzynowymi jednostkami napędowymi, które poddano licznym modyfikacjom w celu zwiększenia ich wydajności i obniżenia emisji dwutlenku węgla. Gama silników odświeżonego Rio będzie obejmowała benzynowe jednostki napędowe "Smartstream" - nową jednolitrową, 100-konną T-GDi oraz nową 1,2-litrową, wolnossącą o mocy 84 KM z wtryskiem paliwa typu Dual Port.

1,0-litrowy silnik T-GDi o mocy 100 KM jest teraz oferowany, do wyboru, z sześciobiegową przekładnią mechaniczną zamiast pięciobiegowej oraz z dwusprzęgłową skrzynią biegów o siedmiu przełożeniach (7DCT).

Zdjęcie Kia Rio po liftingu /

Zmodernizowano również układ Idle Stop & Go (ISG). Nowy, połączony z układem hamulcowym system ISG zapewnia dodatkową oszczędność w zużyciu paliwa poprzez wyłączanie silnika także wtedy, gdy podczas hamowania zarówno pedał hamulca, jak i pedał sprzęgła są wciśnięte. Silnik uruchamia się ponownie, gdy kierowca włącza bieg i obydwa pedały są zwolnione. Wcześniej system ISG był połączony jedynie ze sprzęgłem. Ta niewielka zmiana przyczynia się do dalszego zmniejszenia zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.

Ulepszony system multimedialny oraz system UVO Connect drugiej generacji

Rio po faceliftingu jest wyposażone w ulepszony system nawigacji z ekranem dotykowym i jest jednym z pierwszych modeli marki Kia w Europie, który oferuje system UVO Connect drugiej generacji, czyli zestaw usług cyfrowych, które zapewniają wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie.

Zdjęcie Kia Rio po liftingu /

Odświeżone Rio jest wyposażone w większy 8-calowy ekran dotykowy, za pośrednictwem którego obsługuje się system audio lub nawigację satelitarną, w zależności od wersji wyposażenia. Nowy system oferuje również łącze Bluetooth z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń mobilnych - jednego jako telefon obsługiwany przez zestaw głośnomówiący i z dostępem do multimediów; drugiego wyłącznie do korzystania z multimediów. Możliwość podzielenia ekranu pozwala kontrolować lub monitorować różne funkcje samochodu w tym samym czasie. Wygląd ekranu można zmieniać za pomocą widżetów. Rio wyposażone w nowy 8-calowy ekran dotykowy oferuje także bezprzewodowe połączenia Apple CarPlay i Android Auto. Połączenie smartfona z systemem multimedialnym za pomocą kabla nie jest już wymagane.

Rio po faceliftingu jest jednym z pierwszych modeli marki Kia wyposażonych w system UVO Connect drugiej generacji. System ten zapewnia dostęp do szeregu usług online, jak informacja o ruchu drogowym, prognoza pogody, miejsca użyteczności publicznej (POI), ceny paliw oraz dane na temat dostępnych miejsc parkingowych wraz z ceną i lokalizacją. UVO Connect drugiej generacji jest także wyposażony w funkcję rozpoznawania głosu (język polski jest niedostępny) obsługiwaną przez serwery zewnętrzne, która pozwala wydawać wiele poleceń bez odrywania rąk od kierownicy, jak - na przykład - wyszukiwanie punktów POI w pobliżu, adresów w nawigacji, informacji na temat pogody lub wysyłanie wiadomości tekstowych.

Zdjęcie Kia Rio po liftingu /

Aplikacja UVO, kompatybilna ze smartfonami z systemem Android i firmy Apple, również oferuje szereg nowych funkcji i umożliwia zdalną aktywację wielu funkcji. W zależności od kraju można wysyłać do samochodu informacje o trasie, sprawdzić położenie samochodu oraz uzyskać dostęp do raportów i powiadomień diagnostycznych.

Delikatnie odświeżona - czysta i elegancka stylistyka nadwozia

Rio po faceliftingu zyskało nowy przód. Pozostałe zmiany w stylistyce są bardzo subtelne i miały na celu uproszczenie designu.

Odświeżone Rio wciąż ma łatwo rozpoznawalną dla samochodów marki Kia osłonę chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, ale węższą niż dotychczas, dopasowaną rozmiarami do osadzonego niżej i szerszego zderzaka, w którym znajdują się lampy przeciwmgielne. Subtelne zmiany sprawiły, że przednia część samochodu jest teraz bardziej obła i nadaje Rio bardziej zdecydowany wygląd na drodze. Wybrane wersje Rio po faceliftingu są wyposażone w nowe, w pełni LED-owe reflektory ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej.

Kia Rio po faceliftingu będzie dostępna w dwóch nowych kolorach nadwozia do wyboru - Szary Perennial i Niebieski Sporty. W sumie, w zależności od wersji wyposażenia i od rynku, do wyboru jest dziewięć kolorów nadwozia. Do odświeżonego Rio Kia oferuje również nowe, ośmioramienne, 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów.

Wykonanie jak w modelu wyższej klasy

W kabinie odświeżonego Rio wprowadzono wiele modyfikacji, przede wszystkim zastosowano jeszcze lepszej jakości materiały i nowe technologie, aby poprawić ogólną jakość wykonania oraz by pasażerowie mogli czuć się jak w samochodzie wyższej klasy niż segmentu B. Najbardziej widocznymi zmianami są nowy, większy niż dotychczas 8-calowy panoramiczny ekran dotykowy oraz 4,2-calowy wyświetlacz między zegarami o wyższej rozdzielczości w zestawie wskaźników.

Model w wersji GT-Line jest oferowany z czarnym, jednobarwnym wnętrzem z białymi kontrastowymi lamówkami i przeszyciami na siedzeniach oraz z deską rozdzielczą wykończoną w sposób imitujący włókno węglowe.

Zarówno modele standardowe, jak i GT-Line są od teraz wyposażone w seryjną regulację wysokości fotela kierowcy i - opcjonalnie - pasażera.

Dostępne nowe systemy z rodziny Advanced Driving Assistance Systems (ADAS)

Odświeżone Rio może być wyposażone w liczne najnowsze systemy asystujące, jak system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pieszych, pojazdów i - co należy do nowości - także rowerzystów (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA), asystent utrzymania pasa ruchu (Lane Keeping Assist - LKA), system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy (Driver Attention Warning - DAW) i system monitorowania martwego pola w lusterkach (Blind Spot Collision Warning - BCW).

Dodatkowo, Rio po faceliftingu oferuje również kilka nowych aktywnych systemów bezpieczeństwa, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

W zależności od wersji wyposażenia, do gamy systemów z rodziny Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) w odświeżonym Rio należą najnowsza wersja systemu autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania samochodów, pieszych i rowerzystów (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA), a także system monitorowania martwego pola w lusterkach (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist - BCA)*, system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości (Intelligent Speed Limit Warning - ISLW), aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją Stop & Go (Smart Cruise Control - SCC)* i asystent jazdy w korku (Lane Following Assist - LFA).

System LFA we współpracy z aktywnym tempomatem (SCC) kontroluje przyspieszenie, hamowanie i kierowanie Rio w zależności od ruchu pojazdów poprzedzających i warunków na drodze. System działa przy prędkościach poniżej 180 km/h i wykorzystuje kamerę i radar, aby zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego samochodu i jednocześnie monitoruje oznaczenie dróg, aby utrzymać Rio na środku pasa ruchu. Odświeżone Rio oferuje także system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist - RCCA)*.

W zależności od wersji wyposażenia do Rio po faceliftingu jest dostępny również system ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (Leading Vehicle Departure Alert), zastosowany po raz pierwszy w samochodzie segmentu B. Jeśli Kia Rio zatrzyma się w korku lub na czerwonym świetle i poprzedzający ją samochód ruszy, a kierowca Rio zagapi się i tego nie zauważy, system poinformuje kierowcę o tym fakcie. Pomaga to uniknąć zniecierpliwienia innych kierowców.

Odświeżone Rio jest standardowo wyposażone w system zarządzania stabilnością auta (Vehicle Stability Management), system stabilizacji toru jazdy (Electronic Stability Control) i system kontroli siły hamowania w zakręcie (Cornering Brake Control), które pomagają kierowcy zachować kontrolę nad samochodem podczas hamowania i pokonywania zakrętów.

Samochód jest seryjnie wyposażona w sześć poduszek powietrznych oraz mocowania i zaczepy fotelików dziecięcych ISOFIX.

Kia Rio po faceliftingu zadebiutuje w Europie w trzecim kwartale 2020 roku i w standardzie będzie oferowana z 7-letnią gwarancją producenta lub na 150.000 km.